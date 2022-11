Formación de gobierno: Ben Gvir asegura que ha «madurado» y «moderado» sus ideas

7 noviembre, 2022

El polémico diputado aspira a quedarse con la cartera de Seguridad, algo que alarmó a sectores israelíes y extranjeros.

El ultranacionalista israelí Itamar Ben Gvir, conocido por su retórica antiárabe y actos provocadores, aseguró hoy en un editorial que protegerá a las minorías del país y que ha «madurado» y «moderado» sus posturas extremistas del pasado, cuando aspira a ocupar un alto cargo ministerial en el próximo gobierno en Israel.

«He crecido, me he moderado y he llegado a comprender que la vida es más complicada», afirma Ben Gvir, de 46 años, en un editorial en la portada del diario gratuito Israel Hayom, el más leído del país.

Ben Gvir se presentó como «número dos» de la lista del Sionismo Religioso, que se ha convertido en la tercera fuerza más votada de Israel tras ser marginal hace pocos años, en gran medida gracias al filón que este político ha tenido entre los más jóvenes.

El hasta ahora diputado y fundador del partido Otzma Yehudit (Poder Judío), que forma parte de la coalición, aspira a convertirse en ministro de Seguridad Pública, que controla la policía, en el próximo gobierno liderado por el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, vencedor en las elecciones.

Su petición preocupa a políticos más moderados e incluso a la comunidad internacional, ya que en el pasado Ben Gvir ha sido acusado más de 50 veces y condenado 8 por disturbios, vandalismo, incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista.

De joven llegó a hablar de matar a los árabes, cuando era un joven discípulo del extremista Meir Kahane, cuya formación kah fue declarada terrorista por Israel y EEUU, y admirador de Baruch Goldstein, otro ultraderechista que mató a 29 fieles palestinos en la masacre de la Tumba de los Patriarcas de Hebrón en 1994.

En su editorial, titulado «Una carta a mis hermanos de izquierda», Ben Gvir afirma que su partido y los liberales «están de acuerdo en el 90% de los temas» y asegura que, desde dentro del gobierno, no buscará imponer leyes religiosas ni aplacar la disidencia, en contra de sus promesas electorales.

«Incluso si no estoy interesado en el desfile (del Orgullo Gay), me aseguraré de brindar la máxima protección para los hombres y mujeres que marchan», apunta Ben Gvir, quien también ha empleado retórica homófoba en el pasado, en el editorial concebido como una declaración de intenciones como futuro ministro de Seguridad Pública.

También se compromete a atajar el crimen creciente dentro de la sociedad árabe-israelí, minoría por cuya expulsión abogó en el pasado. En apariciones públicas anteriores, Ben Gvir se opuso a la solución de los dos Estados.

Con información de EFE