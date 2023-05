Expertos de la ONU condenan al unísono la ejecución de tres jóvenes en Irán

20 mayo, 2023

Varios expertos de la ONU en derechos humanos unieron sus voces para condenar la ejecución de tres jóvenes presos que fueron acusados de matar a agentes de seguridad durante las protestas pacíficas que se produjeron el año pasado, tras la muerte de una joven en una comisaría, a la que había sido conducida por no llevar correctamente el velo islámico.



Según las informaciones recibidas por esos expertos, el proceso judicial no fue justo y se utilizó la tortura para obligar a los acusados confesar.



«Las ejecuciones de estos hombres aumenta nuestras preocupaciones de que las autoridades iraníes siguen teniendo poco respeto del derecho internacional. La pena de muerte ha sido aplicada tras un juicio que no ha cumplido los estándares internacionales de la justicia y el debido proceso», señalaron.



Los expertos señalaron que desde el pasado 1 de enero se han reportado al menos 259 ejecuciones, la mayoría por delitos relacionados con drogas, y han involucrado a personas de minorías de una forma desproporcionada.



«El número exacto de ejecuciones se desconoce debido a la falta de transparencia del gobierno, así que es probable que la cifra sea mayor», señalaron en un comunicado.



Los firmantes fueron el relator especial de Naciones Unidas sobre Irán, Javaid Rehman; la relatora sobre la independencia de jueces, Margaret Satterthwaite, y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales y sumarias, Morris Tidball-Binz. EFE