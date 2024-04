Erdogan cruzó a Israel y confirmó que se reunirá con el jefe de Hamás en Estambul

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que ni Israel ni Irán dicen la verdad sobre la tensión entre ambos países que ha llevado a ataques mutuos con misiles en los últimos días.

«Israel dice una cosa, Irán dice otra… Nadie se hace cargo. No hay declaraciones que no sean absurdas», declaró el jefe de Estado en un encuentro con la prensa en Estambul televisado en directo. «No se puede decir que Irán diga la verdad en las declaraciones emitidas. De Israel, de todas formas, eso no se puede decir nunca», añadió.

Durante su habitual encuentro semanal con la prensa tras el rezo del viernes en una mezquita de Estambul, Erdogan lamentó también el veto con el que Washington impidió el jueves la adopción de una resolución a favor de admitir a Palestina como miembro de la ONU.

Por otro lado, confirmó de forma implícita que este sábado recibirá al jefe político de Hamás, Ismail Haniye (previsiblemente en Estambul), pero rehusó concretar los temas que abordará con él. «Dejen que esto se quede entre Haniye y yo. Debatiremos y daremos pasos acorde a ello», dijo el mandatario

También confirmó la visita de un día que tiene previsto hacer el lunes a Irak, con escalas en Bagdad y posteriormente en Erbil, capital del Kurdistán iraquí autonómo.

Ankara mantiene desde hace años una presencia militar en la franja fronteriza norte de Irak, donde tiene su retaguardia y sus cuarteles centrales el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.

Esto ha llevado a menudo a tensiones entre Ankara y Bagdad, y Erdogan ya ha adelantado que su visita al país vecino servirá para coordinar mejor el combate contra la guerrilla mediante una campaña militar masiva este verano.

Confirmó asimismo que el miércoles se reunirá en Ankara con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien llega a Estambul este lunes y el martes viajará a la ciudad de Gaziantep en el sur, para encontrarse con víctimas del terremoto del año pasado.

Agencias contribuyeron con este artículo de Aurora.