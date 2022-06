Entrevista a Antonio Avilés, director del Museo Judío de Bejar David Melul

8 junio, 2022

Sin ser bejarano ni judío, Antonio Avilés es uno de los mejores conocedores de vida judía de Béjar en la Edad Media.

Ricardo Angoso

Ha sido una pieza fundamental, junto con David Melul, para la fundación de este Museo Judío tan enriquecedor y didáctico en el corazón de la ciudad.

Ricardo Angoso: ¿Cómo nació este Museo, cuáles son sus orígenes?

Antonio Avilés: El Museo surge hace diecisiete años y realmente está muy ligado a David Melul. Melul era un judío que había estudiado y vivido en Béjar, donde cursó estudios de peritaje industrial durante tres años. Cuando terminó, se marchó a Barcelona, donde cursó estudios superiores y siguió su vida profesional. Pero para él, siendo judío, Béjar fue muy importante en aquella época, estoy hablando de los años cincuenta, en la España franquista, y nadie le cuestionó ni le importunó por su condición de judío y tuvo una vida intensa en la ciudad. Se sentía bien y nunca tuvo problemas por ser judío. Entonces, de ese periodo en Béjar le quedan grandes y buenos recuerdos. Después, ya afincado en Barcelona, comienza su actividad empresarial y crea grandes empresas en el sector textil, que incluso se expanden hacia Latinoamérica y, con el paso del tiempo, consigue hacer una gran fortuna, que yo creo que ni él mismo se esperaba. Había tenido un gran éxito con sus empresas. Eran unos años en que no había una gran cultura del emprendimiento y él arriesgó su capital y tuvo éxito en ese campo en que él que apostó.

Cuando ya está asentado, socialmente consolidado y con dinero, Melul no olvida su origen bejarano y viene periódicamente a la ciudad, aprovecha cualquier ocasión para venir a Béjar y en uno de sus viajes alguien me habla de él y también le hablan de mí, como alguien que había estudiado la vida judía en Béjar y tenía algunas publicaciones sobre el asunto. Entonces nos presentaron y ahí, en ese momento, comenzó una relación muy fluida entre nosotros que fue determinante para poder fundar el Museo Judío de Béjar.

R.A.: ¿Melul, entonces, fue una figura clave en el proyecto?

A.A.: Melul entonces se interesó por mis escritos y estudios sobre el judaísmo; mi relación con la cultura judía venía de lejos e incluso mi discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos trató sobre los judíos de Béjar. Así comenzó una larga amistad y cada vez que venía me llamaba, fue naciendo, con el paso del tiempo, una buena y sólida relación. El Ayuntamiento de Béjar, en la década de los noventa, tenía la idea sobre la mesa de hacer un museo de las tres culturas y Melul ya me había hablado de que en su mente tenía el proyecto de un museo judío. Melul no quería saber nada de las tres culturas, que eso le traía sin cuidado, me vino más o menos a decir, que él lo que quería era abrir un museo judío en Béjar. Así, poco a poco, fue sondeando si había los elementos para poner en marcha el proyecto. Yo le expliqué los antecedentes históricos de la judería en Béjar, de la historia de esta comunidad, y él quedó entusiasmado de abrir un museo judío en Béjar.

Entonces, con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad y el capital de Melul se fue abriendo paso la idea de abrir este museo judío de Béjar. Melul era un hombre con un carácter generoso, abierto y muy creativo, la idea del museo era suya y era algo como un proyecto de vida. Una vez que la idea había tomado vida en nuestra mente, empezamos a buscar sitios donde se podría ubicar y los contenidos que debería tener el mismo. Yo sugerí el lugar donde está actualmente y él también visitó el lugar. Los dos pensamos que esa casa tan significativa tenía la entidad suficiente para el museo. No olvidemos que es el edificio más antiguo de Bejár, ya que data del siglo XV, y entonces nos pusimos manos a la obra. Melul aportó el capital para comprarlo y después comenzamos las obras de rehabilitación, debido al mal estado del mismo debido a los usos poco adecuados que se le habían dado al mismo a lo largo de su historia. Sí, claro, David Melul fue una figura clave en este proyecto.

R.A.: ¿Cómo nació su interés por el mundo judío?

J.A.: Yo no soy nacido en Béjar, ni siquiera soy salmantino, llegué a esta tierra hace muchos años y empecé a investigar algo de su historia. Luego he comenzado a investigar y estudiar sobre el pasado de los judíos medievales de Béjar y el tema me fue interesando cada vez más. También la relación tan intensa y sólida que tuve con Melul ayudó mucho a cimentar mi interés por los judíos de Béjar.



EL APELLIDO BEJAR EN EL MUNDO JUDIO

R.A.: ¿Parece que el apellido Béjar, tal como cuentan las páginas de su museo, están muy ligadas a la herencia judía?

A.A.: Sí, hubo una iniciativa, por ejemplo, de un mexicano que se apellidaba Béjar y organizamos, con su ayuda y a través de internet, un encuentro de una serie de judíos repartidos por todo el mundo que llevaban el apellido Béjar. Así, con la ayuda del ayuntamiento y del museo, comenzamos a elaborar el proyecto y fijar fechas para la celebración del encuentro. Finalmente, nos reunimos con un centenar de personas, de los cinco continentes, que se apellidaban Béjar. Vinieron de todas partes del mundo y el encuentro tuvo una carga afectiva impresionante. Todos venían reivindicando el nombre de la ciudad. Fueron tres o cuatros días de convivencia, de estar juntos, de grandes conversaciones, también de largas comidas y algo que quiero destacar como muy curioso es que todos hablaban castellano, muy arcaico, el famoso ladino, y así nos entendíamos sin problemas. Pero también investigamos, con ayuda de expertos, acerca del origen de los que habían llegado hasta aquí y llegamos a la conclusión que la mayoría procedían de la ciudad, casi un 86%, concretamente, tenían orígenes bejaranos, lo cual fue otro gran logro de ese encuentro de personas con el apellido Béjar.

R.A.:¿Qué aporta el Museo Judío a la ciudad de Béjar?

A.A.: Cuando Melul y yo estábamos comenzando con este proyecto llegamos a la conclusión de que había suficientes elementos históricos para poner en marcha un museo judío en Bejár. Melul, sin embargo, se preguntaba cuál sería la aceptación de la sociedad bejarana con respecto a este proyecto y si el mismo tendría alguna repercusión negativa, que no fuera aceptado por el hecho de ser judío. Pero, sin embargo, desde el principio funcionó bien y tuvo una buena acogida y aceptación por todos.

Así fue como comenzamos a realizar actividades dentro del museo, incluyendo festividades judías, y las mismas tuvieron una gran acogida. Otro aspecto a señalar es la asistencia masiva a nuestros actos por parte de todos los públicos. Queríamos explicarle a la gente que entendiera que los judíos habían sido una parte importante de la historia de la ciudad, de nuestro acervo cultural, y creo que así lo entendió la población bejarana. Conseguimos el objetivo de presentar esa parte de la historia de la ciudad y la experiencia, tras muchos años, es muy positiva, muy receptiva en términos generales.

