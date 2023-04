En el día conmemorativo del Holocausto, Joe Biden prometió luchar contra el antisemitismo

18 abril, 2023

El presidente de EE.UU. declara semana de conmemoración de las víctimas del genocidio nazi y recuerda su visita el año pasado a Yad Vashem, donde se reunió con sobrevivientes; dice: 'Nunca debemos mirar hacia otro lado'.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden emitió una proclamación para conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto en Israel. La misma declaró del 15 al 23 de abril una semana de conmemoración en su país para las víctimas del genocidio.

“Recordamos los gritos de ayuda que quedaron sin respuesta y los futuros brillantes truncados. Nunca debemos apartar la mirada de la verdad de lo que pasó”, añadió el jefe de Estado. “El rito del recuerdo se vuelve más urgente con cada año que pasa, ya que quedan menos sobrevivientes para compartir sus historias y abrirnos los ojos a los daños del odio desenfrenado”.

Los manifestantes ondean banderas con la esvástica fuera de Disney World en Florida el 7 de mayo de 2022. Foto: captura de pantalla/Twitter



Biden aclaró que las mujeres permanecieran sentadas, luego se agachó sobre una rodilla para hablar sobre ellas y escuchar sus historias. Por último, su testimonio enfatizó en el aumento del antisemitismo en Estados Unidos.

“Desafortunadamente, el odio nunca desaparece del todo. Solo se esconde, acecha hasta que se le da el oxígeno para emerger nuevamente. Hemos visto esta dura verdad en todo nuestro país, desde esvásticas en automóviles y pancartas antisemitas en puentes hasta ataques contra judíos en escuelas y sinagogas y negación absoluta del Holocausto”, se lee en el comunicado.

“El odio no debe tener puerto seguro en Estados Unidos ni en ningún otro lugar. Hoy y siempre, dejamos claro nuestro mensaje: El mal no vencerá. El odio no prevalecerá. Y la violencia del antisemitismo no será la historia de nuestro tiempo. Juntos, podemos asegurarnos de que ‘nunca más’ sea una promesa que cumplamos”, culminó el presidente.

Los eventos continuarán hoy y a las 10 de la mañana de EE. UU. sonará por dos minutos una sirena en memoria de los seis millones de judíos asesinados.