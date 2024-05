Nick Fuentes, el dueño de una polémica cuenta de X, red antes conocida como Twitter, cobró por primera vez notoriedad cuando participó de una manifestación supremacista blanca llamada «Unite the Right» en Charlottesville en 2017.

Luego, en 2021 fue expulsado de Twitter en un período en el que la plataforma tuvo políticas más duras contra los extremistas de extrema derecha, particularmente tras el asalto al Capitolio en Washington.

En noviembre de 2022, Fuentes fue invitado por Donald Trump a cenar con el rapero Ye, el artista que también tiene una larga historia de comentarios y expresiones antisemitas en las redes sociales.

Desde que eliminaron su cuenta de X, Fuentes siguió en contacto con sus seguidores a través de transmisiones en vivo en las que sigue usando expresiones antisemitas, por ejemplo nombrando a los “judíos pérfidos” como parte del grupo de los “malvados”.

Ante una pregunta de un usuario de X por Fuentes, Elon Musk, el dueño de la plataforma, expresó que este sería “reinstaurado, siempre y cuando no viole la ley, y que sea aplastado por los comentarios y las Notas de la Comunidad. El dueño de Tesla explicó que consideraba que era “mejor tener a los anti lo que sea al descubierto para ser rebatidos que crecer en la oscuridad”.

Este jueves también afirmó en X que no podía “ser un defensor de la libertad de expresión y luego prohibir permanentemente a alguien que no ha violado la ley, no importa cuánto esté en desacuerdo con lo que dicen”.