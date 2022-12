“El Sufgatrón” del Teatro de Haifa

13 diciembre, 2022

Una celebración de alta calidad de Janucá. Una selección de obras para niños, padres y toda la familia del mejor repertorio de teatro infantil de Israel, teatro danza, obras musicales y más.

En el Teatro Haifa se llevara a cabo una gran fiesta de Janucá, con el evento titulado “Sufgatrón” con una variedad de obras de calidad para niños que los padres también disfrutarán. Tras el éxito de años anteriores este evento se lleva a cabo por noveno año continuando asi con la «tradición» de una celebración teatral de alta calidad para toda la familia. Nitza Ben-Zvi, directora ejecutiva del Teatro Haifa declara: “Ofrecemos teatro real y excelente para niños de una manera accesible e íntima. Este es el 9° año en que se realiza el “Sufgatrón”, que tuvo mucho éxito en años anteriores, ofrecemos una experiencia cultural a las familias interesadas en pasar un tiempo de calidad y diversión durante la fiesta” Entre el 17 y el 25.12. En el Teatro Haifa y otras salas de la ciudad.

Más datos: https://bit.ly/3WgfUYr

El programa incluye una atractiva selección de obras para niños del mejor repertorio de teatro infantil en Israel, teatro de danza, obras musicales y más destinadas a niños y toda la familia a precios de entradas muy atractivos y accesibles a todo bolsillo. Entre las obras ofrecidas se incluye el exitoso espectaculo “Detrás de la Magia” (Behind the Wonder) producido por el Teatro Haifa, que continúa asombrando a padres, niños y maestros y durante la fiesta se presentará varias veces en un complejo especial creado para esta pieza en el teatro. Es teatro interactivo que rompe fronteras, una experiencia maravillosa y cuenta con nuestra con nuestra recomendación.

Otros espectáculos que se presentarán: “Mariposas en la cabeza” un musical original de las canciones de Naomi Shemer del Teatro Haifa en colaboración con Teatro Goshen. Dos obras del Teatro Orna Porat:“Caramelo” una obra en la que el personaje favorito de la exitosa serie de televisión sube al escenario. “Soy el Campeón del Mundo” un emocionante musical con los éxitos del cantante Hanan Ben Ari. “Los Sueños de los otros”, un espectáculo musical basado en las canciones de Idan Raichel, del Teatro Hora Israelí. “El león rugiente y la jirafa también” obra ganadora del premio a la mejor de teatro preescolar, del Teatro Kibbutz.

Fotos Chiquita Levov