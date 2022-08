Sistema israelí de selección de embriones para fertilización in vitro recibe luz verde europea

1 agosto, 2022

Busca predecir qué embriones de fertilización in vitro (FIV) tienen chances de resultar en embarazos mediante inteligencia artificial.

Un sistema automatizado hecho en Israel para predecir qué embriones de fertilización in vitro (FIV) tienen chances de resultar en embarazos recibió la aprobación europea para su uso en clínicas. Con sede en Tel Aviv, Fairtility confirmó hoy esta noticia.

A su vez, la empresa afirmó que esta herramienta ya se viene usando a modo de prueba en 30 clínicas europeas y asiáticas. Esto sucedió cuando recibió la marca CE en virtud del Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos el mes pasado. Y se espera que su uso se eleve.

En 2023, la compañía pedirá la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Cuando las mujeres se someten a tratamientos como este, hay varios embriones y el embriólogo toma una decisión sobre cuáles tienen más chances de implantarse.

Fairtility es una de las pocas empresas que brinda tecnología de inteligencia artificial para ayudar a los doctores con esta decisión. Lo hacen examinando imágenes de cada embrión y clasificando su potencial en función de un análisis de casos anteriores de FIV.

Eran Eshed, director ejecutivo de Fairtility. Foto: cortesía de Fairtility



“La forma en que se realiza la selección de embriones hoy en día es muy rudimentaria y subjetiva». Esto le dijo Eran Eshed, CEO de Fairtility, al medio The Times of Israel. Y agregó que la investigación sugiere que es más posible que su herramienta prediga con precisión si un embrión se implantará o no. “Si bien un embriólogo tendrá razón en el 60 % de los casos, nuestra herramienta de inteligencia artificial obtuvo un 78 % en la prueba que hicimos. Incorporó un amplio rango de edad y demográfico”, comentó Eshed.

El doctor Assaf Ben-Meir, director médico de Fairtility, añadió: “Como médicos, nuestro objetivo es brindarles a las pacientes las mejores opciones para quedar embarazadas y tener un bebé saludable. Cualquier proceso, herramienta o tecnología que pueda mejorar estas posibilidades es fundamental. Ya que puede reducir el tiempo hasta el embarazo, así como la carga emocional y económica de las pacientes”.

Y concluyó: “Este rendimiento que brinda nuestra herramienta es clínicamente significativo y puede contribuir potencialmente a ahorros financieros y mejores resultados en el espacio de FIV. Además, la herramienta de inteligencia artificial tiene la ventaja de resultados precisos, objetivos, repetibles y automáticos con reducción del error humano”.