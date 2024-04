El reino del revés: La CPI se dispone a emitir órdenes de detención contra Netanyahu y otros altos cargos israelíes

Las autoridades israelíes temen que la llamada Corte Penal Internacional (CPI) emita esta semana órdenes de detención contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzl Halevi, por la guerra emprendida contra el grupo terrorista islámico Hamás palestino en la Franja de Gaza, informa el diario Haaretz.

Al parecer los miembros del CPI, que no tienen la menor idea de como se conduce una guerra, creen que las fuerzas israelíes no han hecho lo suficiente para evitar el daño a civiles palestinos durante los combates contra el grupo terrorista, que tiene como estrategia militar usar a la población local como escudos humanos.



Según el periódico, tanto el Ministerio de Justicia, como los abogados de las FDI tratan de evitar que eso ocurra y, además, Netanyahu, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y países amigos de Israel, con Estados Unidos a la cabeza, intentan convencer al fiscal general de la CPI, Karim Khan, de que retrase o incluso impida la emisión de las órdenes judiciales.



Fuentes del Gobierno, que Haaretz no identifica, consideran que las órdenes de arresto podrían ser entregadas a Netanyahu, Gallant y Halevi un día de esta semana y que no se verían afectados funcionarios de rango inferior.



Israel, al igual que otros países como Estados Unidos, Rusia o Irán no reconocen la autoridad de la CPI, pero los 123 países que sí lo reconocen, estarían obligados a detener a estas personalidades y entregarlas al tribunal de la Haya en caso de que se emita una orden de arresto contra ellas y entren en sus territorios.



Por otra parte, según el exfiscal general adjunto israelí Roy Schondorf, citado por Haaretz, la emisión de órdenes de arresto podría dar lugar a medidas contra Israel como un embargo de armas o sanciones económicas.



El diario pone de relieve algunas de las declaraciones demagógicas e irrelevantes que a lo largo de 206 días han pronunciado varios de los más altos funcionarios del país como el ministro de Exteriores, Israel Katz que exigió el corte del suministro en la Franja de Gaza argumentando que «eso es lo que merecen los asesinos de niños» en referencia a los palestinos que participaron en la atroz masacre del 7 de octubre pasado, encabezada por Hamás, y en la que fueron asesinados más de 1.200 israelíes, principalmente civiles.



De acuerdo a las cifras, poco confiables del Ministerio de Salud de Gaza, controlado completamente por Hamás, en los 206 días de guerra han muerto más de 34.400 palestinos. Estas cifras no discriminan entre civiles y efectivos militares de Hamás. En tanto que las Fuerzas de Defensa de Israel sostienen que han abatido a más de 13.000 efectivos del grupo terrorista.

Perversamente, Hamás ha emprendido una guerra en el contexto urbano a sabiendas de que eso provocaría en Gaza una situación catastrófica destruyendo infraestructura civil y servicios básicos y que la escueta visión de la llamada “comunidad internacional” volcaría toda culpa sobre Israel.



El grupo terrorista palestino Hamás está estudiando en estos momentos la última proposición de tregua puesta sobre la mesa por Israel para un intercambio de rehenes por terroristas palestinos presos.



Israel ha advertido de que este es el último intento de alcanzar un acuerdo antes de una operación terrestre a la estratégica ciudad de Rafah, donde Hamás cuenta con cuatro batallones y se hacinan 1,4 millones de palestinos.

Con la colaboración de agencias