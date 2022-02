El primer estudio israelí del mundo revela que la oxigenoterapia reduce mucho los síntomas del TEPT

24 febrero, 2022

La mitad de los 18 veteranos de las FDI lograron un buen progreso que no se consideró que tuvieran PTSD al final de un curso de 60 sesiones en una cámara de oxígeno hiperbárico.

La terapia de oxígeno baja drásticamente el trastorno de estrés postraumático según un primer análisis israelí sobre veteranos de las FDI. En el mismo, la mitad de los individuos lograron un proceso muy bueno que no consideró que posean PTSD.

La investigación fue dirigida por la Universidad de Tel Aviv y se basó en el uso de cámaras de oxígeno hiperbárico por parte de 18 personas con post trauma. Hoy en día, este tipo de oxígeno no se usa para ningún tratamiento del TEPT y los científicos afirman que podría abrir una nueva vía para ayudar a gente que lucha contra este problema.

“Comenzamos en esta investigación para tratar el PTSD de una manera que busca afectar los cambios físicos reales en el cerebro”, le dijo a The Times of Israel la doctora Keren Doenyas-Barak. Y agregó: “Este enfoque no se basa en herramientas psicológicas. Es biológico, no psicológico, por lo que representa algo nuevo”.

Se estima que la terapia funciona al crecer la plasticidad del cerebro, lo que colabora con la curación de heridas en el tejido cerebral. El PSTD se desencadena al experimentar un evento tan traumático que no se procesa totalmente. Y deja partes del cerebro en un estado de híper excitación y daña su elasticidad.

Foto: cortesía de Sagol Center for Hyperbaric Medicine

“Hoy entendemos que el PTSD resistente al tratamiento es causado por una herida biológica en los tejidos cerebrales. Obstruye los intentos de tratamientos psicológicos y psiquiátricos”. Esto comentó el profesor Shai Efrati, quien dirigió la investigación.

Y añadió: “La oxigenoterapia induce la reactivación y proliferación de células madre. Así como la generación de nuevos vasos sanguíneos y el aumento de la actividad cerebral, restaurando finalmente la funcionalidad de los tejidos heridos”.

Para esta experiencia, se reclutaron 35 veteranos de guerra. Los dividieron en dos grupos, continuaros con sus tratamientos psicológicos regulares, pero uno tuvo además un curso de 60 sesiones en una cámara hiperbárica por cinco días a la semana.