El número dos del Ejército marroquí visita Israel para reforzar los lazos militares

15 septiembre, 2022

El general Belkheir El Farouk, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) de Marruecos, visita Israel para estrechar aún más la cooperación militar con el Estado judío.

Se trata de un elemento clave en la relación entre ambos países desde que normalizaron sus vínculos con los Acuerdos de Abraham.



Este general encabezó en 2021 la operación de desalojo de un grupo de independentistas saharauis de Guerguerat -lo que desató una crisis en el Sáhara Occidental-, y se trata del primer cargo militar marroquí y el de más alto rango que visita Israel, país con el que Rabat va camino de crear una asociación estratégica, según expertos.



El Farouk toma parte en una cumbre internacional de Innovación Operacional organizada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pero el objetivo primordial de su estancia son las reuniones bilaterales con cargos castrenses y autoridades israelíes, con quien trata el proceso de profundización de lazos militares entre ambos países, señaló un alto cargo de las Fuerzas Armadas de Israel.



Según agregó, durante su estancia no se prevé la firma de pactos bilaterales, sino buscar formas de «forjar» una mayor cooperación.



Rabat formalizó lazos con el Estado judío a finales de 2020, y los dos países han acelerado rápidamente su relación desde entonces en casi todos los ámbitos. En noviembre de 2021, durante una visita a Marruecos del ministro de Defensa, Benny Gantz, firmaron un importante acuerdo de Defensa que ponen en marcha progresivamente.



El pasado junio, según destacan las Fuerzas de Defensa de Israel, ambos Estados alcanzaron también un acuerdo de cooperación militar, lo que culminó en julio con la visita del Jefe de Estado Mayor a Marruecos.



Las autoridades marroquíes tienen gran interés en las capacidades militares, las tecnologías puntas defensivas, de inteligencia o de ciberseguridad de Israel, así como en su industria armamentística.



Marruecos se vio salpicado en los últimos años por escándalos de espionaje con el software israelí Pegasus, que habría usado contra activistas, disidentes o periodistas críticos.



También habría adquirido armas, drones y tecnologías avanzadas por millones de dólares a Israel para aumentar su superioridad militar ante el Frente Polisario saharaui o Argelia, país vecino con el que tiene una larga crisis que se agravó en los últimos tiempos.



De acuerdo con analistas, Marruecos habría comenzado a usar ya este armamento, sobre todo los aparatos aéreos no tripulados, en choques con el Polisario en el extremo este del Sáhara Occidental.



En el ámbito de seguridad, Israel y Marruecos «tienen mucho en común y retos parecidos», según el militar israelí.



Ambos comparten «desafíos en protección de sus fronteras», un ámbito en el que Marruecos debe modernizarse tecnológicamente, añadió esta fuente, que no se refirió directamente a Argelia o al Sáhara.



Los dos Estados «vemos la región de la misma manera, tenemos los mismos intereses y enfrentamos las mismas amenazas», aseveró.



El pacto con Israel es visto desde Argelia como una traición a la causa árabe, lo que forja alianzas paralelas con Irán, algo que preocupa a Israel, enfrentado con el régimen islamista de Teherán. EFE y Aurora