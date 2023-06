El Kindertransport, “transporte de niños” – 1ra. parte

20 junio, 2023

Fue un esfuerzo organizado de rescate de niños del territorio controlado por los nazis que tuvo lugar durante los nueve meses previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El Reino Unido acogió a casi 10.000 niños predominantemente judíos de Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia y la Ciudad Libre de Danzig. Los niños fueron colocados en casas de acogida británicas, albergues, escuelas y granjas. A menudo, eran los únicos miembros de sus familias que sobrevivían al Holocausto.

El programa fue apoyado, publicitado y alentado por el gobierno británico. Es importante destacar que el gobierno británico renunció a los requisitos de visa de inmigración que no estaban dentro de la capacidad de cumplir de la comunidad judía británica.​ El gobierno británico no puso límite de número al programa: fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial lo que le puso fin, momento en el que unos 10.000 niños habían sido llevados al Reino Unido.

Los Países Bajos, Bélgica, Francia, Suecia y Suiza acogieron a un número menor de niños a través del programa.​ El término “transporte de niños” se usa a veces para el rescate de niños principalmente judíos, sin sus padres, de la Alemania nazi, Austria y Checoslovaquia a los Países Bajos, Bélgica y Francia. Un ejemplo son los 1.000 niños de Chateau de La Hille que fueron a Bélgica.​ Sin embargo, a menudo se utiliza el “transporte amable” para referirse al programa organizado al Reino Unido.

El Fondo Británico Central para los Judíos Alemanes (ahora World Jewish Relief) se estableció en 1933 para apoyar de cualquier manera posible las necesidades de los judíos en Alemania y Austria.

En Estados Unidos se presentó en el Congreso el proyecto de ley Wagner-Rogers, que habría aumentado la cuota de inmigrantes al traer un total de 20.000 niños judíos, pero debido a la oposición del senador Robert Rice Reynolds, nunca salió del comité.

Política

El 15 de noviembre de 1938, cinco días después de la devastación de la Kristallnacht, una delegación de líderes británicos, judíos y cuáqueros apeló al Primer Ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain.​ Entre otras medidas, solicitaron que el gobierno británico permitiera la admisión temporal de niños judíos no acompañados. El Gabinete británico debatió el tema al día siguiente y posteriormente preparó un proyecto de ley para presentarlo al Parlamento. El proyecto de ley establecía que el gobierno renunciaría a ciertos requisitos de inmigración para permitir la entrada a Gran Bretaña de niños no acompañados, desde bebés hasta los 17 años.

Nunca se anunció públicamente ningún límite en el número permitido de refugiados. Inicialmente, las agencias de refugiados judíos consideraron 5.000 como una meta realista. Sin embargo, después de que la Oficina Colonial Británica rechazara la solicitud separada de las agencias judías para permitir la admisión de 10.000 niños al Mandato británico de Palestina, las agencias judías aumentaron el número planeado a 15.000 niños no acompañados para ingresar a Gran Bretaña de esta manera.

Durante la mañana del 21 de noviembre de 1938, antes de un importante debate en la Cámara de los Comunes sobre los refugiados, el ministro del Interior, Sir Samuel Hoare, se reunió con una gran delegación que representaba a grupos judíos, así como a cuáqueros y otros grupos no judíos, que trabajaban en nombre de los refugiados. Los grupos, aunque consideraban a todos los refugiados, estaban específicamente aliados bajo una organización no confesional llamada “Movimiento para el Cuidado de los Niños de Alemania”.​ Esta organización estaba considerando solo el rescate de niños que tendrían que dejar a sus padres en Alemania.

En ese debate del 21 de noviembre de 1938, Hoare prestó especial atención a la difícil situación de los niños.​ Informó que las investigaciones en Alemania habían determinado que, lo que era muy notable, casi todos los padres a los que se les preguntó habían dicho que estarían dispuestos a enviar a sus hijos sin compañía al Reino Unido. Hoare declaró que él y el Ministerio del Interior “no pondrán ningún obstáculo en el camino de los niños que vienen aquí”, en consecuencia, “para demostrar que estaremos a la vanguardia entre las naciones del mundo para brindar alivio a estas personas que sufren”, Hoare dejó en claro que la ayuda requerida, monetaria, de vivienda y de otro tipo, había sido prometida por las comunidades judía y otras. ​

Las agencias prometieron encontrar hogares para todos los niños y también prometieron financiar la operación y asegurarse de que ninguno de los refugiados se convirtiera en una carga financiera para el público. Cada niño tendría una garantía de 50 libras esterlinas para financiar su eventual reemigración, ya que se esperaba que los niños permanecieran en el país solo temporalmente.

Organización y gestión

En muy poco tiempo, el Movimiento para el Cuidado de los Niños de Alemania (Movement for the Care of Children from Germany), más tarde conocido como el Movimiento de Niños Refugiados (RCM), envió representantes a Alemania y Austria para establecer los sistemas para elegir, organizar y transportar a los niños. El Fondo Británico Central para los Judíos Alemanes (Central British Fund for World Jewish Relief) proporcionó fondos para la operación de rescate.

El 25 de noviembre, los ciudadanos británicos escucharon un llamamiento para hogares de acogida en la estación de radio BBC Home Service del ex ministro del Interior, Herbert Louis Samuel. Pronto hubo 500 ofertas y los voluntarios de RCM comenzaron a visitar posibles hogares de acogida e informar sobre las condiciones. No insistieron en que los hogares para niños judíos fueran también judíos. Tampoco indagaron demasiado en los motivos y el carácter de las familias: bastaba con que las casas parecieran limpias y las familias respetables.

En Alemania se estableció una red de organizadores, y estos voluntarios trabajaron día y noche para hacer listas prioritarias de los que corrían más peligro: adolescentes que estaban en campos de concentración o en peligro de ser arrestados, niños o adolescentes polacos amenazados de deportación, niños en orfanatos judíos, niños cuyos padres estaban demasiado empobrecidos para mantenerlos, o niños con un padre en un campo de concentración. Una vez que los niños fueron identificados o agrupados por lista, a sus tutores o padres se les proporcionó una fecha de viaje y detalles de salida. Solo podían llevar una pequeña maleta sellada sin objetos de valor y diez marcos. Algunos niños no tenían nada más que una placa manila con un número en el frente y su nombre en el reverso,a otros se les entregó una tarjeta de identidad numerada con una foto.

El primer grupo de 196 niños llegó a Harwich en el TSS Praga el 2 de diciembre, tres semanas después de la Kristallnacht, desembarcando en Parkeston Quay.​ Una placa descubierta en 2011 en el puerto de Harwich marca este evento.​ En los nueve meses siguientes, casi 10.000 niños no acompañados, en su mayoría judíos, viajaron a Inglaterra.

También hubo Kindertransport a otros países, como Francia, Bélgica, Holanda y Suecia. La humanitaria holandesa Geertruida Wijsmuller-Meijer hizo arreglos para que 1.500 niños fueran admitidos en los Países Bajos, los niños fueron apoyados por el Comité Holandés para Refugiados Judíos, que fue pagado por la Comunidad Judía Holandesa. En Suecia, la Comunidad Judía de Estocolmo negoció con el gobierno una excepción a la política restrictiva del país sobre refugiados judíos para varios niños. Finalmente, alrededor de 500 niños judíos de Alemania de entre 1 y 15 años recibieron permisos de residencia temporales con la condición de que sus padres no intentaran ingresar al país. Los niños fueron seleccionados por organizaciones judías en Alemania y colocados en hogares de acogida y orfanatos en Suecia.​

Inicialmente, los niños procedían principalmente de Alemania y Austria (parte del Gran Reich después de Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi). A partir del 15 de marzo de 1939, con la ocupación alemana de Checoslovaquia, los transportes desde Praga se organizaron apresuradamente, y en febrero y agosto de 1939 se organizaron trenes desde Polonia. Los transportes fuera de la Europa ocupada por los nazis continuaron hasta la declaración de guerra el 1 de septiembre de 1939. Un número menor de niños voló a Croydon, principalmente desde Praga, otros de los puertos en Inglaterra que recibió niños fue Dover.

Último transporte

El carguero de pasajeros el SS Bodegraven partió el 14 de mayo de 1940, desde IJmuiden, Países Bajos. Fue el último transporte desde el continente y tenía 74 niños a bordo. Su salida fue organizada por Geertruida Wijsmuller-Meijer, la organizadora holandesa del primer transporte desde Viena en diciembre de 1938. Había recogido a 66 de los niños del orfanato en Kalverstraat en Ámsterdam, parte del cual había estado sirviendo como hogar para refugiados.27​ Podría haberse unido a los niños, pero optó por quedarse atrás.28​ Esta fue una acción de rescate, ya que la ocupación de los Países Bajos era inminente y el país capituló al día siguiente. Este barco fue el último en salir libremente del país.

Como los Países Bajos fueron atacados por las fuerzas alemanas desde el 10 de mayo y los bombardeos continuaron, no hubo oportunidad de hablar con los padres de los niños. En el momento de esta evacuación, estos padres no supieron nada de la evacuación de sus hijos: según fuentes anónimas, algunos de los padres inicialmente estaban muy molestos por esta acción y le dijeron a Wijsmuller-Meijer que no debería haberlo hecho. Después del 15 de mayo, no hubo más oportunidad de salir de los Países Bajos, ya que los nazis cerraron las fronteras del país.

Recepción y alojamiento en Gran Bretaña

Después de unas pocas semanas, el número de niños refugiados que llegaban a Gran Bretaña superó el número de plazas de acogida ofrecidas. Como resultado de ello, algunos niños fueron explotados como sirvientes gratuitos y muchos fueron internados en campos de refugiados. A esto se sumaba el sufrimiento de los niños, la mayoría de los cuales no sabían o no comprendían las circunstancias de su partida y muchas veces creían que sus familias los habían rechazado. Otros niños y jóvenes sufrieron porque eran muy conscientes del peligro en el que se hallaban sus padres, hermanos y otros familiares que se quedaron atrás y no podían ayudarlos. Los ayudantes en los campos de recepción, la mayoría de los cuales eran refugiados, tuvieron que lidiar con todos estos problemas.

Fuente: Wikipedia

La 2da. parte se editará el 21-06-2023