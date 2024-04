El jefe del Estado Mayor de Israel promete que habrá una «respuesta» al ataque de Irán

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Herzi Halevi, afirmó que habrá una «respuesta» de Israel al ataque iraní con drones y misiles del sábado, pero no ofreció más detalles.



El diario Haartez, que cita a fuentes cercanas a las discusiones, dijo que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se inclina por atacar militarmente a Irán, pero que la presión internacional para evitar una escalada en la región tendrá un gran peso sobre la decisión.



«Estamos mirando hacia delante, considerando nuestros pasos, y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de cruceros y drones hacia el territorio del Estado de Israel recibirá una respuesta», dijo Halevi durante una visita a la base aérea de Nevatim, en el sur, que recibió daños leves durante el ataque.

«Irán quería dañar las capacidades estratégicas del Estado de Israel; eso es algo que no había sucedido antes. Estábamos preparados para la operación ‘Escudo de Hierro’, preparación que llevó a Irán a encontrar también superioridad aérea», manifestó Halevi, refiriéndose al esfuerzo para contrarrestar el bombardeo iraní.

«El lunes pasado vimos lo que se estaba organizando y pensamos que el Estado de Israel es muy fuerte y sabe cómo afrontarlo solo, pero ante una amenaza tan numerosa y tan lejana, siempre estamos contentos de tenerlo [a Estados Unidos] con nosotros”, recalcó el jefe del Estado Mayor.

«Estamos mirando hacia adelante, estamos considerando nuestros pasos, y este lanzamiento de tantos misiles [balístico], misiles crucero y drones en el territorio del Estado de Israel encontrará una respuesta», añadió.



En una declaración difundida en inglés, Halevi dijo que el ataque ha «creado nuevas oportunidades para la cooperación en el Medio Oriente» y que «Irán enfrentará las consecuencias de sus acciones».



«El fin de semana, Irán lanzó un ataque de gran escala contra Israel. Más de 350 misiles balísticos, misiles crucero, drones armados y cohetes fueron lanzados desde territorio iraní -así como desde Irak, Yemen y el Líbano- hacia el Estado de Israel», puntualizó.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con el Comando Central de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Británicas, las Fuerzas Armadas francesas y otros socios operaron juntos en tiempo real en el aire, en tierra y en el mar», explicó el comandante de las FDI.

«Se activaron los sistemas de defensa, las amenazas fueron interceptadas y el ataque de Irán a Israel fracasó. La ‘Operación Escudo de Hierro’ demostró la fuerza de nuestra férrea cooperación», afirmó Halevi.

Halevi agradeció «a todos nuestros socios internacionales que resistieron la agresión iraní. El ataque de Irán ha creado nuevas oportunidades de cooperación en Medio Oriente”.

Según los datos de las FDI, el ataque de Irán fue perpetrado con 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos. El 99% de los drones, misiles balísticos y misiles crucero fue interceptado por las defensas aéreas.

De momento, las autoridades no han anunciado qué medidas tomarán tras el ataque iraní, aunque el Gabinete de Guerra, que se reunió ayer lunes y tiene planeado reunirse también hoy, martes, quiere dar una respuesta contundente.



Según el canal 12 de la televisión, las autoridades no quieren poner en marcha una guerra regional, y su principal aliado militar, Estados Unidos, ya ha avisado de que no apoyará una respuesta militar.

Con información de agencias

Compartir