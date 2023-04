El Credit Suisse dice que no mantuvo cuentas de nazis alemanes en Argentina

19 abril, 2023

Credit Suisse

El banco Credit Suisse anunció que tras dos años de investigaciones no ha encontrado evidencias de que ciudadanos nazis exiliados en Argentina tuvieran cuentas en la entidad durante los años 30 del siglo pasado, una acusación que lanzó en 2020 el Centro Simon Wiesenthal.



Las investigaciones, conducidas por la firma de investigación forense AlixPartners y en las que 50 personas han examinado 480.000 monumentos, «no encontraron pruebas que apoyen las acusaciones del centro», señaló el banco de Zúrich en un comunicado.



El Centro Simon Wiesenthal solicitó a Credit Suisse en marzo de 2020 que investigara una lista de 12.000 individuos revelada por la institución hebrea, y que según el centro incluía a nazis que llegaron a Argentina en la década de los años 30, muchos sospechosos de haber girado grandes cantidades de dinero a cuentas suizas.



La lista se basaba en miembros de la Unión Alemana de Gremios (UAG), un sindicato argentino vinculado a la ideología nazi, y según el Centro Simon Wiesenthal muchos de ellos tenían cuentas en el banco helvético Schweizerische Kreditanstalt, predecesor directo de Credit Suisse.



Según Credit Suisse, los investigadores de AlixPartners encontraron que en la lista de 12.000 personas (muchas estaban duplicadas y en realidad eran menos de 9.000) no había ningún miembro del Partido Nazi Argentino, según la lista de miembros de esta formación que el Gobierno de Estados Unidos elaboró en 1946.



Los investigadores además sólo hallaron ocho miembros de la lista facilitada por el Centro Simon Wiesenthal que tuvieran posiblemente una cuenta en el Schweizerische Kreditanstalt entre 1933 y 1945, pero «siete de ellas estaban cerradas en 1937», señaló Credit Suisse.



«Sólo una se mantuvo abierta durante la Segunda Guerra Mundial, la de un miembro de la UAG que había emigrado a Argentina en los años 20 y que no estaba en la lista del Gobierno de EEUU sobre miembros del Partido Nazi Argentino», añadió el banco suizo en su comunicado.



Credit Suisse señaló que los hallazgos son similares a los publicados hace dos décadas, en el contexto del Acuerdo Global de 1999 (en el que también participó el Centro Simon Wiesenthal) y em el que, recordó el banco suizo, «se puso fin a la controversia en relación con los bancos suizos durante la Segunda Guerra Mundial».



Aquel acuerdo para compensar víctimas del Holocausto y sus herederos, indicó el comunicado, «liberó de cargos definitivamente a los bancos suizos en relación con toda acusación relacionada con la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, sus víctimas y cualquier transacción con el régimen nazi».



Credit Suisse invitó al Centro Simon Wiesenthal a reunir a sus responsables, junto a los de AlixPartners, para presentarles de forma más detallada los resultados de la investigación. EFE