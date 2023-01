El CJL y el Museo del Holocausto de Buenos Aires lanzan la campaña #WeRemember

24 enero, 2023

Por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, las instituciones invitan a recordar a través de las redes sociales.

El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, sancionado por las Naciones Unidas en recordación de la fecha en la que los Aliados llegaron al campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Como cada año, del 20 al 27 de enero el Congreso Judío Latinoamericano y el Museo del Holocausto de Buenos Aires llevamos adelante la campaña global #WeRemember, para recordar a las seis millones de víctimas judías del Holocausto, entre otros grupos perseguidos, y generar conciencia contra la discriminación en todas sus formas y construir un mundo sin odio.

La convocatoria invita al público general a subir a sus redes sociales una foto sosteniendo un cartel que diga #WeRemember o #Recordemos. En el clip de campaña invitamos a Mónica Dawidowicz, sobreviviente del Holocausto, a difundir el mensaje junto a su historia.

“Nací en el gueto de Lida (Bielorrusia), en el invierno de 1941, en el sótano de la casa en que vivíamos junto con otras familias. Mis padres entendieron que en ese lugar y en esas condiciones no podían proteger a sus hijas. Me entregaron a la familia Shipula, una familia católica, polaca, humilde y con la que yo viví hasta el final de la guerra. Ellos me bautizaron como Irina Shipula. Pasé a ser una niña polaca”, recuerda Dawidowicz.





Luego de convivir con ellos algunos años, tras el fin de la guerra, un familiar lejano se enteró de que había sobrevivido y en 1947 logró traerla clandestinamente a la Argentina, donde se estableció, formó su familia y vive hasta el día de hoy, dando testimonio de lo ocurrido y contribuyendo a difundir un mensaje contra el odio.

Mónica fue una de las sobrevivientes que, junto a un equipo interdisciplinario de expertos, diseñaron el Museo del Holocausto de Buenos Aires, cuya muestra completamente renovada reabrió sus puertas a principios de 2020. Ubicado en la calle Montevideo 919, durante esta semana el ingreso será gratuito y contará con visitas guiadas en diferentes horarios.

“La campaña «We Remember» que el Museo lleva adelante con el Congreso Judío Latinoamericano desde hace varios años visibiliza a quienes recordamos y trabajamos para que la memoria de la Shoá contribuya a la construcción de un mundo mejor. Es fundamental que quienes ocupan cargos de decisión y responsabilidad frente a sus sociedades, participen y alcen su voz para recordar a las víctimas y sobrevivientes del Holocausto”, aseguró Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires

“Somos la última generación que tendrá el privilegio de escuchar de primera mano a los sobrevivientes y sus historias. Por eso tenemos la responsabilidad no solamente de hacerlo sino de recordar sus palabras y experiencias y compartirlas con las próximas generaciones, para que el horror no se repita nunca más. Ese es el espíritu de la campaña #WeRemember”, declaró Claudio Epelman, Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano.