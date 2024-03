El cemento es una de las razones por las que hay que derrotar a Hamás

Por el profesor Hillel Frisch

Paradójicamente, cuanto más golpeaba Israel a Gaza, más vasta y profunda se convertía la red de túneles de Hamás, gracias al cemento, el conglomerante que hace posible el hormigón y que es desvíado de la reconstrucción civil. Israel debe derrotar a Hamás y garantizar que el cemento se utilice para mejorar el bienestar humano y no para el terrorismo.

Uno de los mayores descubrimientos detrás del espectacular aumento del nivel de vida de la humanidad en los últimos dos siglos es el cemento, especialmente la variedad Portland, que es el conglomerante necesario para fabricar hormigón. Según la entrada de Wikipedia sobre el tema: «El hormigón es el material más utilizado que existe y sólo es superado por el agua como el recurso más consumido en el planeta».

Hay una buena razón para su ubicuidad hoy en día en todo el mundo: el hormigón ha permitido construir grandes edificios baratos, duraderos y de varios pisos a una escala inimaginable antes de la comercialización del cemento Portland a mediados del siglo XIX.

También tiene sus desventajas: la producción de hormigón es considerada ampliamente como un contaminante importante, responsable de casi el ocho por ciento de las emisiones globales de CO2.

Durante los últimos veinte años, pero especialmente durante la guerra de Israel contra Hamás tras las masacres del 7 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se han encontrado cara a cara con los inconvenientes del cemento, el principal ingrediente del hormigón utilizado en la construcción de túneles, tanto «estratégicos» (que permiten el movimiento de terroristas, municiones, comandantes, rehenes y las líneas de comunicación de un área a otra) como «tácticos», de donde emergen unidades más pequeñas de terroristas a la superficie en un intento de sorprender y asesinar a soldados israelíes en un espacio limitado.

Gaza debe importar cemento por dos razones. Carece de depósitos de piedra caliza en la que se basa el cemento, e incluso si existieran tales depósitos, la producción de cemento es muy compleja y requiere mucho capital, más allá de las capacidades de la base industrial de Gaza. Egipto, que tiene grandes depósitos de piedra caliza, es un gran productor y exportador de cemento.

Las FDI calculan actualmente que se han construido 700 kilómetros de túneles, casi el triple de la cantidad estimada al inicio de la guerra en una superficie de 360 ​​kilómetros cuadrados, menos de la mitad de la superficie de la ciudad de Nueva York, y considerablemente más extenso que el Metro de Nueva York (399 km).

El cemento no sólo ha permitido la construcción de túneles subterráneos de una magnitud sin precedentes en la historia de las guerras, sino que también ha permitido a Hamás construir túneles a una profundidad de 50 metros bajo tierra (aproximadamente 20 pisos de profundidad), que no pueden ser destruidos por bombardeos aéreos.

Básicamente, la guerra de cinco meses hasta ahora, la segunda guerra más larga de Israel hasta la fecha, tiene que ver principalmente con los túneles. La parte fácil y rápida de la guerra fue penetrar sobre la superficie de Gaza.

En casi todas las zonas en las que penetró Israel, los esfuerzos de Hamás por detener el ataque sobre la superficie mediante el despliegue de un gran número de terroristas fracasaron rápidamente. La organización terrorista carecía de la capacidad para contrarrestar la magnífica coordinación entre la fuerza aérea israelí, las unidades blindadas y las tropas terrestres para atacar a estas formaciones terroristas.

El recurso de Hamás a ataques rápidos y pequeños desde los pozos de los túneles ha obligado a las FDI a la laboriosa y lenta tarea de descubrir los túneles y los pozos por los que salen los terroristas, una tarea cuya importancia se ha visto magnificada por la búsqueda y el intento de rescate de los 134 rehenes israelíes restantes en poder de Hamás.

El cemento, entonces, es el principal freno israelí para derrotar a Hamás y la principal ventaja de la organización terrorista para sobrevivir.

Claramente, lo que permitió a Hamás construir esta megalópolis de túneles han sido los vastos esfuerzos de reconstrucción civil después de cada uno de los numerosos enfrentamientos bélicos entre Israel y las organizaciones terroristas.

Irónicamente, la destrucción por parte de Israel de obras de construcción civiles en sus esfuerzos por controlar a Hamás en la superficie permitió a Hamás y a la Yihad Islámica desviar el cemento para la reconstrucción civil con el fin de ampliar sus túneles subterráneos. Irónicamente, cuanto mayor es la destrucción en la superficie, más vasta es la red de túneles de Hamás bajo tierra.

La destrucción de la infraestructura de construcción de Gaza por parte de Israel nunca ha sido mayor que en esta guerra. Basándose en análisis satelitales, la BBC reportó que entre 144.000 y 175.000 edificios, entre el 50% y el 61% de los edificios de Gaza, han sido dañados o destruidos. Las estimaciones del Banco Mundial son aún mayores: el 61 por ciento de los edificios han sido destruidos o dañados sin posibilidad de reparación.

Incluso la estimación más baja de edificios destruidos en esta guerra hasta la fecha es casi un sesenta por ciento mayor que los daños estimados infligidos después de la guerra de Gaza de 2014, la Operación Margen Protector, el conflicto anterior más largo antes de la guerra actual. Sus consecuencias permitieron una vasta reconstrucción civil y, al mismo tiempo, enormes túneles terroristas de cemento.

Esto significa que si Israel no derrota militar y políticamente a Hamás, incluida la toma de la zona sur de Rafah y, de manera crítica, del corredor de Philadelfi a lo largo de la frontera egipcia para impedir el contrabando de cemento desde Egipto, no sólo no habrá logrado sus objetivos, sino que su guerra podría permitir la expansión de los túneles de Hamás y convertir al grupo en un enemigo aún más formidable en un futuro cercano si la reconstrucción de Gaza se lleva a cabo bajo el control de Hamás.

Lo que sucede con el cemento de Gaza no sólo nos muestra cuán crítico es derrotar a Hamás, sino que también dibuja los contornos de cómo debería ser realmente «el día después» en Gaza. Israel no sólo debe lograr el monopolio del poder sobre el área sino también crear un mecanismo de control civil para garantizar que el cemento se utilice para el propósito correcto: mejorar el bienestar de los habitantes de Gaza.

Después de todo, el cemento, a pesar de sus inconvenientes ecológicos, ha sido una de los mayores bendiciones para la humanidad. Ahora Israel debe garantizar que esto incluya a Gaza para su propio beneficio. Sólo el control militar y civil israelí sobre Gaza en un futuro próximo permitirá lograr estos dos objetivos beneficiosos para todos: resolver el peligro de los túneles y mejorar el bienestar de los habitantes de Gaza.

Fuente: JISS – The Jerusalem Institute for Strategy and Security

