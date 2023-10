El cardenal Pizzaballa se ofrece a cambio de los rehenes israelíes

23 octubre, 2023

El medio de comunicación Vatin News informó que el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, expresa su voluntad de intercambiarse por los niños secuestrados por Hamás y analiza los esfuerzos de mediación de la Santa Sede con respecto al actual conflicto en Gaza y Tierra Santa.

El siguiente es el texto del artículo:[1]

(Fuente: Lpj.org)

«¿Si estoy listo para un intercambio? Cualquier cosa, si esto puede conducir a la libertad y traer a esos niños de regreso a casa»

‘Lo que sea’ por su libertad y por tener ‘esos niños en casa’.

En una conmovedora reunión en línea con un grupo de periodistas, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, transmitió un compromiso sincero con la libertad y preocupación por la liberación de los niños mantenidos como rehenes por Hamás. Pizzaballa declaró: ‘Si estoy listo para una ¿Intercambio? Cualquier cosa, si esto puede conducir a la libertad y traer a esos niños de vuelta a casa, no hay problema. Por mi parte, absoluta disposición.’

El cardenal Pizzaballa se refirió además a la oferta de mediación de la Santa Sede, subrayando el deseo de rescatar a los cautivos. Al respecto señaló: ‘Hemos ofrecido nuestra disposición al menos a intentar traer de vuelta a los rehenes, al menos a algunos de ellos, esto se está intentando. Es muy difícil porque para la mediación es necesario tener interlocutores. Y en este momento no es posible hablar con Hamás’.

Dirigiendo su atención a la posibilidad de una invasión terrestre israelí en la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa reveló una doble preocupación: ‘Mis preocupaciones son esencialmente dos: la primera es que, después de la operación terrestre, se creará una crisis humanitaria mucho más grave. Éste es el primer temor, ya que sin duda habrá muchas víctimas’. Luego, compartió, ‘el otro temor’, que es ‘que este conflicto se convierta en un conflicto regional, que involucre no sólo a Gaza o posiblemente a Cisjordania, sino también al Líbano, y entonces podría estallar en el mundo islámico, todos los países árabes: no lo sé». No lo sé, es muy difícil predecir los acontecimientos, pero el miedo a la expansión regional es real, y no soy el único que lo dice’”.

[1] Vaticannews.va/en/church/news/2023-10/cardinal-pizzaballa-latin-patriatch-jerusalmen-offering-peace.html, 16 de octubre de 2023. El artículo fue escrito por Francesca Merlo.

Fuente: MEMRI