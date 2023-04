El cantante Morrissey confirma que dará dos shows en Israel en el mes de julio

4 abril, 2023

Después de años de retraso producto de la pandemia del COVID-19, el cantante vuelve a presentarse en el país.

El cantante británico Steven Patrick Morrissey se presentará después de 7 años en Israel. Tenía programados algunos conciertos durante ese tiempo, pero todos se suspendieron producto de la crisis del coronavirus.

Morrissey tiene una relación especial con el país, ya que muchas veces ha demostrado su apoyo y su cariño hacia el Estado de Israel de manera pública. La última vez que se presentó allí show fue en 2016. Cuatro años antes ya había recibido la llave de Tel Aviv de manos del alcalde Ron Huldai.

El cantante tiene al menos dos canciones relacionadas con el país. Una en el disco Low in High School, que contiene una canción llamada Israel en la que defiende al estado de las críticas que recibe. También tiene una canción titulada The girl from Tel-Aviv who wouldn’t kneel, en memoria de Etty Hillesum, una mujer judía asesinada durante el Holocausto.

Esta vez se presentará en el anfiteatro de Binyamina llamado Zappa Shuni, y también la Expo Tel Aviv, un centro de convenciones con un gran escenario cerca del puerto de la ciudad.