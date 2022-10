El año de Hakhel. Reflexión.

17 octubre, 2022

"Y sucedió que después de estos sucesos, D'os puso a prueba a Abraham". Génesis, Capítulo 22 versículo 1.

Dr. Natalio Daitch

Hakhel.

El año donde todo el pueblo de Israel se congregaba en el Beit Hamikdash (en el Templo de Ierushalaim), en estas fiestas, luego del año de Shemitá o descanso de la Tierra, para escuchar al Rey de Israel recitar partes de la Torá del último libro, el Deuteronomio.

Obvio, aquí subyace un significado de reunir a todo el pueblo de unirse en la Fe y hermandad, por lo menos una vez en el octavo año para Sucot.



Hakhel la cualidad.

El que esto escribe, entiende que lo que históricamente uno entendía como el verdadero «Id» o judío era ese que decía: “en que te puedo ayudar o que necesitas”, algo así como esa capacidad de entrega y servicio que uno intenta hacer con su prójimo en diversas circunstancias, tratando de emular lo mismo que pedimos a Hashem en todas nuestras Tefilot (rezos y oraciones).

Este año una tristeza se apoderó de mi alma, tuvo que ver con un problema suscitado con una de mis hijas, al punto tal que yo entendía que estaba exento de la mitzva de Sucá.

Nuevamente he podido apreciar como algunos iehudim se comportan de una manera inadecuada, incluso gente observante, que no repara en medios para obtener alguna clase de lucro o satisfacción, sin medir consecuencias o sufrimiento que ocasionan a menores y otras familias, exhibiendo una dicotomía (relación con D’os y con su prójimo) que desafían nuestra creencia hasta el límite de lo casi imposible.

No son todos, pero los hay en nuestra comunidad judeo-argentina.



Hakhel a pesar de todo. Final.

No cabe duda que como dicen nuestros sabios, el hombre viene a este mundo a pasar pruebas, y que nada es gratuito. Y que la justicia divina es exacta de lo más justa posible y milimétrica posible con todos nosotros sin excepción.

Este año, entendí que es Hakhel, y que implica ser judío en todo el amplio sentido de la palabra. Cuando se desarrolla una tormenta en nuestro interior, y todo lo que hemos creído y sostenido se pone a prueba en sentimientos encontrados, poder sostenerse en el idishkait y trabajar en el mismo sendero, intentando en lo posible acercar a otros judíos al fogón. Sacar de nuestro interior esa “simjá” que según explican los rabinos no es una simple alegría que viene de circunstancias externas, por el contrario, proviene de nuestro compartimento interior, con la idea de “servir” tanto en servicio religioso como en el aspecto comunitario y en solidaridad con nuestro prójimo. Una verdadera Simjá que hay que generar aún y especialmente frente a circunstancias que nos parecen adversas o displacenteras.

Igualmente, en el día de ayer, he vuelto a experimentar ese orgullo de “ser parte”, cuando junto a mi esposa asistí a un concierto de la orquesta infanto-juvenil de AMIA que ahora integran mis otras 3 hijas.

Como dicen, la realidad es “una de cal y otra de arena”.

En esos momentos, por todo lo que se dijo, una Orquesta Inclusiva, y apoyada por la viuda del Dr Arnoldo Fiodotin Z»L, Hashem me ha permitido vivenciar la otra cara de la moneda.

Hakhel, no es solo un momento, como Iom Kipur no es solo ese día, deben transportarse a los 365 días del año. Hakhel es reunir o reunirse, o acercarse cada uno a sus hermanos, no solo en el aspecto religioso, en cualquier circunstancia que ellos vivan. En las buenas y las malas.

Hakhel es la misión del judío. Y para concluir, la prueba es, como me decía un amigo que estudia en una Ieshivá no cuando el mar está calmo y todo nos va bien, sino cuando el capitán del barco debe maniobrar en medio de la tormenta y poder llevar la nave a puerto seguro. E igualmente nos mantenemos firmes en nuestra postura, en nuestra posición y no vacilamos y reafirmamos nuestra identidad y nuestra creencia.

El judaísmo no siempre es fácil, pero tiene esa belleza que siempre nos cautiva, y que tiene que ver con reunir el ideal con la verdad y la realidad. Un combo perfecto que merece ser vivido a pleno siempre.

Jaguim le Simjá.

Les deseo a todos mis hermanos y lectores de Aurora.

Cartel de Shemitá en un campo agrícola (en el año 5782) DP