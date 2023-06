Diferencia entre un político y un estadista

17 junio, 2023

Regala peces y darás alimentos un día; enseña a pescar y darás alimentos para toda la vida. Proverbio chino

Podríamos decir que el político es quien lee y aplica solamente el primer renglón de este proverbio chino, mientras que quien aplica el segundo renglón es un estadista.

Uruguay (otros países también) está sufriendo fuertemente el problema del abastecimiento de agua potable de buena calidad, elemento que siempre habíamos tenido gracias a la generosa naturaleza, con la ayuda muy menor de trabajos humanos.

Tuvimos una red de abastecimiento de Montevideo gracias a que los ingleses hicieron las instalaciones, no por humanidad sino como negocio. Igualmente hicieron la red de distribución de gas, los tranvías, el ferrocarril. El día que estos rubros dejaron de ser rentables, los ingleses se los vendieron al Estado uruguayo.

Uruguay tuvo en muchos decenios agua de primera calidad muy barata y extraordinariamente abundante. Además, tenía empresas envasadoras de agua mineral catalogada como de las mejores del mundo, que exportaba incluso a Estados Unidos.

Agregamos a esto una red de saneamiento para Montevideo, parcial porque algunos barrios estaban excluidos (al Norte, Oeste y Carrasco).

Hoy todos son problema, nada funciona correctamente. ¿Motivos? Muy simples:

No hubo trabajos de mantenimiento adecuados; No hubo previsión de futuro, los gobernantes -salvo alguna rara excepción- eran políticos, no estadistas. No previeron un futuro y no pusieron técnicos profesionales en donde eran necesarios. No hubo casi inversión en mantenimiento.

En nuestra época de estudiantes era común decir que en Uruguay comíamos un durazno, tirábamos en la tierra su carozo, y al año había crecido un duraznero. Y eso formalizó una filosofía de vida.

Cuando gobiernos previsores -y audaces- hicieron algunas obras (Puente de la barra del Santa Lucía, Hospital de Clínicas, represa de Rincón del Bonete), fueron fuertemente criticados por quienes no se daban cuenta de lo que eso significaba.

Los respectivos gobernantes no vacilaron en contratar técnicos y empresas especializadas, sin mirar si eran nacionales o extranjeras. En esa época no importó que algunos fueran alemanes nazis, fueron considerados los más adecuados técnicamente.

PANORAMA ACTUAL

A nivel mundial vemos que el problema más grave que afecta a muchas partes del globo terráqueo es la falta de agua potable.

Este problema es muy grave en zonas asiáticas como Irán o Irak, Jordania, la zona del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos, etc.) y también muchas zonas de Africa.

Podemos dividir el problema en dos raíces: a) países históricamente desérticos, y b) países donde las fuentes de agua y el uso fueron mal administrados.

Si preguntamos a profesionales en la materia, científicos, ingenieros, prácticamente todos nos dirán que el país más avanzado en la solución a ese problema es Israel, que en pocos años transformó desiertos y pantanos en un país próspero con abundancia de agua potable.

Israel no sólo abastece a su población, sino que abastece también a sus vecinos de Jordania, Cisjordania, Gaza, su compañía de aguas corrientes MEKOROT envía técnicos para asesorar a otros países, estudió y perfeccionó tanto el riego por goteo que economiza enorme porcentaje de agua en las instalaciones agrícolas, como el aprovechamiento de las aguas residuales que son tratadas para aprovechar en riego el 80% además de aprovechar también los residuos sólidos para elaborar determinados productos como fertilizantes, la salmuera producida en la desalinización, y otros.

Quien conoce Historia de la zona de Medio Oriente y Arabia, sabrá que los textos explican que el tesoro más grande de esas zonas fue siempre tener fuentes de agua. Y quienes no quieren aburrirse leyendo, basta con mirar la película Lawrence de Arabia, donde muestran a la perfección que las tribus árabes tenían sus propios pozos de agua y si alguien que no pertenecía a esa tribu sacaba un poco de agua para beber o llenar una cantimplora, era asesinado de inmediato.

Irán está desviando algunos ríos para enviar agua a sitios habitados por quienes están con el gobierno actual, dejando totalmente sin agua zonas donde habitan muchos disidentes políticos (sunitas, kurdos y otros), sin importarle a los ayatollás que poblaciones enteras se quedan sin agua, sin agricultura, y mueren.

Gobernantes inteligentes han contratado a la compañía estatal israelí MEKOROT para que los asesore tanto en la búsqueda de fuentes de agua como en la forma de aprovecharlas al máximo.

Proyecto Hefetz Haim. Foto: Emsmekorot – Wikipedia – CC BY-SA 4.0

Jordania firmó un convenio ejemplar: permitirá instalar en su superficie paneles solares, y dará la electricidad generada a Israel a cambio de que Israel le dará agua potable de sus plantas potabilizadoras.

Argentina contrató a Mekorot para que los asesore en lograr abastecimiento de agua, por el momento en cinco provincias.

El reino de Bahrein contrató a técnicos de Mekorot.

La India también los contrató por ahora para el Estado de Maharashtra y el Estado de Punjab.

El 40% del agua desalinizada de Chipre se obtiene gracias a instalaciones hechas por Mekorot.

También México y Azerbaiyán son asesorados por esa compañía, y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) contrató el asesoramiento de Mekorot para los países sudamericanos.

POR QUE MEKOROT

Mekorot ha demostrado ser la pionera en el mundo, tanto en lograr agua potable como en racionalizar su uso. Mekorot existe desde 1938 y su mejor propaganda es mostrar los logros en Israel, que de desierto pasó a ser un gran jardín (85 años de experiencia) En Israel Mekorot posee 13.000 kilómetros de tuberías de distribución, abastece a 10 millones de habitantes sin contar países vecinos, maneja 3.000 instalaciones, 1.000 pozos manantiales, 700 estaciones de bombeo, 23 plantas desalinizadoras (algunas las más grandes del mundo). Generan con Inteligencia Artificial más de 25 millones de bits de datos por día, que son utilizados para perfeccionar y aumentar la eficacia y calidad. Reduce el uso de energía para todas las funciones en 1,5% por año, porcentaje considerado como un gran éxito. Se pierde menos del 3% de agua potabilizada, cuando a nivel mundial el promedio de pérdidas es del 15%. Abastece por día en Israel:

553 millones de m³ de agua desalinizada

128 millones de m³ captación de aguas superficiales y de Inundaciones

791 millones de m³ de acuíferos en aprox. 550 perforaciones

70 millones de m³ de manantiales naturales

188 millones de m³ del Mar de Galilea.

Por todo lo mencionado, entendemos que los gobernantes que buscan los mejores asesores para solucionar los problemas de su población, demuestran su inteligencia. Los que se dejan llevar por ideologías políticas o por antipatías son los malos gobernantes.

שונות אריאל פלמון Foto: Ariel Palmon – Wikipedia – CC-BY 3.0

Solucionar la escasez de agua potable es un problema fundamental pero no el único, y hemos visto ya que en otros temas también se recurre a Israel como fuente de información científica. Recordamos el caso del Sindicato Médico del Uruguay que hace pocos años envió a una delegación para estudiar cómo funciona la medicina colectivizada en Israel. También invitados por Israel hubo muchos intendentes y alcaldes municipales que estudiaron en Israel muchas cosas que copiarían para mejorar sus respectivas ciudades.

Israel es una puerta abierta a todos para ayudar a mejorar el nivel de vida de la humanidad. Sus universidades tienen institutos de investigación que constantemente trabajan para mejorar la salud, combatir enfermedades que hasta ahora no tenían cura, luchar contra el calentamiento global. Tienen equipos de rescate y emergencia que ofrecen siempre a cualquier país que esté sufriendo alguna catástrofe como terremotos, tsunamis, incendios, plagas.

Dice el Talmud: Quien salva una vida salva toda la humanidad. Y en Israel no hace falta ser religioso para vivir en base a ese precepto milenario.

por Mauricio Aliskevicius

Nota: la mayoría de los datos técnicos fueron extraídos de sitios de internet.