Detienen a un hombre con un arma de juguete frente a escuela judía en Berlín

30 julio, 2022

Un hombre provisto de un arma de juego fue detenido por las fuerzas especiales de la policía delante de una escuela judía en Berlín, según informaron medios alemanes.

Los hechos ocurrieron cuando un turista avisó a la policía de que delante de la escuela, en el céntrico distrito de Mitte, se encontraba un hombre provisto de un arma automática, según informó el diario «Berliner Zeitung».



Las Fuerzas Especiales de la policía alemana (SEK) acudieron al lugar de los hechos y obligaron a punta de pistola a dejar la supuesta arma en el suelo al individuo, que se resistió durante su detención causando heridas leves a un agente.



Tras el arresto, la policía descubrió que no se trataba de un arma real, sino de una réplica del tipo utilizado en el deporte denominado Airsoft, diseñada para disparar proyectiles de plástico.



Las fuerzas de seguridad parten de que el detenido, de 28 años, que aseguró haber encontrado la réplica en un autobús y habérsela quedado por considerarla «guay», no acudió con ella a la escuela judía de forma deliberada.



No obstante, el joven se enfrenta a cargos, como mínimo, por haber contravenido la Ley de Armas, que estipula que este tipo de réplicas no pueden ser transportadas en público, salvo en un contenedor cerrado y bajo determinadas medidas de precaución.



De acuerdo con el tabloide «Bild», el arma de Softair imitaba un subfusil de asalto del fabricante Heckler & Koch y su portador se encontraba fuertemente alcoholizado en el momento de la detención. EFE