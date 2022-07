¿Cuál es la agenda para el Mediterráneo Oriental?

7 julio, 2022

Se necesita una agenda de política exterior común más coherente para realzar la importancia estratégica de la asociación Atenas-Jerusalén-Nicosia.

Por el profesor Efraim Inbar

En los últimos años, Chipre, Grecia e Israel han intensificado significativamente sus relaciones políticas, energéticas y militares.

Las dirigencias políticas de estos países se reúnen periódicamente. Coordinan sus políticas energéticas, en particular en los yacimientos de gas del Mediterráneo oriental. Además, fundaron el Foro de Gas del Mediterráneo Oriental (EMGF), que incluye a Egipto, Italia, Jordania y la Autoridad Palestina (AP). Esto se convirtió en una plataforma de cooperación regional para el desarrollo de los yacimientos de gas natural en el Mediterráneo.

Además, estos tres países realizan varios ejercicios militares para perfeccionar sus capacidades. Las interacciones adicionales en otras áreas cimentan esta alineación, que tiene consecuencias políticas y estratégicas. Por ejemplo, contribuyó al cambio de política de Turquía hacia los Acuerdos de Abraham e Israel.

Se necesita una agenda de política exterior común más coherente para mejorar la importancia estratégica de la asociación Atenas-Jerusalén-Nicosia. El primer punto de la agenda es una mejor coordinación en Washington para sensibilizar a Estados Unidos sobre las realidades regionales ya que no parece tener una política coherente hacia esta región.

Washington está obsesionado con los derechos humanos en su acercamiento a Egipto, el país árabe más importante. En Libia, se inclina hacia elementos islamistas. La cúspide de la miopía estratégica fue la cancelación de su apoyo al gasoducto EastMed (por supuestas razones medioambientales) que estaba previsto que llevara energía a Europa unas semanas antes de la guerra de Ucrania, precipitando una crisis energética.

Esta administración necesita un mejor enfoque al acercarse a la región. A medida que Estados Unidos centra su atención en China por razones comprensibles, la región del Mediterráneo oriental recibirá aún menos atención estadounidense. Sin embargo, el aumento de los precios de la energía podría retrasar la salida estadounidense del más amplio Medio Oriente.

Este período debe capitalizarse para asegurar una mejor comprensión estadounidense del valor de la alineación trilateral. La próxima visita del presidente Joe Biden a Israel es una oportunidad para mejorar la comprensión estadounidense de la utilidad de la alineación del Mediterráneo oriental.

Alineación con Egipto, no con Turquía

El segundo punto de la agenda común se refiere a Egipto, miembro del EMGF y rival histórico de Turquía. Además, Grecia y Chipre han promovido relaciones militares con Egipto ante amenazas a la seguridad y para ayudar a defender sus intereses en el Mediterráneo oriental.

Sin embargo, Egipto es reacio a unirse a la alineación helénica con Israel, a pesar de la mejora significativa en las relaciones El Cairo-Jerusalén. Se necesitan esfuerzos para integrar a Egipto en la configuración. La participación egipcia en la agrupación podría ser muy beneficiosa para los cuatro estados.

El tercer tema común es Turquía, una potencia revisionista animada por impulsos islamistas y neo-otomanos. Moderó su comportamiento por varias razones, pero mientras Tayyip Erdogan sea su líder, el potencial para hacer travesuras es grande.

Sin embargo, la salida de Estados Unidos de la región y una Rusia debilitada confieren mayor libertad de acción a Turquía (y otras potencias regionales). La guerra de Ucrania subrayó la importancia estratégica de la ubicación de Turquía. Además, Estados Unidos seguirá dudando en presionar a Ankara para evitar que caiga en manos rusas. Estos desarrollos podrían alentar el aventurerismo turco. Contener a Turquía seguirá siendo un desafío importante.

Un cuarto asunto común se relaciona con la nueva agrupación cuádruple de Asia Occidental de Estados Unidos, India, Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Nueva Delhi está intentando construir una alternativa a la iniciativa china de la Nueva Ruta de la Seda al unir India con el Mediterráneo a través de los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Tal esfuerzo hará que sus participantes se ganen la simpatía de Washington. Israel, los Emiratos Árabes Unidos y las naciones helénicas deberían promover esta alternativa. Además, establecer este Quad fortalecerá los Acuerdos de Abraham, que son jóvenes y frágiles. La gente del Golfo aún no ha internalizado las ventajas inherentes de reconocer el Estado judío. Además, los Acuerdos de Abraham dependen de que Israel cumpla con la expectativa de que terminará con la amenaza iraní.

Ucrania nos recordó que la guerra sigue siendo una opción política incluso en Europa. El Mediterráneo oriental y Oriente Medio son regiones conflictivas y más belicosas que Europa.

Desgraciadamente, el derecho internacional y las garantías han demostrado ser ineficaces para prevenir la agresión de los estados depredadores. Esto no es una sorpresa para aquellos que se dan cuenta de la naturaleza caótica perenne del sistema internacional donde no hay policía internacional para mantener la ley y el orden.



Esto significa que los países pertenecientes al alineamiento Atenas-Jerusalén-Nicosia deben prepararse para la guerra sin ilusiones. Si bien las relaciones dentro de la alineación deben fortalecerse, vale la pena recordar que esto no es una alianza. Israel debería ser el modelo, y su doctrina de autosuficiencia debe ser emulada. Cada estado debe invertir en defensa y mejorar las capacidades militares y de disuasión. La debilidad siempre invita a la agresión.

La implementación de esta agenda es un imperativo de seguridad nacional para la alineación, y Estados Unidos debería promoverla activamente. Además, podría proporcionar un mínimo de estabilidad en un mal vecindario. Atenas y Jerusalén, los cimientos de la civilización occidental, deberían mostrar el camino al resto del mundo.



Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security