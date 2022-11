Ciencias de la vida en Israel: “muy buena salud” y récord de exportaciones

27 noviembre, 2022

En 2021 el sector de tecnología de la salud mostró prosperidad gracias a los cerca de 5.000 millones de dólares invertidos y las 1.800 compañías activas que lo impulsan.

Por Abigail Klein Leichman

Mientras la ola de despidos masivos afecta con dureza a la alta tecnología en Israel en los últimos meses hay algo alentador: un informe optimista sobre el sector de salud y ciencias de la vida en la Conferencia MIXiii Health-Tech.IL que tuvo lugar en Jerusalén a principios de este mes.

Israel Advanced Technology Industries (IATI), organizador de la conferencia, compartió los hallazgos de su informe de 2021 con cerca de un millar de asistentes de 30 países..

Los aspectos más destacados del documento fueron presentados por Omer Gavish, autor principal del mismo socio de PwC Israel y jefe de su división de Farmacéuticos y Ciencias de la Vida.

Así, todo indica que las ciencias biológicas en el país gozan de buena salud con 5.200 millones de dólares en exportaciones que parecen demostrarlo.

Omer Gavish presenta el informe de su autoría sobre la actualidad del sector de ciencias de la vida de la IATI de 2021 en Jerusalén, 10 de noviembre de 2022. Foto cortesía de PwC



Gavish indicó que hay aproximadamente 1.800 compañías activas de ciencias de la vida en Israel, el 80 por ciento de ellas nacidas en los últimos diez años.

“Este es un número enorme y es más o menos lo mismo lo que ocurre en 2022. La mayoría, más del 60 por ciento de las empresas están en fases tempranas”, describió el informe.

En 2021, aproximadamente 3.800 millones de dólares de inversión ya fluyeron hacia compañías privadas de ciencias de la vida de Israel. Cerca de 1.500 millones fueron invertidos en el último trimestre del año pasado.

Del total, las compañías de salud digital recibieron 1.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 300 por ciento con respecto a 2020.

Crece la inversión extranjera

Por otra parte, Gavish destacó que 1.000 millones de dólares provinieron de inversionistas israelíes mientras que los capitalistas extranjeros duplicaron sus inversiones desde 2020.

Y esta tendencia continuó en los primeros nueve meses de este año.

Entre las compañías locales de ciencias de la vida que cotizan en bolsa, el año pasado marcó el primer período en el que superaron los 1.000 millones de dólares recaudados en las diversas bolsas de valores de EEUU.

“Los mercados de valores estadounidenses fueron y siguen siendo una fuente importante de financiación para las compañías de ciencias de la vida en Israel”, aseguró Gavish.

El especialista remarcó que en los últimos diez años, unas 21 empresas de Israel recaudaron más de 6.000 millones de dólares en los mercados de valores de EEUU, principalmente en NASDAQ.

Y que más del 50% de esa suma fue recaudada en los últimos cuatro años. Sin embargo, la tendencia se desaceleró en 2022.

Por otra parte, en 2021 nueve compañías recaudaron 209 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE), una nueva marca referida a la última década.

Año récord para las ciencias de la vida

Los cerca de 5.000 millones invertidos en compañías privadas y públicas de ciencias de la vida israelíes representan un aumento del 44 por ciento en comparación con 2020.

“Sí, ha sido otro año récord para la industria. Esta es la primera vez que la inversión total superó la marca de 5.000 millones, más del doble de lo que tuvimos en 2019, que en sí mismo fue un gran año”, expresó Gavish.

Gráfico del capital recaudado por compañías israelíes de ciencias de la vida desde 2012. Foto: Abigail Leichman



El volumen promedio de los acuerdos también estableció un nuevo récord de 13,7 millones de dólares por convenio.

Las empresas de ciencias de la vida que cotizan en TASE vieron un tamaño promedio de acuerdo de cerca de 23 millones, el más alto en los últimos diez años.

“Tal como lo predijimos el año pasado, el aumento de las inversiones, que comenzó con la pandemia de COVID-19 y continuó durante la mayor parte de 2021, fue principalmente en los subsectores de dispositivos médicos y salud digital”, explicó Gavish.

Además, el experto manifestó que se invirtieron aproximadamente 1.700 millones de dólares en compañías de ciencias de la vida en los primeros nueve meses de 2022.

“Esta cantidad es más alta que la mayoría de los años en la última década a pesar de una disminución en comparación con el período correspondiente en 2021”, relató Gavish, que añadió que a fines de 2021 se sufrió una caída en los mercados de capitales.

Lamentablemente, esta tendencia continúa en 2022 y afecta no solo al número de inversiones públicas sino también las inversiones totales en empresas de ciencias de la vida.

Prosperidad en las exportaciones

Según el informe de Gavish, las exportaciones de productos israelíes de ciencias de la vida prosperan. Se trata de principalmente dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

A su vez, las exportaciones farmacéuticas totales en 2021 ascendieron a 2.100 millones de dólares, un incremento del 23 por ciento comparado con 2020.

Las exportaciones totales de dispositivos médicos sumaron en 2021 unos 3.100 millones, cerca de un 20 por ciento más que el año anterior 2020.

De acuerdo con cifras del primer semestre de 2022, se estima que el aumento continuará en ascenso.

En otro orden, las exportaciones farmacéuticas durante el primer semestre totalizaron unos 1.500 millones de dólares, un extensión del 50 por ciento si se compara con el período correspondiente a 2021.

Las exportaciones de dispositivos médicos fueron de unos 1.600 millones en comparación con los 1.500 millones en los seis meses correspondientes en 2021.

El foco en la salud digital

Si bien durante la última década la mayoría de las empresas de ciencias de la vida de Israel se dedica a dispositivos médicos, Gavish dijo que “en los últimos dos o tres años, vemos una disminución constante en el número de esas compañías o al menos en su participación”.

Un dato: la salud digital es el sector que más rápido crece.

“Este es el tercer año que vemos un aumento en el número de compañías de salud digital, sobre todo por la pandemia. Y esa tendencia continúa este año tanto para las empresas establecidas como para las más nuevas”, afirmó dijo Gavish.

El auge de la industria también afecta a la distribución geográfica de las compañías: las empresas farmacéuticas y de dispositivos suelen estar en Jerusalén, Rehovot, Ness Zona y Haifa, cerca de hospitales, universidades e instituciones de investigación como el Instituto Weizmann de las Ciencias y el Instituto Technion.

Con las salud digital, la zona elegida es Tel Aviv y el centro del país, tal como lo hace la alta tecnología.

Respecto a ese fenómeno, Gavish explicó que las compañías de salud digital están menos conectadas con instituciones de investigación y hospitales ya que son empresas de tecnología que buscan competir fuera de la esfera tradicional de las ciencias de la vida.

La industria del bienestar, en aumento

Aparte de la salud digital, el informe de la IATI identificó cuatro segmentos con un importante potencial de crecimiento en los próximos años: bienestar, tecnología alimentaria, tecnología climática e inteligencia artificial (IA).

Estos nichos se destacan por su innovación, rápido crecimiento y atractivo para los inversores.

“Creo que lo que es interesante en términos de calidad y no de cantidad es que la tecnología de alimentos y el bienestar está aumentando. Están relacionados con la calidad de vida, con un enfoque más preventivo y no solo con no encontrar soluciones para cuidar a los pacientes después de que se enferman”, dijo Gavish.

Lo que viene: un futuro prometedor

Gavish manifestó que aunque la actualidad del mercado y la financiación no es tan buena, hay “sustancia en esta industria y el futuro parece bueno”.

Los datos del primer semestre de 2022 con respecto al sector de ciencias de la vida de Israel son para Gavish son mucho mejores que los de la primera mitad de 2021 a pesar de la realidad de los mercados.

De ese modo, las ciencias de la vida en Israel gozan de una muy buena salud con 5.200 millones de dólares en exportaciones.

Karin Mayer Rubinstein, directora ejecutiva y presidenta de IATI, y Omer Gavish, socio de PwC. Foto cortesía de Omer Gavish



Karin Mayer Rubinstein, directora ejecutiva y presidenta de IATI, resumió que en los últimos años, las industrias de ciencias de la vida y tecnología de la salud se volvieron importantes motores de crecimiento para la economía israelí.

“Nuestra última investigación destaca la necesidad de más apoyo e inversión para que las compañías locales puedan continuar creando un impacto social significativo”, finalizó.

Fuente: ISRAEL21c