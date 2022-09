Castillo es un peligro y Landa debe ser censurado

23 septiembre, 2022

Una vez más el presidente Pedro Castillo dejó por los suelos la imagen del Perú en el exterior, esta vez en las Naciones Unidas.

Ricardo Sánchez Serra

El Congreso actúa como sadomasoquista al darle el permiso para salir al exterior. Conocemos que algunos legisladores le dan el permiso para que de una vez se vaya y pida asilo en otro país; pero, bueno, es especulación, que viene por las denuncias de corrupción y desde que recibió al canciller mexicano Marcelo Ebrard a medianoche, que frustró su viaje a Colombia.

Total, el asilo lo puede pedir en el Perú, buscándolo en las embajadas de los países antes mencionados o a la Autoridad Palestina, Bolivia, Argentina o Venezuela.

El Parlamento debe saber que el presidente no nos honra con sus viajes al exterior y sabe Dios qué le dirá al Papa Francisco, si el Congreso le da el permiso, a mediados de octubre, para trasladarse a El Vaticano.

Como señaló un periodista en su Twitter, fíjense, nomás, la agenda de Castillo en la ONU: saludo protocolar al secretario general de la ONU, asistencia a la Asamblea General de la ONU, intervención en la misma, entrevista con el seudocanciller Uld Salek de la inexistente República Saharaui (que debe haberse realizado en un café o bar de Nueva York, porque ese ente no está reconocido por la ONU, salvo que Salek haya ingresado al local de la ONU en la maletera de un auto) y encuentro con la comunidad peruana de Nueva York; y observen la calidad en la agenda del mandatario de Chile, Gabriel Boric: Entrevistas con los presidentes de Francia, España, Banco Mundial, Comisión Europea, canciller de Alemania, primera ministra de Nueva Zelanda y también con Gutérres.



Más claro ni el agua

El discurso de Castillo, realizado sin duda, por el verdadero canciller, tras bambalinas, Manuel Rodríguez Cuadros, revela la agenda ideológico-dogmática roja, de escudarse de sus temas seudoprincipistas, alejados de todo pragmatismo y provocando innecesariamente a países amigos.

Es seguro que muchos no coincidirán conmigo. ¿Había la necesidad de Castillo de seguir hundiendo más las relaciones con Rusia? Acaso, ¿no tenemos ingente armamento ruso? ¿Y los repuestos, la infraestructura de mantenimiento de esos equipos en las FF. AA.? Y meses antes por lo menos abstenerse de votar contra Rusia en la OEA y en la ONU, como lo hicieron los gigantes México, Brasil y Argentina.

El tema de abrir una representación diplomática en Ramallah, en la Autoridad Palestina, ¿para qué? Landa (ministro de Relaciones Exteriores) dijo que justificaba esa decisión -en la Comisión de Relaciones Exteriores- porque había unos 100 peruanos allí. ¿Acaso no los atendía nuestro Consulado en Tel Aviv, que se encuentra a pocos kilómetros? Pobre argumento, señor Landa ¿eso es lo que le dicta Rodríguez Cuadros? No hay ni siquiera justificación económica. Lo que sucede es que esto se encuentra en la agenda roja del Foro de Sao Paulo. Se pretende solidarizarse con los palestinos cuando ellos no hacen nada para hacer la paz con Israel. Todo es engañoso, intentan defender que Israel viva en fronteras seguras, pero no se condenan los ataques con misiles de los terroristas palestinos de Hamás en Gaza, que tienen secuestrados a cerca de dos millones de palestinos en esa zona.

El tema solidario con Argentina por la soberanía de las Malvinas, es sí, tradicional en la política exterior peruana, aunque desconozco si “demandar” (imperativo y mandón) a las partes el inicio de negociaciones, es abrirse un frente con Gran Bretaña. Los peruanos siempre estaremos con Argentina para la vuelta a su territorio patrio de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, herencia colonial de España, arrebatadas por los ingleses en 1833.



Jugando con fuego

El tema de la República Saharaui es más delicado, ese ente no existe. No está reconocido por las Naciones Unidas, ni por la Unión Europea. No tiene las condiciones para ser Estado, como territorio, población y autoridades. Es un rezago de la guerra fría y un gobierno en el exilio no es reconocido por el derecho internacional. Su “presidente”, Brahim Gali ha cometido delitos de lesa humanidad y acoso sexual. El pueblo está secuestrado y el marxista frente Polisario se niega a hacer un censo, solicitado por el Consejo de Seguridad. Y no tiene territorio, lo que ellos llaman “territorio liberado” es una zona colchón por el que transitan los Cascos Azules de las Naciones Unidas (Minurso).

Y peor aún, el presidente Castillo habló en la ONU brindando su apoyo para que se “restablezca el cese del fuego”. ¿De qué guerra habla? ¿Quién engaña a Castillo y le “copia” los alucinados partes de guerra de la inexistente República Saharaui, más de 600 que ni siquiera el Consejo de Seguridad se ha enterado? Si fuera cierto, la ONU ya hubiera intervenido. Un ridículo más de Castillo y sus asesores, por la ceguera de la ideología roja dogmática.

Lo grave estriba es que se reconoce y se restablece relaciones con una república inexistente y se entierra el fortalecimiento de relaciones con Marruecos. Castillo lanza un Twitter y Landa elabora un comunicado que se publica el 15 de setiembre. Para que vean como se mueven los rojos, antes que juramente Landa ya estaban en Lima el chileno Esteban Silva, del Foro de Sao Paulo y el seudocanciller Salek.

Antes, el 18 de agosto se habían fortalecido las relaciones con Marruecos estableciendo una hoja de ruta, en el que Marruecos había ofrecido una cooperación de 120 millones de dólares en fertilizantes y la construcción de una planta. ¿Quién o quiénes boicotearon ese acuerdo, más aún que urgía a los agricultores peruanos los fertilizantes y que, en un primer envío, llegarían a fines de setiembre? ¿Esto no es una traición moral a la patria? Peor aún que ya van tres licitaciones internacionales fracasadas y que en la última, una empresa italiana denuncia corrupción. Mucha rareza, aquí se prefieren apetitos ideológicos y de otra índole, personales, contra los sagrados intereses nacionales. Y ya lo manifesté, mucho antes, de ¿por qué no se compran los fertilizantes en un trato de gobierno a gobierno?

El ”canciller” Landa tendrá que explicar, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, muy bien estos temas y enfrentar una interpelación sino responde adecuadamente, porque en verdad no veo escapatoria al bloqueo de fertilizantes provenientes de Marruecos, peor en esta crisis mundial; y, de otro lado, enemistarse con Israel, más con Rusia y hasta pretender el Acuerdo de Escazú, que no está ratificado por el Perú y que resulta una verdad a medias de lo que dijo el mandatario en la ONU.

Se ha demostrado, en el concierto internacional, que el Perú no tiene amigos, ni es confiable. Cambios en la orientación del voto tradicional peruano. Se promete el voto a un país para que organice un foro y luego se cambia por otra nación. ¿Qué seriedad es esta? Con este proceder, se están perdiendo apoyos cuando nuestro país postule a un organismo de la ONU.

Se está destrozando la política exterior y las relaciones internacionales peruanas, veo voces aisladas -valientes- de preocupación en la opinión pública, pero ¿en dónde están los pronunciamientos de las asociaciones de diplomáticos en retiro o ex cancilleres? Algunos embajadores y diplomáticos en retiro critican a sotto voce, en reuniones privadas o en la oreja, pero no hay coraje en levantar la voz. ¿O muchos están esperando ilusamente que les toquen la puerta o suene el celular para ser designados en un cargo en el exterior?



El silencio es cómplice

Y los congresistas deben salvar la política exterior peruana, censurando al canciller y a los que sigan jugueteando con la imagen en el exterior, pues con el Perú no se juega. ¡Hagan patria!