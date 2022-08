Candidato del PD a elecciones en Italia renuncia tras atacar a Israel

20 agosto, 2022

Uno de los candidatos del Partido Demócrata para los comicios generales renunció por un tuit en el que cuestionaba la legitimidad del Estado de Israel.

Raffaele La Regina, uno de los candidatos del Partido Demócrata (PD) en las listas de la región de Basilicata (sur) para las elecciones generales del próximo 25 de septiembre, renunció a presentarse después de la polémica que estalló tras unas declaraciones en las que ponía en duda la legitimidad del Estado de Israel.



«Renuncio a mi candidatura porque el Partido Demócrata es lo primero y porque esta campaña electoral es demasiado importante para ser contaminada de esta manera», anunció el candidato progresista que con anterioridad había asegurado que no se retiraría al considerar que se trataba de «sátira».



La polémica comenzó con un polémico tuit del político, de 29 años, sobre Israel: «¿Qué es en lo que más crees: la legitimidad del Estado de Israel, los extraterrestres (…)».



Las declaraciones provocaron las reacciones del resto de los partidos políticos que pidieron una reacción por parte del secretario general del PD, Enrico Letta.



Letta había expresado inicialmente su apoyo al nuevo candidato al afirmar: «La posición del partido sobre Israel es conocida. Los tuits se remontan a cuando no era candidato del Partido Demócrata y no lo representaba, de ninguna manera reflejan el trabajo y las posiciones asumidas por los demócratas».



Pero los ataques de la derecha continuaron forzando la retirada de la candidatura y el secretario del PD, Enrico Letta, pidió hoy a Enzo Amendola que se presentara como líder en Basilicata en lugar de Regina. EFE