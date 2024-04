Blinken llama a sus homólogos turco, chino y saudita para disuadir a Irán de un ataque a Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha sostenido una ronda de llamadas con sus homólogos de Turquía, China y Arabia Saudita para intentar disuadir a Irán de emprender un ataque contra Israel.



El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en una rueda de prensa que la Administración de Joe Biden está preocupada por «el riesgo de una escalada en Oriente Medio» y especialmente por «las amenazas lanzadas en los últimos días por Irán en contra del Estado de Israel y el pueblo israelí».



Blinken llamó a los titulares de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; de China, Wang Yi; y de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, para «dejar claro que una escalada del conflicto no beneficiaría a nadie» y pedirles que insten a Irán a «no agravar la situación».



«Una escalada del conflicto no le interesa a Irán, no le interesa a la región ni al mundo», insistió Miller.



El jefe de la diplomacia estadounidense llamó también ayer, miércoles, al ministro de Defensa, Yoav Gallant, para trasladarle el «firme apoyo» de Estados Unidos «contra estas amenazas».



Blinken también enfatizó a Gallant la necesidad de que Israel cumpla con los compromisos adquiridos la semana pasada para mejorar el acceso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.



Según un escueto comunicado del Ministerio de Exteriores saudita, Blinken y Faisal bin Farhan hablaron sobre los últimos acontecimientos en la región y las «formas de reducir la escalada», sin mencionar a Irán e Israel.



Asimismo, abordaron la situación en Sudán y en la Franja de Gaza, donde Bin Farhan expresó «la importancia de que entre más ayuda humanitaria» al enclave costero, se apunta en la nota.



Las tensiones entre Israel e Irán han aumentado después de que un ataque atribuido a las Fuerzas de Defensa de Israel contra un edificio adyacente a la embajada iraní en Damasco abatiera la semana pasada a siete comandante de la Guardia revolucionaria iraní.



El ministro de Exteriores, Israel Katz, advirtió en X que «si Irán ataca desde su propio territorio, Israel responderá y atacará en Irán». EFE y Aurora

