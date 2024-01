Argentina: el presidente Milei participó del acto por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto

El presidente argentino Javier Milei y los ministros de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovello; de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino; de Justicia Mariano Cúneo Libarona; y de Defensa Luis Petri; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; y el presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin, encabezaron hoy el acto por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, realizado en la sede del Museo.

En el marco de la fecha de la llegada soviética al campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, ocurrida en 1945, el presidente de la Nación afirmó: «Sobre lo destruido se vuelve a construir. El Holocausto y los nazis no son algo del pasado, el hecho del 7 de octubre es una alerta y nosotros tenemos la obligación de que nada de ésto vuelva a ocurrir. Gracias a este museo construimos el presente y el futuro”.

Al igual que el presidente, Jorge Macri hizo alusión al ataque terrorista de Hamás: “Como no hay nada que pueda agregar a ésta realidad, voy a tratar de cumplir un rol institucional: Exigir la inmediata liberación de los rehenes, no solo los Argentinos, absolutamente todos. Sostener una posición antiterrorista no es una posición ideológica, es proteger el presente y garantizar el futuro. De eso se trata este día, el actual acto y éste lugar».

Por su parte Marcelo Mindlin abrió el acto y señaló que «hoy destaco la importancia que la memoria de la Shoá ha tenido en la Argentina desde el retorno de la democracia. Quiero agradecer muy especialmente al presidente Javier Milei por ser el primer mandatario argentino en participar personalmente de un evento en este Museo, por mostrar, desde el primer momento su apoyo a Israel tras el ataque del 7 de octubre, enfatizando su derecho a defenderse, y por haber iniciado el proceso para categorizar a Hamás como organización terrorista. Que esté hoy aquí es un símbolo contundente de que la memoria del Holocausto es una política de Estado en la República Argentina.»

Durante el acto, brindó testimonio de su vida la sobreviviente Eva Fono de Rosenthal, quien destacó que en 2024 se cumplen 80 años de la deportación de los judíos de Hungría. “Este acto de hoy es el primero después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre en Israel. El mundo no puede volver a permanecer en silencio frente a estas atrocidades. Es nuestra misión y obligación contar, porque fuimos testigos de una de los episodios más oscuros de la historia. Nuestro testimonio es una de las herramientas más poderosas para evitar que se repita”, dijo Rosenthal.

El presidente de la DAIA Jorge Knoblovits resaltó “Conmemorar un nuevo aniversario de la Shoá en momentos en que otro régimen totalitario y criminal se levanta otra vez contra los judíos y su hogar nacional, Israel, no es sólo una coincidencia. Es una alarma, una sirena que debe perforar los oídos de la humanidad toda y despertar las conciencias de cada hombre y cada mujer en cada rincón del planeta. Porque todos ellos están, también -lo sepan o no-, amenazados por la crueldad sin freno de los terroristas”.

