Arabia Saudita suspendió las conversaciones de paz con Israel, según un informe

17 septiembre, 2023

Riad se retiró de las conversaciones sobre la normalización de las relaciones con Jerusalén debido al gobierno “extremista” de Netanyahu, de acuerdo con un reporte no confirmado de Elaph

Arabia Saudita ha transmitido a la Administración Biden sus intenciones de congelar las conversaciones de normalización de las relaciones con Israel debido a que el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, no está dispuesto a hacer concesiones a los palestinos.

De acuerdo con un reporte no confirmado del sitio de noticias de internet Elaph, de propiedad saudita, funcionarios de la Oficina de Netanyahu, dijeron que Estados Unidos ha informado a Israel sobre la posición saudita.

Washington está mediando en las conversaciones para normalizar las relaciones entre Riad y Jerusalén.

El reporte sostiene que Israel está “confundido” por la decisión, al creer que los sauditas están dispuestos a normalizar las relaciones sin que se registre un avance en la cuestión palestina.

El informe apunta a los ministros de ultraderecha Betzalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, que insisten en que Israel no debe hacer ningún tipo de concesión a los palestinos y añade que si no hay avances en relación con Ramallah no habrá avances con respecto a la normalización de las relaciones con Riad.

El primer ministro, Netanyahu, expresó el mes pasado durante una entrevista ofrecida al canal Bloomberg que estaba dispuesto a hacer gestos hacia los palestinos si el acuerdo de normalización con los sauditas dependía de eso, y sugirió que no permitirá que miembros de la coalición bloqueen el acuerdo.

“¿Creo yo que es factible conseguirlo y que las cuestiones políticas lo bloquearán? Lo dudo”, apuntó Netanyahu al Canal Bloomberg. “Si hay voluntad política, existirá la manera política de lograr la normalización y una paz formal entre Israel y Arabia Saudita”.

“Creo que hay suficiente espacio para discutir las posibilidades”, añadió.

En la misma sintonía, el ministro de Exteriores Eli Cohen señaló durante una entrevista ofrecida a Elaph que: «La cuestión palestina no será un obstáculo para la paz».

“También lo demostramos en los Acuerdos de Abraham. Todos tenemos interés en mejorar la vida en las zonas de la Autoridad Palestina”, aseveró el ministro.

Sin embargo, los socios de ultraderecha de la coalición de Netanyahu descartan cualquier compromiso con los palestinos.

“No haremos ninguna concesión a los palestinos. Es una ficción”, puntualizó Smotrich, líder partido de extrema derecha Sionismo Religioso, a la Radio del Ejército (Galei Tzáhal), el mes pasado.