Arabia Saudita designa a un cónsul en Jerusalén y embajador extraordinario para la Autoridad Palestina

12 agosto, 2023

Arabia Saudita designó hoy por primera vez a un embajador extraordinario y no residente para los palestinos, que también ejercerá como cónsul en Jerusalén bajo el telón de fondo de las versiones sobre una posible normalización de las relaciones con Israel.

Se trata de una decisión tomada en medio de los trascendidos sobre una posible normalización de relaciones con Israel, y es visto como una mensaje del reino árabe de que continuará apoyando a los palestinos incluso si establece vínculos formales con el Estado judío.



El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita dijo en un comunicado que Nayef al Sudairi -el actual embajador saudita para Jordania- entregó una copia de sus credenciales como embajador extraordinario para la Autoridad Palestina al asesor del presidente palestino para Asuntos Diplomáticos, Majdi al Jalidi, en Amán.



Según declaraciones del nuevo embajador para la Autoridad Palestina a la televisión estatal saudita Al Ejbariya, el nombramiento «se produce para oficializar las relaciones con Palestina en todos los ámbitos».



La decisión se produce en medio de rumores sobre una posible normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel.



El pasado día 9, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos sigue buscando la normalización entre Israel y los palestinos pero «no existe un acuerdo marco» hasta el momento, aunque reiteró que su país está «comprometido» con que eso suceda porque beneficiaría a Oriente Medio.



Kirby salió así al paso de un artículo que publicó The Wall Street Journal que citando a funcionarios estadounidenses aseguró que el acuerdo podría producirse entre los próximos nueve y doce meses.



A finales de 2020 Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, vecinos de los sauditas, establecieron relaciones plenas con Israel en el marco de los denominados Acuerdos de Abraham.



Arabia Saudita no reconoce a Israel, y hasta ahora ha afirmado que no establecerá relaciones con el Estado judío hasta que no se resuelva la cuestión palestina, algo que «debe abordarse en primer lugar», según el ministro de Exteriores saudita, Faisal bin Farhan.



En una rueda de prensa junto a su homólogo estadounidense Antony Blinken el pasado junio en Riad, Bin Farhan dijo que «cualquier normalización tendrá unos beneficios limitados» y reiteró que el camino debe pasar por una «solución de los dos estados, y darles dignidad y justicia a los palestinos».

Sin embargo, algunos analistas sugieren que los gobiernos de varios países del Golfo, entre ellos Arabia Saudita, se han visto decepcionados por las políticas conducidas históricamente por los líderes palestinos y están abocados actualmente a resolver principalmente sus problemas más urgentes, tales como las amenazas de Irán y el islam radical en la región. Es en este contexto en el que se abre una ventana de oportunidades para la normalización de relaciones con Israel. Aurora y EFE