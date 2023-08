Alicia de Battenberg, auxilió a refugiados judíos. Justa entre las Naciones en Yad Vashem

16 agosto, 2023

Alicia de Grecia y Dinamarca (1885-1969), princesa alemana por nacimiento, así como de los reinos de Grecia y Dinamarca tras su matrimonio con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca en 1903.

Madre del príncipe Felipe de Edimburgo y, por tanto, suegra de la reina Isabel II del Reino Unido. Padeció sordera congénita.

Su infancia se desarrolló entre Alemania, Inglaterra y el Mediterráneo, siguiendo los destinos de su padre, oficial naval. Después de casarse, vivió en Grecia hasta 1917, cuando la mayor parte de la familia real griega marchó al exilio.Al retornar pocos años después, su marido fue culpado en parte por la derrota de Grecia en la Guerra greco-turca y la familia se vio forzada de nuevo a exiliarse hasta la restauración de la monarquía griega en 1935.

La princesa Alicia el día de su boda, 7 de octubre de 1903. Foto: Wikipedia – Dominio Público

Se le diagnosticó esquizofrenia en 1930, por lo que fue internada en un sanatorio y a su regreso vivió separada de su marido.Después de su recuperación, dedicó con devoción la mayor parte del resto de su vida al trabajo de caridad en Grecia.Permaneció en Atenas durante la Segunda Guerra Mundial, auxiliando a los refugiados judíos, por lo cual fue reconocida como Justa entre las Naciones en Yad Vashem.​ Tras la guerra, continuó viviendo en Grecia y fundó una orden de enfermeras religiosas ortodoxas, conocida como “Hermandad Cristiana de Marta y María”.Después de la caída del rey Constantino II de Grecia y la imposición del régimen militar en 1967, fue invitada por su hijo y su nuera a vivir en el Palacio de Buckingham, en Londres,donde murió dos años después.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Alicia estuvo en la difícil situación de tener yernos que luchaban del lado alemán y un hijo que servía en la Marina Real Británica. Su primo, el príncipe Víctor de Erbach-Schönberg,era el embajador alemán en Grecia hasta la ocupación de Atenas por las fuerzas de las Potencias del Eje en abril de 1941. La mayor parte del tiempo que duró la guerra, Alicia vivió en Atenas con la gran duquesa Elena Vladímirovna Románova -viuda de su cuñado Nicolás y madre de la princesa Marina, Duquesa de Kent-, mientras la mayoría de los miembros de la familia real griega permanecieron exiliados en Sudáfrica. Más adelante se mudó de su pequeño apartamento a una casa de tres pisos en el centro de la ciudad que pertenecía a su cuñado Jorge. Trabajó para la organización Cruz Roja ayudando a establecer comedores para la población privada de alimentos y viajó a Suecia para conseguir medicamentos, con el pretexto de visitar a su hermana Luisa, que estaba casada con el príncipe heredero.También organizó dos refugios para niños huérfanos y de la calle, y un circuito de enfermeras para los vecindarios pobres.

Las fuerzas de ocupación al parecer suponían que Alicia estaba a favor de Alemania, porque uno de sus yernos, Cristóbal de Hesse, era miembro del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) y el Waffen-SS; y el otro, Bertoldo de Baden, había sido dado de baja del ejército alemán en 1940, después de recibir una herida en Francia. Sin embargo, cuando fue visitada por un general alemán que le preguntó, “¿Hay alguna cosa que pueda hacer por usted?”, -ella le contestó-, “Puede tomar sus tropas y llevárselas fuera de mi país”.

Después de la caída del dictador italiano Benito Mussolini en septiembre de 1943, el ejército alemán ocupó Atenas, donde una minoría de judíos griegos había buscado refugio. La mayoría -aproximadamente 60.000 de una población total de 75 000- fue deportada a campos de concentración nazis, donde todos, excepto 2000, murieron. Durante este período, Alicia ocultó a la viuda judía Rachel Cohen y a dos de sus cinco hijos que buscaban evadir a la Gestapo y la deportación a los campos de exterminio.El marido de Rachel, Haimaki Cohen, había prestado ayuda al rey Jorge I de Grecia en 1913. A cambio, el rey le había ofrecido cualquier servicio que le pudiera prestar en caso de necesitarlo Cohen alguna vez. El hijo de Cohen recordó esto durante la amenaza nazi y apeló a la princesa Alicia que, junto con su cuñada Elena, era uno de los dos miembros de la familia real griega que quedaban en Grecia. Ella honró la promesa y salvó a la familia Cohen.

Cuando Atenas fue liberada en octubre de 1944, Harold Macmillan visitó a Alicia y la describió como: “viviendo humildemente, por no decir en condiciones miserables”.​ En una carta a su hijo, Alicia admitió que la semana previa a la liberación no había tenido ningún alimento, excepto pan y mantequilla, y que no había comido carne durante varios meses.A principios de diciembre la situación en Atenas estaba lejos de mejorar; los guerrilleros comunistas (ELAS) luchaban contra los británicos por el control de la capital.Alicia fue informada que su marido había muerto, justo cuando crecían las esperanzas de que pudieran reunirse después de la guerra -no se habían visto desde 1939-.​ Durante la lucha y para consternación de los británicos, insistió en deambular por las calles para distribuir raciones de alimentos a policías y niños, desobedeciendo la orden de toque de queda. Cuando se le dijo que podía haber sido el blanco de una bala perdida, contestó: “Me han dicho que uno no oye el tiro que le mata y en cualquier caso soy sorda. Entonces, ¿por qué preocuparse por eso?” ​

Viudez

Alicia volvió a Inglaterra en abril de 1947, para asistir en noviembre a la boda de su único hijo varón, el ahora teniente Felipe Mountbatten, con la princesa Isabel, hija mayor y futura heredera del rey Jorge VI. Todavía conservaba algunas de sus joyas, que fueron utilizadas para fabricar el anillo de compromiso de la princesa.Durante la ceremonia de bodas se sentó a la cabeza de su familia en el lado norte de la Abadía de Westminster, frente al rey, la reina Isabel y la reina María. Se decidió no invitar a las hermanas del príncipe Felipe a la boda, debido al sentimiento antialemán que prevalecía en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial.

En enero de 1949, fundó una orden de enfermería de religiosas ortodoxas griegas, la Christian Sisterhood of Martha and Mary, que seguía el modelo del convento que su tía, la mártir Isabel Fiódorovna, había fundado en Rusia en 1909. Se capacitó en la isla griega de Tinos, estableció una casa para la orden en una aldea al norte de Atenas y emprendió dos viajes a los Estados Unidos en 1950 y 1952, en un esfuerzo para recolectar fondos. Su madre estaba confundida con sus actividades. “¿Qué se puede decir de una monja que fuma y juega a la canasta?”, diría más adelante.​ Después de que su nuera heredara el trono, Alicia asistió a la coronación de la reina Isabel II en junio de 1953, llevando una vestimenta al estilo de su hábito, un conservador vestido largo en dos tonos de gris y un tocado suelto parecido al de una monja.

En 1960, visitó la India por invitación de Rajkumari Amrit Kaur, que estaba impresionado por su interés en el pensamiento religioso hindú y por su búsqueda espiritual. El viaje tuvo que ser interrumpido cuando repentinamente Alicia se sintió mal. Su cuñada, Edwina Mountbatten, que se encontraba de paso por Delhi en su propio viaje, tuvo que suavizar la situación con los anfitriones, que estaban desconcertados con el repentino cambio de planes de Alicia. Más tarde declaró haber tenido una experiencia extracorporal.Edwina continuó su viaje y murió el siguiente mes.

Cada vez más sorda y con la salud quebrantada por fumar incesantemente, dejó Grecia por última vez después del golpe de Estado de los Coroneles, el 21 de abril de 1967. La reina Isabel II y el duque de Edimburgo la invitaron a residir permanentemente en Gran Bretaña, en el Palacio de Buckingham.El rey Constantino II de Grecia y la reina Ana María se fueron al exilio ese diciembre, después de un fracasado contragolpe monarquista.

Fallecimiento y entierro

Convento de Santa María Magdalena en Jerusalén, donde Alicia fue sepultada finalmente el 3 de agosto de 1988. Foto: Sustructu – Wikipedia – CC BY 3.0

A pesar de las insinuaciones de senilidad al final de su vida, Alicia permaneció lúcida, pero físicamente frágil. Murió en el Palacio de Buckingham el 5 de diciembre de 1969, sin dejar ningún bien, pues había regalado todas sus pertenencias. Inicialmente sus restos fueron depositados en la Cripta Real de la Capilla de St. George en el Castillo de Windsor, pero antes de morir había expresado su deseo de ser enterrada en el Convento de Santa María Magdalena en Getsemaní, en el Monte de los Olivos de Jerusalén -cerca de su tía Isabel Fiódorovna, una santa de la iglesia ortodoxa rusa-. Cuando su hija Sofía se quejó de que se encontraría demasiado lejos para poder visitar su tumba, Alicia bromeó: “¡Tonterías, hay un excelente servicio de autobuses!” Su deseo fue realizado finalmente el 3 de agosto de 1988, cuando sus restos fueron trasladados al lugar de su descanso final, una cripta situada debajo de la iglesia.

El 31 de octubre de 1994, los dos hijos sobrevivientes de la princesa Alicia, el duque de Edimburgo y la princesa Sofía de Hannover, fueron a Yad Vashem -Memorial del Holocausto- en Jerusalén, para ser testigos de una ceremonia donde se la honró como “Justa entre las Naciones” -máxima distinción del Estado de Israel para personas no judías-, por haber ocultado a los Cohen en su casa de Atenas durante la Segunda Guerra Mundial.El príncipe Felipe afirmó acerca de la protección de su madre de judíos perseguidos: “Sospecho que nunca se le ocurrió que su acción fuera de algún modo especial. Era una persona con una profunda fe religiosa y lo habría considerado una reacción natural humana hacia el prójimo en un momento de aflicción”.

Fuente: Wikipedia