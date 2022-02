Alemania conmemora 150 años de Theodor Lessing, el profeta de la desgracia

9 febrero, 2022

Anticipó el advenimiento del nazismo, advirtió sobre los peligros de la destrucción de la naturaleza y vaticinó el cambio climático.

Alemania conmemora los 150 años del nacimiento de Theodor Lessing, uno de los intelectuales mas destacados de la República de Weimar, quien anticipó el advenimiento del nazismo y, ya en los años 30, advirtió contra los peligros de la destrucción de la naturaleza y predijo el cambio climático.



Pacifista, crítico social y pesimista con respecto al futuro, ha llegado a ser calificado como «un profeta de la desgracia».



La conmemoración, en medio de la pandemia que ha hecho que no se realicen algunos actos que estaban planificados, se ha concentrado en la recuperación de textos, muchos de ellos dispersos en publicaciones periódicas y hasta ahora nunca publicados en libro.



Así, por ejemplo, la editorial Wallstein ha publicado una colección de textos breves que debe ser el comienzo de una edición de quince volúmenes y la editorial Donat reeditó sus memorias.



Lessing, nacido el 8 de febrero de 1872 en Hannover (norte de Alemania) en el seno de una familia judía asimilada de clase media alta, era hijo de un médico y su madre era hija de un banquero.



Se doctoró en filosofía, fue docente universitario y tuvo que hacer frente al rechazo a judíos, a socialdemócratas y a defensores del feminismo, así como los derechos de los homosexuales en la universidad alemana de la época.



Ello lo llevó a refugiarse en publicaciones periódicas donde se destacó como crítico literario, como analista político y como reportero crítico.



En las discusiones sobre una fundamentación filosófica de la ética de su época sostenía, en contra de filósofos como Max Scheller o Nicolai Hartmann, que no había valores absolutos y que el único imperativo ético era reducir el dolor.



En 1908 fundó una liga contra el ruido con una revista mensual dedicada a combatir «el ruido, la vulgaridad y la falta de cultura en la vida económica y comercial y en el transporte».



En 1916 terminó un libro pacifista, en medio de la I Guerra Mundial, que no pudo publicar sino hasta 1919.



En los años 30 criticó la tala de bosques y advirtió que con ello algo podía cambiar en el planeta. «Vendrá un cambio del clima que tal vez cambiará la forma de vida y el oficio de mucha gente», escribió.



También llegó a calificar a Europa de «máquina asesina» por la destrucción de la naturaleza y la biodiversidad y a hablar de una «cultura maldita» que se había convertido en instrumento de destrucción.



Lessing no solo vio venir lo que hoy sentimos como crisis climática. También predijo catástrofes que eran más inminentes y advirtió, en 1925, contra la elección de Paul von Hindenburg como presidente de Alemania. Ocho años después Hindeburg nombraría a Hitler canciller y allanaría con ello el camino para la dictadura nazi.



«Hay quien dice que es mejor elegir a un cero que un Nerón. Pero la historia muestra que el cero suele convertirse en Nerón», escribió haciendo un juego con las palabras «Zero» y «Nero», como se conoce al sangriento emperador romano en alemán.



Uno de sus trabajos más destacados fue un reportaje sobre un asesino en serie que además se comía la carne de sus víctimas, Fritz Haarmann, de quien dijo que no había que verlo como a un monstruo, sino como un síntoma de los males de la sociedad del momento.



Tras once vistas del proceso, y tras recordar que Haarmann había sido soplón de la policía, le retiraron la acreditación. Luego convertiría sus observaciones en un libro.



«No se puede condenar a una serpiente sin poner ante los tribunales al pantano del que la serpiente se alimenta», escribió, para señalar que Haarmann era un producto de la sociedad del momento.



Sus artículos lo convirtieron en blanco de ataques de nacionalistas. Primero tuvo que dejar de impartir clases. Luego, con la llegada de los nazis al poder, tuvo que dejar Alemania.



El 31 de agosto de 1933 fue asesinado por un grupo de nazis en su exilio checoslovaco con lo que se convirtió en uno de los primeros intelectuales en ser víctima mortal del nacionalsocialismo. EFE y Aurora