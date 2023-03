Alcaldes mapuches chilenos: Perspectiva y altura de miras

14 marzo, 2023

DE COMPOSTELA A IERUSHALAIM.

Una noticia publicada recientemente en la versión digital de Aurora me llamó poderosamente la atención en sentido positivo: La visita de mandatarios municipales de comunidades del sur de Chile a Israel para conocer avances tecnológicos con el fin de importarlos y desarrollarlos en sus territorios. Fueron cuatro los representantes de la Asociación de Municipalidades con alcalde Mapuche (AMCAM), encabezados por su presidente, Juan Carlos Reinao, los que viajaron miles de kilómetros para empaparse de conocimientos, experiencias y en definitiva, de progreso, para poder aplicarlos en beneficio de los ciudadanos a los cuales representan. Resulta obvio, aunque muchos no lo quieran así ver ni reconocer que, dentro de la geografía israelí, en sus universidades, laboratorios, kibutzim y por su puesto en sus fuerzas y cuerpos de seguridad, tienen origen multitud de creaciones que han servido y están sirviendo al conjunto de la humanidad. Hablamos de medicina, energías renovables, agricultura y ganadería, nuevas tecnologías, etc, etc. Multitud de campos en los que Israel y su gente han sido pioneros a la hora de plasmar lo que significan las siglas I+D+I (investigación, desarrollo e innovación), a las que tanto aludimos por nuestras latitudes.

Los mapuches forman parte de los diversos pueblos indígenas de América, siendo su ubicación, mayormente, en el centro y sur de Chile, así como en Argentina. Con idioma propio, no lo han tenido fácil, ya que han sufrido cierta discriminación racial y social, mostrando unos índices de desarrollo por lo general más bajos que la media en sus respectivos países. De ahí que sea justo y necesario valorar la iniciativa de estos alcaldes al indagar en soluciones y alternativas que redunden en la mejora de la calidad de vida del conjunto de sus comunidades y, sobre todo, el destino elegido para dicho fin. La delegación chilena, por medio de la empresa Conexión Israel, la cual tiene como objetivo conectar el ecosistema de innovación israelí con entidades, universidades y gobiernos iberoamericanos, comprobó el funcionamiento de plantas desalinizadoras, la utilización de desechos para energía renovable y fertilizantes de cultivos. El sector agrario y forestal ha sido uno de los que generó mayor interés entre los chilenos, ya que en ese país de más de cuatro mil kilómetros de largo por apenas ciento ochenta de ancho –en su parte continental- están padeciendo en los últimos años importantes problemas derivados de fenómenos atmosféricos adversos y la plaga de los incendios en sus bosques, de ahí que todo lo aprendido en Israel en cuanto a combatir el cambio climático y mejorar las condiciones medioambientales haya sido de máximo interés.

Los mapuches tienen en común con el pueblo judío la fuerte conexión espiritual hacia la tierra, que está al servicio del colectivo, primando sobre el interés individual. Probablemente reciban críticas y ataques por la acción de estos cargos políticos, aunque sepan esos mismos que critican y atacan que no podrán rebatir los conocimientos que les han facilitado desde Israel.

Pablo Veiga

(Miembro de AGAI – Asociación Galega de Amizade con Israel)