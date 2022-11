Albert Einstein y el Sionismo

16 noviembre, 2022

Einstein fue un destacado partidario del sionismo laborista y de los esfuerzos por fomentar la cooperación judeo-árabe.

En 1938, Einstein explicó: “En esta hora hay que destacar una cosa, por encima de todo: El judaísmo tiene una gran deuda de gratitud con el sionismo. El movimiento sionista ha revivido entre los judíos el sentido de comunidad. Ha llevado a cabo una labor productiva que supera todas las expectativas que cualquiera podría albergar. Esta labor productiva en Palestina, a la que han contribuido judíos abnegados de todo el mundo, ha salvado a un gran número de nuestros hermanos de la mayor necesidad».

Einstein apoyaba la creación de una patria nacional judía en el mandato británico de Palestina, pero se oponía a la idea de un Estado judío “con fronteras, un ejército y una medida de poder temporal”. Según Marc Elis (profesor universitario jubilado de estudios judíos), Einstein se declaraba un ser humano, un judío, un opositor al nacionalismo y un sionista; apoyaba la idea de una patria judía en Palestina, pero hasta el verano de 1947 la concebía como un estado binacional con “organizaciones mixtas, administrativas, económicas y sociales de funcionamiento continuo”. ​

“Mucho antes de la aparición de Hitler hice mía la causa del sionismo porque a través de ella vi un medio de corregir un flagrante error… El pueblo judío ha estado durante siglos en la anómala posición de ser victimizado y acosado como pueblo, aunque desprovisto de todos los derechos y protecciones que normalmente tiene incluso el pueblo más pequeño… El sionismo ofrecía el medio de acabar con esta discriminación. Mediante el regreso a la tierra a la que estaban vinculados por estrechos lazos históricos… los judíos buscaban abolir su condición de parias entre los pueblos… El advenimiento de Hitler subrayó con una lógica salvaje todas las implicaciones desastrosas que contenía la situación anormal en la que se encontraban los judíos. Millones de judíos perecieron… porque no había ningún lugar en el mundo donde pudieran encontrar santuario… Los supervivientes judíos exigen el derecho a habitar entre hermanos, en el antiguo suelo de sus padres”. Carta a Jawaharlal Nehru, Primer Ministro de la India, 13 de junio de 1947.

Albert Einstein con Jawaharlal Nehru en Princeton,

Nueva Jersey – Foto: Wikipedia – Dominio Público

Sus discursos y conferencias sobre el sionismo fueron publicados en 1931 por The Macmillan Company​ y once de estos ensayos fueron recogidos en un libro de 1933 titulado Mein Weltbild y traducido al inglés como The World as I See It (“El mundo como yo lo veo”); el prólogo de Einstein dedica la colección “a los judíos de Alemania”. ​ Ante el creciente militarismo de Alemania, Einstein escribió y habló en favor de la paz.

Einstein manifestó públicamente sus reservas sobre la propuesta de dividir el mandato británico de Palestina en países árabes y judíos independientes. En un discurso de 1938, «Our Debt to Zionism» (“Nuestra deuda con el sionismo”), dijo:

Preferiría ver un acuerdo razonable con los árabes sobre la base de la convivencia en paz que la creación de un Estado judío. Mi conciencia de la naturaleza esencial del judaísmo se resiste a la idea de un Estado judío con fronteras, un ejército y una medida de poder temporal, por modesta que sea. Temo el daño interno que sufrirá el judaísmo, especialmente por el desarrollo de un nacionalismo estrecho dentro de nuestras propias filas, contra el que ya hemos tenido que luchar fuertemente, incluso sin un estado judío… Si la necesidad externa nos obliga, después de todo, a asumir esta carga, llevémosla con tacto y paciencia.

Sus actitudes eran matizadas: En su testimonio ante el Comité de Investigación Anglo-Americano en enero de 1946, Einstein declaró que no estaba a favor de la creación de un estado judío, mientras que en una carta de 1947 al primer ministro indio Jawaharlal Nehru, destinada a persuadir a la India de que apoyara los objetivos sionistas de establecer una patria judía en Palestina, Einstein afirmó que la propuesta de la Declaración Balfour de establecer un hogar nacional para los judíos en Palestina “restablece el equilibrio” de la justicia y la historia, ​ afirmando que “al final de la primera guerra mundial, los aliados dieron a los árabes el 99% de los vastos y despoblados territorios liberados de los turcos para satisfacer sus aspiraciones nacionales y se establecieron cinco estados árabes independientes. El 1% se reservó para los judíos en su tierra de origen”. Einstein seguía apoyando firmemente la inmigración judía ilimitada a Palestina. ​

Al final, las Naciones Unidas recomendaron la división del mandato y la creación de un Estado judío, y la guerra árabe-israelí de 1948 estalló al finalizar el mandato. Einstein fue uno de los autores de una carta abierta al New York Times en 1948​ donde criticó profundamente al Partido Herut (Libertad) de Menachem Begin por la masacre de Deir Yassin atribuida a “bandas terroristas”, (Einstein, 1948) y comparó a Herut con “los partidos nazi y fascista”. Afirmó además que “el incidente de Deir Yassin (se refiere a la muerte de entre 107 y 120 civiles árabes palestinos, ​entre el 9 de abril y 11 de abril de 1948 por milicianos del Irgún y del Leji) posiblemente durante y también después de la batalla,​ en la aldea de Deir Yassin, cerca de Jerusalén en el Mandato Británico de Palestina). ejemplifica el carácter y las acciones del Partido de la Libertad”. Einstein dijo del partido que “Hoy hablan de libertad, democracia y antiimperialismo… Es en sus acciones donde el partido terrorista traiciona su verdadero carácter”, al tiempo que criticaba al Irgún calificándolo de “organización terrorista, derechista y chovinista”. ​

Cuando el presidente Harry Truman reconoció a Israel en mayo de 1948, Einstein lo declaró “el cumplimiento de nuestros sueños (judíos)”. ​ Einstein también apoyó al Partido Progresista del vicepresidente Henry Wallace durante las elecciones presidenciales de 1948, que también defendía una política exterior pro-soviética y pro-Israel.

Einstein formó parte del Consejo de Administración de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En su testamento de 1950, Einstein legó los derechos literarios de sus escritos a la Universidad Hebrea, donde muchos de sus documentos originales se conservan en los Archivos Albert Einstein. ​

Cuando el presidente israelí Chaim Weizmann murió en 1952, se le pidió a Einstein que fuera el segundo presidente de Israel, pero declinó, declarando que no tenía “ni la capacidad natural ni la experiencia para tratar con seres humanos”. ​ Escribió: “Estoy profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel, y a la vez entristecido y avergonzado por no poder aceptarla”.

