ADL denuncia poca cooperación policial en los datos sobre antisemitismo en EEUU

13 diciembre, 2022

La Liga Antidifamación (ADL) denunció este lunes una escasa participación por parte de cuerpos policiales de Estados Unidos a la hora de recabar datos sobre delitos de odio en el país.

Según esta ONG judía, especializada en combatir el antisemitismo y otros delitos de odio, el último informe sobre este problema elaborado por el FBI dejó fuera «enormes cantidades de datos», dado que bajaron en un 22 % el número de agencias del orden que ofrecieron sus cifras.



Entre quienes no participaron se destacan algunas de las mayores ciudades del país como Nueva York y Los Ángeles, y la mayor parte de los estados de California y Florida.



«El hecho de que grandes estados y ciudades del país no informen de los datos sobre delitos de odio esencialmente, y de forma inexcusable, borra la experiencia vivida por las comunidades marginadas de todo el país», señaló en un comunicado el máximo ejecutivo de la ADL, Jonathan Greenblatt.



Ciudades como Nueva York informan regularmente por su cuenta de las denuncias de delitos de odio, pero según la ADL, la falta de datos en las estadísticas nacionales hace difícil ver la evolución de los delitos de odio en Estados Unidos, donde el FBI dio cuenta de 7.262 casos, la tercera cifra más alta en una década.



Para la organización, de no haber faltado cifras de varias ciudades y estados, probablemente el informe habría mostrado unos niveles récord de delitos de odio.



Del total de denuncias de delitos de odio recopiladas por el FBI, más de un 60 % fueron por motivos racistas y, de ellas, casi la mitad fueron supuestos ataques a población negra. EFE