El acuerdo con el Líbano: los beneficios superan las desventajas

28 octubre, 2022

El acuerdo entre Israel y el Líbano es una situación en la que todos ganan, a pesar de las críticas que se le formulan.

El arreglo marítimo es de hecho un compromiso, pero uno que sirve a los intereses de ambos estados y, lo que es más importante, no daña, e incluso contribuye a, la seguridad nacional de Israel. ¿Qué incluye el acuerdo y cuáles son los intereses de las respectivas partes?

Por Orna Mizrahi

Una revisión del acuerdo de la frontera marítima entre Israel y el Líbano revela un arreglo que refleja un compromiso entre las dos partes y crea una situación en la que todos ganan. Su logro es un hito en la historia de las relaciones entre los dos estados y sirve a sus respectivos intereses económicos, de seguridad y estratégicos. Para Israel, en cualquier caso, las ventajas superan claramente a las desventajas, y está previsto que se firme el 27 de octubre de 2022, tras su aprobación por parte del Gobierno israelí.

A principios de octubre de 2022, el mediador estadounidense Amos Hochstein presentó la propuesta de compromiso final para un acuerdo entre Israel y el Líbano sobre la demarcación de su frontera marítima y la producción de gas. Pero solo el 11 de octubre, después de la conclusión de la ronda final de presión ejercida por las partes: demandas libanesas de última hora de enmiendas a la redacción, que fueron rechazadas por Israel; una decisión israelí de comenzar las pruebas de flujo inverso en el campo de Karish (comprobación de la tubería antes de comenzar el proceso de producción), el primer ministro israelí, Yair Lapid, y el presidente libanés, Michel Aoun, anunciaron que la versión final era aceptable para ellos y que la presentarían para la autorización final de sus respectivos países. Al día siguiente, el Gabinete y el Gobierno israelíes aprobaron el acuerdo, y el Gobierno decidió (a pesar de que esta no era la opción preferida del Fiscal General) que el acuerdo no se llevaría a la Knesset para su autorización, sino que se le presentaría durante dos semanas, luego de lo cual el gobierno daría su autorización final.

¿Qué es lo que permitió el Acuerdo?

Alcanzar el acuerdo fue posible en primer lugar debido al cambio en junio pasado en la postura libanesa. El Líbano se encuentra en medio de un colapso económico y una profunda crisis política. Con la llegada de la plataforma de gas Karish a Israel el 5 de junio, Hochstein fue llamado a Beirut, que renunció a su demanda maximalista (Línea 29) y presentó una posición de compromiso y la voluntad de completar rápidamente el trato. Las amenazas y acciones de Nasrallah (VAN [drones] enviados hacia el campo de Karish el 29 de junio y el 2 de julio y amenazas durante julio y agosto de que su organización atacaría la plataforma) también contribuyeron, aumentando las tensiones de seguridad y la preocupación por una escalada militar. Además, con las próximas elecciones en Israel y la proximidad del fin del mandato del presidente libanés el 31 de octubre, se tenía la sensación de que se debía aprovechar una ventana de oportunidad limitada. Una contribución adicional fue el enfoque de Hochstein en lo que era más importante para cada uno de los bandos, para que ambos tuvieran una sensación de un logro.

El contenido del acuerdo

A la luz de la negativa del Líbano a entablar conversaciones directas con Israel, el acuerdo se formula como una carta de Estados Unidos a las partes que incluye todas las cláusulas acordadas y el procedimiento para su implementación. Los principios establecidos en el acuerdo son:

• Demarcación de la frontera marítima: Las dos partes acuerdan marcar un “límite permanente y equitativo”, basado en la Línea 23 (que Líbano reclamó una vez más después de retirar su demanda de la Línea 29). En los primeros 5 kilómetros adyacentes a la costa se mantendrá el statu quo actual, de acuerdo con la línea de boyas que Israel marcó tras su retirada del Líbano en el año 2000 (esta era una demanda sobre la que Israel no estaba dispuesto a un compromiso por razones de seguridad). Aquí es importante el apartado E1: determina que las partes acuerdan que el límite demarcado es un “límite permanente y equitativo” que resuelve la disputa marítima entre ellos, incluso en lo que respecta a la cláusula que establece que los primeros 5 kilómetros se fijarán a lo largo de la actual línea de boyas. Como tal, esta disputa no puede reabrirse en el futuro. En cuanto a las implicaciones para la demarcación de la frontera terrestre, se indicó que la demarcación de la frontera marítima no afectará la frontera terrestre. Israel cedió la mayoría del área en disputa entre la Línea 1 y la Línea 23 (860 kilómetros cuadrados), pero la mayor parte de esta área se encuentra en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y, en la práctica, Israel cedió solo 5,8 kilómetros cuadrados de aguas territoriales.

• Producción de gas: El campo de Karish en sí no se menciona dado que se encuentra completamente en la ZEE de Israel y, presumiblemente, no hay nada que impida que Israel lo opere. Al mismo tiempo, se señala que el Líbano tiene plenos derechos sobre el potencial campo de gas de Sidon-Kana, que en su punta cruza hacia Israel. La búsqueda de gas allí estará a cargo de un consorcio internacional confiable que cumpla con altos estándares profesionales y no enfrente sanciones internacionales y comenzará inmediatamente después de la firma del acuerdo. Israel recibirá una compensación a cambio de la parte del campo que se encuentra en su ZEE. El alcance de la compensación se acordará en la negociación entre Israel y el consorcio que operará en Sidon-Kana (que será liderado por la empresa francesa Total y respaldado por el gobierno de Francia) y estará anclado en un acuerdo financiero, antes del inicio de la búsqueda. El Líbano no tendrá contacto con esta compensación ni obligación de darla. El consorcio tendrá la oportunidad de perforar según sea necesario en el lado israelí, solo después de la autorización de Israel.

• Rol central de EE. UU.: EE. UU. se compromete a realizar los máximos esfuerzos para mediar entre Israel y el Líbano, y para transmitir información y mensajes entre los estados y mediar en caso de que surjan disputas con respecto a la implementación del acuerdo, o si se descubren campos de gas adicionales en este espacio También se observa un compromiso de EE. UU. para ayudar al Líbano con su actividad de gas de inmediato y de manera continua sin más detalles (esto probablemente se refiere a los esfuerzos para promover un acuerdo para transportar gas de Egipto al Líbano a través del gasoducto árabe que atraviesa Jordania y Siria) . En el acuerdo hecho público no hay una descripción de las garantías estadounidenses hacia Israel, que aparentemente incluyen garantías de seguridad y garantías para evitar la transferencia de los ingresos de la producción de gas de Sidon-Kana a Hezbollah.

• Relaciones Bilaterales: El acuerdo en sí no contiene ninguna mención de la esencia de las relaciones Israel-Líbano, excepto por la definición de que acuerdan permanentemente la demarcación de la frontera marítima entre ellos. Esto puede verse como un reconocimiento libanés de Israel.

• Aspectos procesales de la implementación: se determinó que después de que se apruebe el acuerdo en Israel y en el Líbano, las dos partes responderán en cartas a los Estados Unidos indicando que los principios del acuerdo son aceptables para ellos y cada uno presentará por separado a la Naciones Unidas la frontera marítima acordada entre ellos, que reemplazará sus presentaciones anteriores sobre este asunto. El acuerdo entrará en vigor el día que Estados Unidos envíe una carta confirmando que los dos estados han llevado a cabo estas acciones. En esta etapa, parece que la opción mencionada en el acuerdo de que habrá un evento de firma en Naqoura entre funcionarios de rango profesional patrocinado por la ONU se llevará a cabo el 27 de octubre.

Ramificaciones del Acuerdo para Israel y el Líbano

Al examinar el acuerdo, está claro que proporciona ganancias para ambas partes, a pesar de sus respectivos compromisos, y en algunas áreas, principalmente en su contribución a la estabilidad y seguridad regional, incluso sirve a intereses mutuos:

• En el plano económico: El Líbano puede por fin y de forma inmediata avanzar en las búsquedas de gas en el campo Sidon-Kana, donde hasta ahora ningún organismo internacional se ha comprometido a trabajar mientras la disputa fronteriza marítima siga sin resolverse. Si se descubre gas en este campo, la producción allí solo comenzará dentro de unos años, por lo que no habrá ganancias económicas inmediatas para el Líbano. Sin embargo, el acuerdo ofrece esperanzas para el pueblo libanés y trae noticias de estabilidad y tranquilidad en esta área y, a su vez, puede traer más inversiones y acelerar la asistencia internacional al Líbano, que se ha retrasado hasta ahora. Además, el acuerdo mejora las posibilidades del Líbano de unirse al club de países productores de gas en el Medio Oriente. A Israel se le promete una compensación financiera por la parte del campo que se encuentra en su espacio. En el acuerdo no se menciona el porcentaje de la compensación, pero la prensa ha hablado de al menos un 17 por ciento, menos de lo que Israel estaba dispuesto a aceptar en el pasado, pero sin embargo ingresos que no tendría sin el acuerdo actual. Además, también hay beneficios económicos para Israel derivados de la estabilidad y seguridad marítimas que promete el acuerdo, como atraer inversores y reducir los costos de seguridad y seguros.

• A nivel de seguridad: Para Israel, el acuerdo no perjudica de ninguna manera las capacidades de defensa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el mar. La línea de boyas de 5 kilómetros se mantiene, mientras que la cesión de territorio en la ZEE no tiene impacto en las capacidades de la Marina o la Inteligencia que operan a distancia. Además, el acuerdo puede reducir el potencial de incidentes de violencia en el espacio marítimo en el que está involucrado Hezbollah, ya que no querrá dañar las posibilidades de producción de gas en Sidon-Kana. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de enfrentamiento con Hezbollah en otros espacios, considerando el aumento de confianza de Hezbollah debido al acuerdo, que asegura haber logrado tras las amenazas emitidas. A pesar de no estar interesado en la guerra, puede correr el riesgo de una confrontación limitada con Israel que podría conducir a una escalada.

• En el nivel estratégico:

o Frente al Líbano: A pesar de las conversaciones indirectas y el esfuerzo libanés por evitar cualquier señal de normalización, debido a la decidida oposición de Hezbollah, el acuerdo refleja un cambio fundamental en las relaciones entre los dos estados. Socava las afirmaciones de Hezbollah de que Israel es una entidad ilegítima que no debe ser reconocida; demuestra que Hezbollah no es omnipotente en el Líbano y también se ve obligado a comprometerse; y puede contribuir a un cambio positivo en la percepción pública libanesa de Israel y crear una apertura para el progreso futuro en las relaciones. Además, la estabilidad de la seguridad y una mejor situación interna en el Líbano también son importantes para Israel.

o El estatus de Hezbollah: aunque el acuerdo se presentó a los partidarios de Hezbollah como prueba de la importancia de la resistencia de Hezbollah y sus armas para defender al Líbano, en la práctica es probable que aparezca como una instancia adicional en la que Hezbollah se vio obligado a ceder. Hezbollah está sujeto a una mayor crítica interna; lucha por influir en la formación del Gobierno (que desde las elecciones de mayo sigue funcionando como un gobierno interino) y forzar la elección de un presidente al que apoye.

o Frente a Irán, que se opone a cualquier acuerdo con Israel, el acuerdo representa un fracaso adicional en su confrontación con Israel, el “Pequeño Satán”; también fue formulado por Estados Unidos, el “Gran Satán”. Además, el acuerdo representa otro obstáculo en el camino de los esfuerzos de Irán, encabezados por Hezbollah, para expandir su presencia en el Líbano y promueve los lazos del Líbano con Occidente (principalmente con EE. UU. y Francia), en oposición a la visión de Nasrallah de alinear al Líbano con el “Eje chiita”.

En conclusión, la formulación del acuerdo de frontera marítima entre Israel y Líbano fue posible gracias a una convergencia de intereses entre los dos estados y a su voluntad de compromiso para aprovechar una ventana de oportunidad limitada. El acuerdo implica un compromiso, pero crea una situación beneficiosa para los estados y, por lo tanto, las posibilidades de que se implemente son bastante prometedoras.

Fuente: INSS The Institute for National Security Studies