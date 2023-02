Acciones antisemitas que no lo parecen (Primera parte)

2 febrero, 2023

En el supuesto compromiso con los derechos humanos destacan por su crueldad los que intentan no parecer lo que sí son, a saber, antisemitas.

José I. Rodríguez

El atentado de hace pocas horas cuando aún se estaba recordando El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto pone de manifiesto el antisemitismo contra los judíos dentro y fuera de las fronteras de Israel. Una masacre que sigue encendiendo los hornos del odio contra los judíos.

En especial un mayor y cruel atentado cuando se justifican tales acciones terroristas palestinas, aun habiendo asesinado a inocentes ciudadanos civiles israelíes. A toda esta crueldad se le añade que los asesinos son sus vecinos árabes israelíes que gozan de los mismos derechos que todos los ciudadanos de Israel.

Los modernos libelos difamatorios en los que se calumnia o denigra a personas, ideas o instituciones siguen publicándose en formato de libro, artículos de prensa, programas de televisión y videos soeces en los que se presenta a los judíos como responsables de cuanto pasa en el mundo. Lo grave es que los mencionados libelos de sangre son percibidos como verdades absolutas por una comunidad internacional con la conciencia cauterizada o insensible, pero que dice mostrarse comprometida con la libertad y la justicia.

En términos generales hay muchas acciones antisemitas que no lo parecen, pero que definitivamente lo son y que además se justifican desde diferentes estamentos tanto políticos como religiosos ¿Cuáles son las acciones antisemitas qué no lo parecen? El presente artículo quiere ser la introducción a una serie que tratará de las mencionadas acciones antisemitas que no lo parecen a simple vista, pero que definitivamente los son.

La primera acción y posición antisemita que no lo parece, pero que definitivamente lo es está vinculada con la política en el marco del apoyo a la llamada causa palestina que es la máxima instigadora del antisemitismo. Toda agresión, ataque a los civiles israelíes, lanzamiento de cohetes y atentados terroristas quedan justificados por una mayoría que lleva siendo adoctrinada contra los judíos y el Estado de Israel desde hace muchas décadas por limitarnos en alguna manera en el tiempo.

La divulgación grosera de los posicionamientos de los dirigentes palestinos, subvencionados por diferentes gobiernos y organismos internacionales, permite que se siga extendiendo el antisemitismo sin que sea percibido como tal. La inmensa mayoría de los gobiernos europeos manejados por una política exterior conjunta hacen que las diatribas contra Israel se oigan en todo el mundo y bajo una misma voz.

La política conjunta europea además de servir de altavoz a los antisemitas del apoyo a los posicionamientos palestinos, a los nazis, a los de extrema izquierda y a los de extrema derecha permiten la grotesca difamación de los judíos sin mayores consecuencias. Los palestinos son subvencionados particularmente, pero no exclusivamente, por parte de Europa y Estados Unidos que con grandes cantidades de euros o dólares permiten que se mantengan en el tiempo las políticas racistas y excluyentes antijudías de los palestinos junto con sus amigos.

El buenismo en el que se ha instalado las democracias occidentales, con alguna honrosa excepción, permite que grupos islamistas puedan aterrorizar a las comunidades judías dentro y fuera de Israel siendo percibido como algo aceptable por la mal llamada ocupación que Israel mantiene sobre la inexistente Palestina.

Por tanto ¿Cuál es la primera acción antisemita qué no lo parece pero que definitivamente lo es? El apoyo, difusión y financiación de la causa palestina es sin lugar a duda la máxima acción instigadora del antisemitismo que no lo parece, pero que definitivamente lo es. Hazlo saber.