Piden a rabino que se retire de la asunción de Trump

Marvin Hier, director y fundador del Centro Wiesenthal

Una petición en línea está exigiendo al rabino Marvin Hier, decano y fundador del Centro Simon Wiesenthal en Los Ángeles, que retire su participación en la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.

La petición, subida al sitio change.org fue publicada por una empresaria de Los Ángeles, Mya Stark. A partir de la semana pasada tenía casi 1.000 firmas.

“Hier es el jefe del Centro Simon Wiesenthal, llamado así en homenaje al heroico cazador nazi y del Museo de la Tolerancia. Con su participación de la asunción de Trump produce una normalización que convertirá a estas organizaciones en una burla y será una vergüenza para el nombre judío para siempre”, dice la petición.

“Aparentemente, Hier piensa que es aceptable legitimar y colaborar con una figura política festejada por los supremacistas blancos del KKK”.

La petición clama a Hier que “redima su nombre y el nombre de las organizaciones importantes que lidera al no asistir a la toma de posesión”. Y va más allá: “Centro Simon Wiesenthal: toma una acción disciplinaria contra Hier si se niega a desistir de esta acción vergonzosa”.

Hier, según se informa, ofrecerá lecturas, recitará una oración original y dará a Trump y al vicepresidente entrante, Mike Pence, una bendición en la ceremonia del 20 de enero.

Le dijo a la emisora KPCC de Los Angeles que el Comité Inaugural lo contactó y dijo que “sería un honor para mí hacerlo”.

Hier es uno de los seis líderes religiosos que participarán en la inauguración.

Los otros son el cardenal Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York; el reverendo Samuel Rodríguez de la Conferencia Nacional Hispana de Liderazgo Cristiano; Pastora Paula White de New Destiny Christian Center; el Rev. Franklin Graham de Samaritan’s Purse y The Billy Graham Evangelistic Association, y el Obispo Wayne Jackson de Great Faith Ministries International.