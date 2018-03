“La crisis de la coalición es falsa y lleva a las elecciones”

El primer ministro Biniamín Netanyahu sostuvo conversaciones con sus colegas del Likud en un intento por avanzar en una solución a la crisis de la coalición que amenaza la estabilidad de su gobierno.

Netanyahu, actualmente en visita de Estado a los Estados Unidos, habló con el ministro de Turismo, Yariv Levin, a quien se le ha encomendado la tarea de alcanzar un compromiso que permita la aprobación de una enmienda que exime a los ultraortodoxos del servicio militar al tiempo que conforme al ministro de Defensa Avigdor Lieberman, quien declaró recientemente que su partido Israel Beitenu no permitiría que se aprobara el proyecto de ley.

Fuentes políticas dicen, sin embargo, que los esfuerzos de Netanyahu fueron insuficientes.

Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Moshe Kahlon del partido Kulanu se reunió el con el viceministro de Salud, Yaakov Litzman (Judaísmo Unido de la Torá). Durante la reunión, Litzman pidió a Kahlon posponer la aprobación del presupuesto de 2019 y permitir la aprobación del proyecto de ley de antemano. Litzman incluso se ofreció a proporcionar un compromiso por escrito para respaldar el presupuesto sin mayor demanda, si el proyecto de ley es aprobado.

El gobierno tiene dos semanas para tratar de resolver la crisis de la coalición. A pesar de las declaraciones de los partidos de la coalición de que no están interesados en las elecciones en este momento, si no se encuentra una solución a la exención de los ultraortodoxos del reclutamiento militar y no se puede aprobar el presupuesto, la Knéset se dirige hacia la disolución y el país a las elecciones. Funcionarios de Habait Hayehudí y Likud han acusado al primer ministro, sin embargo, de valerse de la complicada situación personal con las investigaciones judiciales para convocar a elecciones.

El ministro de Educación, Naftali Bennett, sugirió en una conversación con activistas del partido que Netanyahu está disfrutando la situación. “Es una crisis falsa”, enfatizó. “Si Netanyahu quisiera, él resolvería la crisis en 10 minutos”.