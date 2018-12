Centro Simon Wiesenthal presentó su lista de los 10 eventos antisemitas más relevantes del año 2018

La reconocida organización de derechos humanos, el Centro Simon Wiesenthal, anunció su top 10 de los peores eventos antisemitas del año 2018. La organización destaca que este año “el antisemitismo mostró preocupantes signos de crecimiento en todo el mundo”.

Según el Centro Simon Wiesenthal estos son los 10 eventos antisemitas más importantes del año:

Masacre en la sinagoga de Pittsburgh

En el ataque antisemita más letal jamás cometido en los Estados Unidos, 11 judíos norteamericanos fueron asesinados por Robert Bowers, un supremacista blanco de 46 años, al este ingresar en la sinagoga del Árbol de la Vida en Pitttsburgh durante los rezos de shabat.

2. Comentarios antisemitas de Louis Farrakhan

Louis Farrakhan, un prominente líder religioso y activista afroamericano, atrajo la atención en los medios y redes sociales debido a una serie de comentarios antisemitas, como la comparación que hizo de los judíos con termitas cuando publicó en su cuenta de Twitter: “No soy un antisemita.. Soy antitermita”. Además hizo comentarios como “judíos satánicos” e incluso cantó “muerte a América” durante una visita a Irán.

Graffitis con swastikas, volantes y expresiones antisemitas en las redes sociales en universidades y escuelas de Estados Unidos

En varias universidades de los Estados Unidos aparecieron graffitis con swastikas en las paredes. Sucedió en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad de Duke (sobre un mural conmemorativo de las víctimas del tiroteo de Pittsburgh) y en la Universidad de Cornell.

En otros episodios fue vandalizada y robada una menorá (fraternidad judía en Penn State); se emitieron volantes en UC Berkeley y UC Davis y en las escuelas Vassar y Marist culpando a los judíos de las acusaciones de agresión sexual contra el juez Kavanaugh de la Corte Suprema de Justicia.

Los miembros de grupos extremistas, como Students for Justice in Palestine (SJP), publicaron citas en las redes sociales como “Vamos a meter a algunos judíos en los hornos” y “Cada vez que leo sobre Hitler me enamoro de nuevo”. Docenas de episodios similares tuvieron lugar en escuelas de todo el país.

Antisemitismo en miembros clave y funcionarios del Partido Laborista del Reino Unido

Numerosos alegatos de antisemitismo han acumulado en los últimos años miembros clave y funcionarios del Partido Laborista del Reino Unido, inyectando el odio más antiguo del mundo en la sociedad.

El líder del partido, Jeremy Corbyn, es directamente responsable por esto, debido a sus opiniones sobre el Estado de Israel, su posición de no aceptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y sus apariciones confraternizando con miembros de grupos terroristas de Medio Oriente.

5. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA)

UNRWA se ha convertido en un facilitador de facto del fenómeno terrorista de Hamas en Gaza. El plan de estudios en las escuelas de UNRWA promueve el antisemitismo, se niega a imprimir la palabra Israel y no está dispuesto a enseñar sobre el Holocausto. Hamas controla de manera efectiva el sindicato de docentes de la UNRWA y los docentes recurren a las redes sociales para promover el terrorismo contra los israelíes.

Este año EE. UU. detuvo los pagos adicionales a la UNRWA pero Alemania, Japón y otras naciones se apresuraron a aumentar sus donaciones.

Airbnb y su política de retirar su oferta de alquileres en comunidades israelíes en Cisjordania

En octubre, Airbnb anunció repentinamente que eliminaría 200 alquileres en comunidades israelíes en Cisjordania, al señalar que los asentamientos israelíes “están en el centro de la disputa entre israelíes y palestinos”. Esto ocurre precisamente en el momento en que Israel defiende sus fronteras contra los ataques terroristas de Hamas en el sur y Hezbolá en el norte. Airbnb no reproduce esta política en otros territorios en disputa en todo el mundo.

El banco alemán Bank für Sozialwirtschaft AG (BFS) hace negocios con radicales pro BDS

Este año el BFS insistió en hacer negocios con la organización radical “Voz judía por una paz justa en el Medio Oriente”, que apoya firmemente el boicot al Estado judío.

Las protestas de los líderes judíos alemanes cayeron en oídos sordos, mientras que dos organizaciones pro-israelíes en Alemania, Keren haYesod y el Fondo Nacional Judío cancelaron y cerraron cuentas vinculadas al banco.

Obispo fabrica, falsamente, atrocidades cometidas por israelíes

Durante un discurso en Massachusetts en julio pasado, la obispo Gayle Harris dijo que había visto cuando un soldado israelí arrestó a un niño árabe de tres años en el Monte del Templo de Jerusalén y cuando otro israelí le disparó a un adolescente palestino de 15 años en la espalda. Luego de que el Centro Simon Wiesenthal expusiera tales afirmaciones como falsas, Harris se retractó diciendo que había escuchado esas historias de un tercero (un palestino) y las había repetido sin previa verificación.

Estas calumnias generaron indignación en la comunidad judía, ya que numerosos líderes de la iglesia estadounidense han abrazado la narrativa palestina en Tierra Santa, a menudo en detrimento de los 8,9 millones de ciudadanos judíos, cristianos y musulmanes de Israel, la única nación del Medio Oriente donde la población cristiana está aumentando.

Renombrado hospital sueco no puede tratar el cáncer del antisemitismo

El jefe de Neurocirugía del Hospital Universitario de Karolinska, en Suecia, ha discriminado sistemáticamente a tres médicos judíos, impidiéndoles ayudar a sus pacientes e incluso obstaculizando la investigación en el Instituto Karolinska, encargado de anunciar el Premio Nobel de Medicina.

Dos de los médicos ya se retiraron del hospital, hartos de la intimidación y la discriminación, y el jefe de Neurocirugía, impunemente, ha publicado mensajes de evidente antisemitismo en su página de Facebook. El hospital no ha podido resolver la situación.

Roger Waters y su apoyo al BDS

Aunque el cofundador de la icónica banda Pink Floyd, Roger Waters, dijo en Berlín que “el antisemitismo es obsceno”, él insiste en dar su propia definición de antisemitismo, en la cual los más culpables son los propios israelíes.

Durante su tour a Sur América, Costa Rica y México Waters fue confrontado por manifestantes en contra de sus posiciones a favor del BDS; sin embargo, él continúa presionando a sus compañeros artistas para que se adhieran al movimiento de boicot cultural del Estado judío.