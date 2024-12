VIDEO: El cementerio judío de Beirut, último vestigio de una esplendorosa comunidad hoy desaparecida

Visitamos el cementerio judío Beth Elamen de Beirut y el recinto es parte de las últimas huellas de lo que queda de la comunidad judía de la capital libanesa.

por Ricardo Angoso

Los judíos libaneses son una comunidad mizrají -parte del pueblo judío que desciende de las comunidades judías de Oriente Próximo y del norte de Africa- que se desarrolló en lo que hoy se conoce como Líbano, mayormente en la capital libanesa, Beirut, y sus alrededores. Casi toda la comunidad ha emigrado a Israel, Francia y Estados Unidos (pero sobre todo a estos últimos dos destinos); actualmente menos de una veintena de judíos viven en Líbano, en comparación con los 24.000 que vivían en 1948. La alíá no comenzó realmente hasta las guerras civiles libanesas de 1958 y 1975, debido a que los judíos libaneses estaban integrados plenamente en la sociedad y no sentían la necesidad de abandonar su país. Fuente consultada: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3292543,00.html

Se cree que los judíos habitaron estos territorios desde los tiempos pre-bíblicos, pero el verdadero desarrollo y esplendor de la comunidad judía libanesa llegó a principios del siglo XX y alcanzó el cenit antes de la Segunda Guerra Mundial. Según hemos podido leer en Wikipedia, en 1911, judíos de Grecia, Siria, Irak y Turquía se mudaron a Beirut y se incrementó notablemente esta comunidad judía que llegó a tener en ese periodo entre 5.000 y 6.000 miembros. La comunidad prosperó durante el mandato francés del Líbano y los días del Gran Líbano, adquiriendo una considerable influencia a través de todo el país en todos los ámbitos. Los judíos se aliaron con el Partido Falangista de Pierre Gemayel (un partido conservador modelado y creado a imagen y semejanza de los fascismos italiano y español, concretamente a la Falange de este último país) y jugaron un rol instrumental en el establecimiento de Líbano como un país independiente.

Líbano era un país relativamente tolerante y respetuoso con respecto a las comunidades judías que vivían esparcidas por toda su geografía, aunque la más numerosa era la de la capital, Beirut. En 1948 había unos 24.000 judíos en el Líbano y las grandes migraciones se produjeron a raíz de las grandes guerras civiles libanesas, en 1958 y 1975. Un artículo de The New York Times estimaba en unos 3.500 judíos viviendo en el país en el año 1971 y después del comienzo de la guerra, en 1975, la cifra cayó drásticamente hasta los 700 judíos en 1985. En el año 2005 quedaban apenas unos 40 judíos en todo el Líbano, casi todos ancianos de más de ochenta años viviendo en Beirut por razones de seguridad, ya que en la década de los 80 muchos judíos fueron secuestrados por grupos musulmanes integristas y asesinados. En 2022 solamente había en todo el Líbano 27 personas registradas como “israelitas” y hoy la cifra sería incluso menor, hasta me atrevería a decir que ya no queda ninguno dadas las actuales circunstancias.

EL CEMENTERIO JUDIO DE BEIRUT

Según el periodista Georges Zeidan, en un artículo que hemos leído referido a este camposanto, “El cementerio está situado en el barrio de Ras El Nabe. El primer entierro fue el del rabino Moisés Yedid Levy en 1829. Ese año puede considerarse como la fecha de apertura del cementerio. En 1857, el soberano otomano amplió la carretera de Beirut a Damasco. Como resultado de estas obras, la entrada y una parte del cementerio resultaron dañadas. Se construyó una nueva entrada al recinto. El terreno inicial era pequeño, ya que la comunidad contaba entonces con sólo 150 almas. Con el creciente número de judíos que vivían en la capital, se necesitaba un cementerio más grande. Es probable que en un momento determinado los ataúdes se apilaran uno encima del otro por falta de espacio. Con el tiempo, la comunidad compró nuevos terrenos en la zona que rodea el cementerio y allí están enterradas unas 3.300 personas”. Fuente citada y consultada:

Durante la segunda guerra civil, de 1975 a 1990, el cementerio judío fue utilizado como frontera por las fuerzas de la Falange Cristiana, que más tarde se convertirían en las fuerzas libanesas. Minaron parcialmente el cementerio para impedir que su adversario lo cruzara. Al final de la guerra, se retiraron por completo las minas del cementerio, pero el lugar no fue limpiado en profundidad. Las tumbas fueron dañadas por los cohetes y los bombardeos, pero nunca fueron profanadas.

En mi visita pude comprobar que el cementerio cuenta con numerosas lápidas dañadas por la guerra, incluso con impactos de balas y cohetes en sus lápidas, pero en general se encuentra en buen estado y está relativamente cuidado. Al subir las escaleras del único edificio dentro del cementerio para intentar contactar con alguien de las oficinas me encontré con que contaba con protección policial, que por cierto estaba durmiendo, pero siempre me quedará la duda si estaba allí para proteger el recinto o para impedir el acceso al mismo, ya que en mi visita a Beirut fui literalmente detenido, cacheado y obligado a borrar una parte de mis fotos por haber fotografiado la sinagoga Maghen Abraham, en pleno centro de la capital libanesa. Al lugar pude llegar tras franquear la vigilancia policial y acceder al mismo, que permanece cerrado a cal y canto sin ninguna señal visible que lo identificara.

Según nos cuenta el periodista ya citado Zeidan, existe una base de datos del cementerio que incluye los detalles de 3.184 lápidas, mientras que otras 200 tenían inscripciones ilegibles o fueron destruidas. El período abarcado comienza en 1829 y termina en 2009. Las inscripciones en las tumbas realizadas en hormigón -la gran mayoría, pero también las hay algunas en piedra y mármol- desde 1904 tienen una mezcla de hebreo, francés y árabe. El autor no especifica exactamente dónde está esa base de datos, pero para encontrar más noticias sobre este asunto, les remito a estas páginas:

Dirección: El cementerio está situado muy cerca de la plaza Sodeco, en el distrito Achrafieh de Beirut, y se accede a través de una puerta en la carretera de Damasco, también conocida como “Rue de Damas”.

Fotos del autor de la nota