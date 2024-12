¿Quién gana y quién pierde con la caída de Bashar al-Asad?

La súbita e inesperada caída del régimen sirio de Bashar al-Asad es un duro golpe para Irán y sus aliados regionales, mientras que Israel respira con alivio y alegría tras el cambio.



por Ricardo Angoso



Tras trece años de cruenta guerra, casi un millón de muertos, once millones de desplazados y una destrucción material y económica todavía no cuantificable, los rebeldes sirios, conformados por una serie de grupos islamistas, salafistas, democráticos, kurdos y laicos, han conseguido lo que hace apenas unas semanas parecía imposible: derribar al régimen de Bashar al-Asad. Damasco, ya con el dictador fuera del país, ha sido declarada una ciudad “libre”, aunque las cosas a partir de ahora, dada la rivalidad entre los distintos grupos que se disputan el poder dentro de la oposición siria, tampoco van a resultar tan fáciles como parecen.



No cabe duda que la caída del al-Asad tiene unas consecuencias geoestratégicas para toda la región. En primer lugar, como ha asegurado el reelecto presidente Donald Trump, Rusia acabó abandonando a su antiguo aliado sirio, al que proporcionó armas, hombres y apoyo político y económico durante años, en un gesto que tiene un gran significado y muchas lecturas. Moscú pierde a uno de sus pocos aliados en el Mediterráneo y su única base militar donde operaba en este mar se encontraba en suelo sirio, Tartús, y ahora corre serios riesgos.



Pero el gran golpe, aunque no lo reconocerá nunca, es para Irán. Tras haber quedado fuera de juego Hezbollah en el Líbano, primero con el golpe de los famosos beeper que dejaron heridos a 3.500 de sus combatientes y eliminó a otros 35 al menos y el descabezamiento de su cúpula con ejecuciones selectivas, Teherán no para de sufrir reveses, tanto políticos como militares. Hamás, pese a que todavía puede causar daño y en su desesperación seguramente acabará asesinado a muchos de los rehenes israelíes que todavía están en su poder, está acorralado, sus máximos líderes han sido eliminados e Israel, más concretamente su primer ministro, Benjamín Netanyahu, se prepara para una guerra larga que terminará cuando el grupo sea exterminado totalmente. Los líderes de esta organización y Teherán nunca supieron medir las consecuencias que podría tener el ataque del 7 de octubre de 2023 contra el Estado hebreo



¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE CON LA CAÍDA DE AL-ASAD?



A Irán, además, le queda muy poco tiempo y si el régimen quiere sobrevivir tendrá que ser pragmático y concluir su escalada contra Israel. El 20 de enero llegará Trump a la Casa Blanca, el presidente seguramente más proisraelí de la historia de los Estados Unidos, y ya ha asegurado que si los rehenes israelíes siguen en manos de Hamás cuando ocupe la presidencia, Oriente Medio se convertirá en un “Infierno” con mayúsculas, en una clara advertencia al régimen teocrático iraní y sus aliados en la región. La debilidad de Irán es ahora más notoria que nunca, pues el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano ha mostrado la debilidad de Hezbollah, al que muchos quieren sacar de la escena política en el país de los cedros.



Israel, por su parte, muestra su alegría ante la caída de uno de sus mayores enemigos en Oriente Medio, pero sin perder de vista que entre los nuevos rebeldes sirios cuenta con muchos enemigos y radicales islamistas que comparten el mismo punto de vista que Bashar al-Asad con respecto a los judíos. El antisemitismo es algo congénito, me atrevería a decir, incluso consustancial, al mundo árabe. Desde 1948, año en que se fundó el Estado de Israel, más de un millón de judíos han sido asesinados, expulsados de sus casas, desterrados y privados de todos sus derechos en el mundo árabe, un gran pogromo muy desconocido y casi olvidado.



Pero tampoco corren buenos tiempos para Turquía, otro de los mayores enemigos de Israel en la región, y cuya intromisión en los asuntos sirios ha sido un factor de inestabilidad en este país. Los kurdos levantados en armas contra Damasco, que ven ahora consolidada su base territorial tras la victoria de los rebeldes, controlan ya casi un tercio del territorio sirio y tendrán un papel fundamental en el futuro gobierno de este país. Los intentos de Ankara por aniquilar a los resistentes kurdos de Siria e Irak han sido fallidos y ahora, tras este nuevo revés militar, salen más fortalecidos que nunca



Además, es más que seguro que Trump no le tolerará al antisemita Tayyip Erdogan sus pretensiones de intervenir en Gaza, sus coqueteos con Vladimir Putin, haciendo la vista gorda con las sanciones a Rusia e incluso apoyándola económicamente, y los ataques contra las milicias kurdas pro occidentales en el tablero sirio. No cabe duda que con la caída de Damasco, Netanyahu gana y Erdogan pierde. La recomposición de Oriente Medio, comenzada el 7 de octubre tras el ataque de Hamás a Israel, ha tenido un efecto bumerán para quienes comenzaron la guerra y jaleaban a los terroristas, como el mismo Erdogan, que tan solo hace unos meses recibía al ahora asesinado líder máximo de esta organización terrorista, Ismail Haniyeh.



Los líderes palestinos, que nunca ocultaron su simpatía por todas las tiranías regionales, incluida la siria, son también los grandes perdedores de esta nueva recomposición que está en ciernes en Oriente Medio. Habiendo jugado mal sus cartas y habiéndose convertido en las marionetas de Teherán en la región -Hamás y Hezbollah, actuando en Gaza y el Líbano, respectivamente- ahora ven como el castillo de naipes construido por los religiosos iraníes se derrumba irremediablemente ante sus ojos sin que nadie ya pueda detenerlo. Sus breves momentos de “gloria”, en que asesinaron a centenares de israelíes el 7 de octubre, ha mostrado a las claras que aquel acto de barbarie les ha desacreditado ante el mundo, ha imposibilitado por mucho tiempo el necesario diálogo entre palestinos e israelíes y les deja, con el aliado iraní cada vez más fuera de juego pese a sus bravatas, más solos que nunca frente a una guerra perdida, aunque quizá lo ignoren. Pienso, como la ex primera ministra israelí Golda Meir, que “la paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de los que nos odien a nosotros”.



UN SERIO REVÉS PARA PUTIN



En lo que respecta a Rusia, que en apenas unas semanas ha recibido serios reveses en Moldavia, Rumania y ahora en Siria, no cabe duda que Putin ha abandonado a al-Asad en un momento de intensa actividad militar en Ucrania que no le permitía una intervención más decisiva en defensa de su aliado sirio. Putin podría estar pasando uno de sus peores momentos y vive sus horas más bajas, como cuando Hitler en su búnker movía tropas en sus mapas que no existían para que maniobrasen sobre un terreno que estaba en manos del enemigo.



Además, no está claro que su “amigo” Trump, conocido por su imprevisibilidad y ataques de ira, vaya a apoyar a Putin en su cruzada contra Ucrania ahora que la capacidad de resiliencia rusa, tanto en lo militar como en lo económico, está en duda. ¿Por qué no dejar que la guerra dure unos años más y que Rusia salga debilitada, hundida y tullida tras años de gastos, sacrificios y pérdidas humanas? Se trata de derrotarla hasta la humillación sin poner un solo hombre sobre el terreno.



Una de las grandes dudas del cambio de régimen en Siria será el papel futuro que tendrá en el nuevo gobierno uno de los grupos islamistas más radicales, concretamente Hayat-Tahrir-Al Sham (traducible por Organización para la Liberación del Levante), que en los últimos días de la guerra ha conquistado varias ciudades importantes y numeroso territorio. Aunque formalmente apoyado por Turquía, porque la política hace extraños compañeros de cama, su radicalismo preocupa a Occidente y también a sus aliados, como Israel. Veremos qué pasa en los próximos días.