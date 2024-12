La destrucción de las armas del ejército sirio y la presencia israelí en la zona de amortiguación

Por Sarit ZehaviyTal Beeri

Acciones necesarias para frustrar una amenaza clara e inmediata para Israel

El 8 de diciembre de 2024, el régimen de Bashar al Assad se derrumbó en Siria, después de 54 años en los que la familia Assad gobernó el país. El 27 de noviembre, las organizaciones rebeldes del enclave de Idlib, en el noroeste de Siria, lanzaron un ataque sorpresa, respaldado por Turquía, y en diez días tomaron las principales ciudades de Siria: Alepo, Hama, Homs y la capital, Damasco.

Al mismo tiempo, las fuerzas rebeldes del sur de Siria tomaron el control de la zona fronteriza con Israel y expulsaron a las fuerzas del régimen de las principales ciudades de las provincias de Deraa y Quneitra: Sweida, Deraa, Madinat al Baath y Khan Arnabah. Las fuerzas kurdas tomaron el control de áreas adicionales en el este de Siria, con énfasis en la franja geográfica a lo largo del río Éufrates, cerca de la frontera con Irak, alrededor de Al Bukamal, Al Mayadeen y Deir ez-Zor.

La zona alauita en el noroeste de Siria, en la franja costera entre Tartus y Latakia (una franja con una gran presencia militar rusa), cayó ante los rebeldes sin luchar.

Las diversas organizaciones rebeldes, lideradas por una organización con antecedentes yihadistas -Hayat Tahrir al Sham- que ha sido designada como organización terrorista por los Estados Unidos- controlan actualmente el territorio sirio junto con los kurdos.

Con sus cientos de miles de soldados y oficiales desplegados en todo el país, el gran ejército sirio apenas resistió o participó en el combate. Sus fuerzas se retiraron a medida que los rebeldes avanzaban, despojándose de sus uniformes. Muchos regresaron a sus hogares, mientras que otros intentaron huir a países vecinos, con énfasis en Irak y Líbano.

Aunque el ejército sirio se derrumbó, todos sus sitios, bases, equipos y armas permanecen intactos y abandonados. De hecho, a partir del 8 de diciembre, cualquiera podría “llevar a casa” cualquier cosa, desde equipo militar básico hasta armas convencionales avanzadas, capacidades estratégicas e incluso armas no convencionales, como armas químicas.

Este es el escenario que temía Israel, y de hecho se ha convertido en un peligro claro e inmediato.

Cuando los regímenes se desmoronan, como hemos visto, por ejemplo, en Irak (Saddam Hussein) y Libia (Muammar Gaddafi), muchos elementos ponen sus ojos en el botín y se abalanzan sobre él. En el caso sirio, estamos tratando con una gran cantidad de armas y equipos rusos e iraníes, como barcos, tanques, vehículos blindados de transporte de personal, aviones, helicópteros, sistemas de defensa aérea, misiles de varios tipos (tierra-tierra, tierra-aire, tierra-mar, crucero, mar-mar), sistemas y sitios de inteligencia (espionaje/guerra electrónica/observaciones), y, por supuesto, sitios para el desarrollo y fabricación de armas (el Centro CERS), donde también es más probable que se encuentren armas químicas.

Existe una posibilidad realista y peligrosa de que estalle una guerra de todos contra todos en Siria, creando una TIERRA DE NADIE, con la motivación de apoderarse de las armas antes mencionadas y usarlas contra Israel. La historia indica que estas armas podrían potencialmente apuntar a Israel. La situación siria es inestable y es difícil predecir lo que sucederá. Por lo tanto, es fundamental frustrar de antemano cualquier potencial que pudiera desarrollarse de inmediato y convertirse en un ataque sorpresa contra Israel por parte de grupos rebeldes, algunos de los cuales tienen una ideología islamista extremista.

En Oriente Medio, “no existe tal cosa como no existe tal cosa”, los intereses inmediatos tienen prioridad sobre todas las demás consideraciones. También es posible que Hezbollah, respaldado por Irán, pueda mantener ciertos vínculos con varios grupos rebeldes, lo que les permitiría transferirle algunas de las armas restantes a cambio de grandes sumas de dinero. Recordemos que el colapso del régimen sirio también llevó al colapso del corredor de armas iraní a Hezbollah. Esto ha cortado el tubo de oxígeno de Hezbollah para la reconstrucción y el crecimiento militar.

Los iraníes y Hezbollah harán todo lo posible para encontrar alternativas, adaptarse y ajustarse a la nueva realidad, y anticipamos que esta cuestión será de gran preocupación para nosotros en el futuro.

Para frustrar el peligro claro e inmediato descrito anteriormente, que se refleja en la gran cantidad de armas dejadas por el Ejército sirio, Israel lanzó una de las operaciones de ataque más grandes en la historia de lasFuerzas de Defensa de Israel(FDI), con la participación de la Fuerza Aérea y la Armada, con el objetivo de destruir estas armas.Desde el8 de diciembre, las FDI han llevado a cabo ataques a gran escala en toda Siria para dañar y destruir todos los tipos de armas y equipos descritos anteriormente que podrían representar algún tipo de amenaza para Israel en el futuro cercano y lejano. La operación ha llevado a cabo más de 300 ataques hasta ahora.

Además, Israel está operando dentro de la zona de amortiguación ubicada en territorio sirio cerca de la frontera de Israel. Israel aprendió esta lección el 7 de octubre de 2023. Israel entiende que su capacidad para predecir las intenciones de los terroristas es incompatible con la seguridad de Israel.

Israel entiende que su capacidad para predecir las intenciones de un enemigo islámico radical es extremadamente limitada, si no imposible. El concepto de disuasión no existe en el léxico de la ideología extremista y las alertas de inteligencia no siempre existen. Teniendo en cuenta esto, el margen de error de Israel es mínimo en esta situación. Por lo tanto, un error en la evaluación de las intenciones podría resultar en la pérdida de vidas de muchos ciudadanos israelíes. Israel no puede permitir otra posibilidad similar.

Frontera sirio-israelí: Área de separación

Además, debe recordarse que el acuerdo de separación de fuerzas, que creó la zona de amortiguación y se firmó con Siria después de la Guerra de Yom Kippur en 1974, colapsó en la práctica. Se derrumbó porque el Ejército sirio ya no existe y no hay nadie que lo sostenga en el lado sirio. Por lo tanto, Israel está ejerciendo su derecho a la legítima defensa y creando una zona de seguridad que brinde una respuesta a las lecciones aprendidas del 7 de octubre, como se dijo anteriormente.

Fuente: Alma – Research and Education Center