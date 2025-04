Un asesor de Khameneí dice que Irán podría desarrollar armas nucleares si es atacado

Irán podría desarrollar armas nucleares si es atacado por Estados Unidos o Israel, advirtió un asesor del líder supremo iraní, Ali Khameneí, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.



“No estamos desarrollando armas (nucleares), pero si hacen algo mal en la cuestión nuclear iraní, obligarán a Irán a avanzar hacia eso porque tiene que defenderse”, dijo a la televisión estatal Alí Lariyaní, asesor de Khameneí.



“Si en algún momento deciden (EE.UU.) bombardear ellos mismos o a través de Israel obligarán a Irán a tomar una decisión diferente”, continuó el expresidente del Parlamento.



“Irán no quiere hacerlo, pero no tendrá otra opción”, añadió.



La advertencia de Lariyaní se produce en medio de renovadas tensiones entre Teherán y Washington a propósito del programa nuclear iraní.



Trump amenazó a Irán con bombardeos y tarifas secundarias si no llegan a un acuerdo sobre su programa nuclear, después de que la semana pasada Teherán rechazara negociaciones directas con Washington.



Teherán ha cerrado la puerta a mantener conversaciones directas bajo las amenazas de Trump, pero se ha mostrado dispuesto a entablar negociaciones indirectas.



Khameneí advirtió que sus rivales “recibirán un golpe recíproco y fuerte” si el país es atacado.



“Amenazan que cometerán una maldad. Si cometen alguna maldad, recibirán un golpe recíproco y fuerte”, dijo Khameneí en un discurso con motivo del Aíd al-Fitr, la fiesta que pone fin al mes de Ramadán, en la mezquita Mosalla de Teherán.



La Guardia Revolucionaria Islámica iraní se sumó a las advertencias de manera más específica.



“Si vives en una casa de cristal, no tires piedras. Los estadounidenses tienen al menos diez bases con 50.000 soldados en la región, lo que significa que viven en una casa de cristal”, afirmó el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Amir Ali Hajizadeh.



Irán alega que su programa nuclear tiene un uso exclusivamente civil y pacífico, pero el alto nivel de enriquecimiento de uranio revela indudablemente que la República Islámica busca desarrollar armas atómicas.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora