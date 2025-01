Katz pide a las Fuerzas de Defensa de Israel un “plan de derrota total de Hamás”

El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó este viernes a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que presenten lo antes posible un “plan de derrota total de Hamás” en caso de que las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza vuelvan a fracasar.



“Si el acuerdo sobre los rehenes no se concreta para cuando el presidente Donald Trump asuma el cargo (el 20 de enero), debemos acelerar la derrota completa de Hamás en Gaza”, afirmó el ministro en una reunión con el jefe del Estado Mayor, teniente general Herzi Halevi, y el resto de la cúpula militar.



Según Katz, “es inaceptable” seguir en una “guerra de desgaste” contra Hamás en Gaza, “mientras los rehenes siguen en túneles, con sus vidas en riesgo y sufriendo”.



Israel halló esta semana en un túnel en Rafah, en el sur de la Franja, los restos de dos secuestrados, Yousef y Hamza Ziyadne, padre de 53 años e hijo de 22, originarios de un pueblo beduino no reconocido en el desierto del Neguev, que trabajaban en el kibutz Holit cuando fueron secuestrados por el grupo terrorista islámico Hamás.



Con ellos, son 40 los cadáveres de cautivos que han rescatado las tropas israelíes, mientras que 34 de los 96 rehenes que quedan dentro de la Franja están confirmados muertos.



El ministro enfatizó que los términos del acuerdo y las negociaciones, que esta semana han recibido un nuevo impulso en Doha, son decisiones políticas que corresponden al gobierno de Benjamín Netanyahu, mientras que las FDI deben prepararse en lo militar para rematar la guerra.



Hasta ahora solo se ha logrado un acuerdo de tregua de una semana, en noviembre de 2023, en la que fueron intercambiados 105 rehenes por 240 palestinos presos por distintos delitos; mientras que ahora se negocia un alto el fuego en fases, y en la primera de las cuales se liberaría a 34 secuestrados, a cambio de un número por determinar de terroristas presos.



Katz insistió en que ninguna entidad palestina gestionará la vida civil dentro del enclave hasta que “Hamás sea totalmente aplastado”.



El presidente electo de EE. UU., Donald Trump -que tomará posesión en la Casa Blanca el 20 de enero- ha insistido en que quiere poner fin a las guerras en las que Estados Unidos está implicado, como la de Gaza, y amenazó a Hamás con convertir la Franja en “un infierno en la tierra” si no libera antes de esa fecha a los rehenes.

