Netanyahu promete a Trump que Israel va a “eliminar los aranceles” para EE.UU.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó en la Casa Blanca que le ha prometido al presidente estadounidense, Donald Trump, que el país va “eliminar los aranceles” y “una variedad de barreras comerciales” para las importaciones de EE.UU. en un momento marcado por la guerra comercial activada por Washington contra el resto del mundo.



“Aprecio mucho lo que has dicho sobre los aranceles”, replicó Trump a Netanyahu durante un encuentro con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, sin añadir si a cambio de lo prometido retirará el gravamen del 17 % que anunció la semana pasada que impondrá a Israel, uno de los principales socios de EE.UU..



“Puede que no (retiremos los aranceles a productos israelíes). No olviden que ayudamos mucho a Israel. Ya saben, le damos a Israel 4.000 millones (de dólares) al año”, respondió al ser preguntado directamente por esa posibilidad.



“Les puedo decir lo que le he dicho al presidente de EE.UU.: ‘vamos a eliminar el déficit comercial con Estados Unidos'”, aseguró antes Netanyahu, que aseguró que su Gobierno retirará aranceles y las “diversas barreras comerciales que se han impuesto innecesariamente”, y que todo se hará “rápidamente”.



El primer ministro afirmó que su país “puede servir de modelo para muchos países que deberían hacer lo mismo” con respecto a eliminar sus barreras comerciales para los productos de Estados Unidos, cuya postura compartió.



“No hablamos de intenciones. No hablamos solo de palabras. Hablamos de resultados”, dijo Netanyahu, que se definió como un “defensor del libre comercio” que cree que “el libre comercio debe ser justo”.



Después de que el pasado miércoles Trump presentara aranceles globales del 10 % y unas tasas superiores para otras regiones y países como China y la Unión Europea (UE), los mercados han reaccionado con fuertes pérdidas y muchos líderes han criticado con dureza su guerra comercial.



El presidente estadounidense se ha mostrado abierto a negociar su agresiva batería de aranceles, la mayor en prácticamente un siglo, pero de momento no ha anunciado públicamente que eximirá a ningún país de los impuestos aduaneros, incluyendo a los que, como Israel, han anunciado que retirarán todos sus gravámenes para EE. UU..



En la comparecencia con Netanyahu, Trump dijo que no está “contemplando” una pausa para los aranceles y volvió a insistir en la importancia que tienen también para él los “aranceles no monetarios”, en los que incluyó las regulaciones de la UE o la depreciación de divisas de las que acusó a países como Japón o Corea del Sur. EFE

