Israel no permitirá a los palestinos volver al norte de Gaza hasta que Hamás organice la liberación de Arbel Yehud

Israel no permitirá a la población de Gaza volver al norte del enclave este domingo, como estipulaba el acuerdo de alto el fuego, hasta que el grupo terrorista islámico Hamás organice la liberación la rehén civil Arbel Yehud, destacando que tendría que haber salido de Gaza hoy en lugar de una de las mujeres soldado.



“Según lo acordado, Israel no permitirá a los gazatíes cruzar al norte de la Franja de Gaza hasta que se organice la liberación de Arbel Yehud, que tendría que haber sido liberada hoy”, recogió un comunicado de la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu.



Apenas unos instantes después del anuncio israelí, Hamás comunicó a Israel que Yehud está viva y será liberada el próximo sábado, según la cadena catarí Al Jazeera.



Este sábado, Hamás liberó como parte del acuerdo de alto el fuego a cuatro mujeres soldado de las cinco que permanecían secuestradas, mientras Israel se prepara para poner en libertad a 200 terroristas palestinos que estaban presos, incluyendo a asesinos.



Cuando se confirmó que las cuatro estaban en territorio israelí, el portavoz castrense contralmirante Daniel Hagari dio una videoconferencia en la que denunció que el grupo terrorista islámico de no ha respetado el acuerdo al no haber priorizado la liberación de civiles sobre la de las militares.



Durante la primera fase del alto el fuego, de 42 días, el acuerdo indica que es prioritario liberar a mujeres (civiles y militares), niños y hombres de más de 50 años.

