Hamás dice que Israel plantea en Doha una propuesta para liberar a “todos” los rehenes

La delegación negociadora israelí ha presentado a los mediadores en Doha una nueva propuesta basada en la liberación de “todos” los rehenes israelíes cautivos en Gaza a cambio de la excarcelación de un “número acordado” de terroristas palestinos presos, informó una fuente de Hamás.



El documento estipula el establecimiento de una “tregua permanente que conduzca a un alto el fuego duradero, la retirada de las tropas israelíes de Gaza y la rehabilitación integral de la Franja”, según la fuente del grupo terrorista islámico palestino, que pidió permanecer en el anonimato.



Detalló que, en virtud de esa propuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán del centro de Gaza, incluido del corredor de Netzarim, que aísla del resto del enclave de la ciudad de Gaza y de las ubicadas más al norte (Yabalia, Beit Lahia y Beit Hanoun), además de desmantelar los puestos militares israelíes en la zona.



También Israel facilita el ingreso de ayuda alimentaria, agua y material médico al enclave a través de cruce norteño de Erez, añadió.



Respecto a las etapas del acuerdo, subrayó que en una “primera fase serán liberados los rehenes vivos, empezando con las mujeres (…) tres mujeres el primer día” de la entrada en vigor del propuesto pacto, “otras cuatro en el séptimo día y, luego, tres mujeres cada siete días. El resto serán liberados de forma gradual”.



“Según el documento, Hamás deberá presentar, el séptimo día, una lista de prisioneros (palestinos) que serán excarcelados en la primera fase del acuerdo”, agregó la misma fuente.



Destacó asimismo que “Israel pide la salida de Gaza de al menos 50 líderes militares de Hamás, un paso que tiende a reducir su capacidad para amenazar la seguridad de Israel, de acuerdo con el documento”.



Por otro lado, afirmó que la propuesta incluye “varias fases para la reconstrucción de Gaza (…) y el alojamiento para los afectados por la guerra (…) posiblemente se transporten unas 60.000 caravanas y 200.000 tiendas de campaña para albergar a las familias que perdieron sus hogares”.



“La segunda fase del acuerdo incluye el cese permanente de las operaciones militares por todas las partes (…), en el marco de una “calma completa en la región”, concluyó.



La fuente no dio a conocer más detalles sobre esa propuesta, que coincide con informaciones de las partes acerca del ambiente positivo en el que se desarrollan las negociaciones indirectas en Doha, con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.



Algunos medios no descartan que Steve Witkoff, elegido por el presidente electo de EE.UU, Donald Trump, como su enviado especial para Oriente Medio, se una a las negociaciones en Doha para impulsar el diálogo.



Trump volvió a advertir de que “estallará el infierno en Oriente Medio” si Hamás no libera a los rehenes antes de que asuma el poder el próximo 20 de enero.



De los 251 rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre, quedan dentro de la Franja 96 -34 de ellos confirmados muertos-; mientras que 117 han salido con vida -solo 8 en operaciones militares- y 38 cuerpos han sido rescatados por la tropas en el enclave.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora