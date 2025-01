Evaluando las intenciones turcas tras la caída del régimen de Assad

Mujeres combatientes de las milicias kurdosirias Foto: Kurdishstruggle - https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/40025918072/ vía Flickr CC BY 2.0

Ankara parece decidida a aplicar una estrategia de dos caras para unificar Siria bajo el gobierno de su cliente islamista sunita

Por Jonathan Spyer

En medio de la euforia tras el derrocamiento del régimen de Assad en Damasco, la situación que enfrentan las minorías musulmanas no árabes y no sunitas de Siria ha sido en gran medida ignorada. Pero incluso mientras los medios globales se centran en Damasco y especulan sobre las futuras intenciones de los nuevos agentes del poder, en otra parte de Siria la guerra no ha terminado y los enfrentamientos continúan. La zona en cuestión es el noreste de Siria, y los bandos combatientes son las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos y alineadas con Estados Unidos, y el islamista sunita Ejército Nacional Sirio (ENS), apoyado por Turquía.

Para entender la naturaleza y la dinámica del conflicto que se está librando en el norte de Siria entre estas dos organizaciones, primero hay que abordar una serie de dinámicas más amplias.

Lo más notable, y quizás insuficientemente comprendido, es que el fin de 61 años de gobierno del partido Baaz en Siria es, sobre todo, el triunfo de un hombre. Ese hombre no es el líder de Hayat Tahrir al Sham (HTS), Abu Mohammed al Julani, aunque está listo para emerger como el nuevo presidente de Siria. Ese hombre en cuestión es el presidente turco Recep Tayepp Erdogan.

La decisión de Erdogan de negarse a ceder un pequeño rincón del noroeste de Siria al régimen de Assad permitió el lento crecimiento de las fuerzas que eventualmente destruirían a Assad. Durante media década, esta decisión parecía inexplicable. Todos los demás habían dejado atrás la guerra civil siria desde hacía tiempo, dándola por terminada.



Sirios festejan la caída del régimen de Assad en las plegarias del viernes en la Mezquita de los Omeyas en Damasco el 14 de diciembre de 2024 Foto: Voice of America – https://www.youtube.com/watch?v=A5uTx25yG8s vía Wikimedia Commons Dominio Público

A menudo astutos y pacientes estrategas, los rusos cayeron en esta ocasión en la trampa turca, arrastrando consigo a su cliente, el régimen sirio. En su estrategia de “reconciliación” en lugar de conquista directa de las zonas controladas por los rebeldes sirios, sortearon el problema de los insurgentes más duros y decididos al incluir un elemento en los acuerdos de reconciliación que permitía a estos hombres conservar sus armas y abrirse camino hacia el enclave garantizado por Turquía en el noroeste del país.

La idea, presumiblemente, era que estos hombres pasarían su tiempo rezando y entrenando, en la irrelevancia total. En cambio, resulta que con esta práctica Rusia y el régimen de Assad atizaron afanosamente el fuego que finalmente los consumiría.

Pero hay que recordar que en su enclave del noroeste de Siria, los turcos permitieron la incubación no de uno, sino de dos ejércitos y autoridades islamistas sunitas. El primero de ellos, el HTS y su Gobierno de Salvación Sirio, es la fuerza que marchó hacia Damasco y tomó el poder allí en diciembre de 2024.

El Ejército Nacional Sirio

El segundo grupo, el Ejército Nacional Sirio (ENS) y su Gobierno Interino Sirio, es una creación más directa de Ankara. Está formado por grupos islamistas insurgentes sunitas del norte de Siria distintos del HTS, acorralados por Turquía en una fuerza militar entrenada, armada y dirigida por Ankara.

Es mucho menos disciplinado que el HTS, con un historial de violencia contra sirios pertenecientes a minorías no árabes o no sunitas, como el asesinato de la destacada política Hevrin Khalaf en 2019. Esta fuerza, apoyada por el ejército turco, llevó a cabo la limpieza étnica de 300.000 kurdos sirios de la zona de Afrín en 2018.

El ENS ha mantenido un sistema penitenciario en el noroeste de Siria, en el que la tortura y el abuso son rutinarios, y en el que han desaparecido miles de sirios.

Paralelamente al avance del HTS sobre Damasco, el ENS lanzó su propia ofensiva en noviembre de 2024. El ENS no se dirigió hacia el sur, contra el régimen, sino hacia el este, contra los kurdos sirios. Con un cercano apoyo turco, el ENS invadió Tal Rifaat y luego tomó Manbij, empujando a las FDS de vuelta a la línea del río Éufrates. Su avance incluyó, como era de esperarse, crímenes de guerra documentados, incluidas las ejecuciones filmadas de dos soldados heridos en un hospital de Manbij.

Estados Unidos negoció un alto el fuego a lo largo de la línea del río, pero los bombardeos han continuado. Los últimos informes sugieren que las FDS han lanzado una contraofensiva en dirección a Manbij.

Todos los indicios sugieren que el plan turco para Siria, ahora controlada por sus clientes, incluye la destrucción de las FDS y de la autoridad política que defiende, la Administración Autónoma del Noreste de Siria. A partir de ahora, hay indicios de que una nueva gran ofensiva del ENS, apoyada por las Fuerzas Armadas turcas en la ciudad de Kobani, puede ser inminente.

Sin duda, las FDS se opondrán ferozmente a cualquier invasión a través del Éufrates, pero con el poder aéreo, la artillería y la capacidad de los aviones no tripulados turcos involucrados, la lucha será sangrienta y el éxito turco probable. Lo que vendrá después, dado el historial existente del ENS, será casi con certeza una limpieza étnica y una matanza a gran escala.

El enfoque en los EE. UU.

El frente principal para prevenir cualquier incursión de ese tipo es político y se centra en los Estados Unidos. Los senadores Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) y Chris Van Hollen (demócrata por Maryland) presentaron la semana pasada una legislación bipartidista que impondría sanciones a Turquía en un esfuerzo por prevenir un asalto a las FDS al este del Éufrates.

Todavía no está claro si estas medidas y otras presiones tendrán éxito, pero dada la paciencia estratégica que ya han mostrado los turcos en el contexto sirio, parece igualmente probable que sus esfuerzos por destruir a la autoridad kurda pro estadounidense adopten, al menos inicialmente, una forma política, en lugar de militar. El martes, las autoridades provisionales sirias anunciaron que se había llegado a un acuerdo tras las consultas para la disolución de todas las facciones armadas en Siria. Sin embargo, las consultas previas al acuerdo se llevaron a cabo en su totalidad entre el gobierno provisional dirigido por el HTS y el ENS. Las FDS no fueron invitadas.

Esto parece indicar que Ankara está decidida a seguir una estrategia de dos caras para unificar Siria bajo el gobierno de sus clientes islamistas sunitas. En esta estrategia, se mantendrá la amenaza de una posible intervención militar por parte de Turquía, mientras que se espera que las FDS, a la sombra de esta amenaza, declaren voluntariamente su propia disolución ante los gobernantes de la nueva Siria “unificada”. De lo contrario, con el tiempo, el ejército recién equipado del nuevo régimen del HTS cruzará el Éufrates para “reunificar” Siria por otros medios.

Es probable que esta estrategia se vea respaldada por voces en Occidente, que recomiendan inclinarse ante el proyecto turco para mantener a Ankara “de su lado”. Sostendrán que ya no tiene sentido oponerse a la voluntad turca en Siria, apoyar causas perdidas, etc.

Sin embargo, mientras aproximadamente 2.000 militares estadounidenses permanezcan en el este de Siria, un ataque total por parte de Turquía sigue siendo imposible. Mientras tanto, el ENS por sí solo no parece lo suficientemente fuerte como para hacer avances decisivos contra las FDS. Por lo tanto, la postura de EE. UU. será crucial.

Desde el punto de vista de Israel, la victoria de Turquía en Siria marca el comienzo de un resurgimiento del Islam político sunita en sus fronteras. También es probable que se inicie un período de competencia abierta entre Israel y Turquía, con esta última en alianza con varias fuerzas islamistas sunitas, incluidas las de Cisjordania y Gaza.

Por lo tanto, el interés es mantener a las fuerzas recientemente dominantes lo más alejadas posible de las comunidades israelíes y lo más débiles militarmente posible, y fortalecer y preservar a aquellos elementos resistentes al proyecto islamista turco/sunita.

Esto explica el actual apoyo de Jerusalén a los kurdos sirios y las recientes acciones militares israelíes. Una victoria del ENS y Turquía en el noreste de Siria, y una Siria reunificada y resurgente bajo el control turco e islamista sunita, constituirán pérdidas netas para Israel en esta nueva competencia emergente.

Fuente: The Jerusalem Post