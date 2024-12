Europa puede y debe ser parte de la victoria israelí

Por el Dr. Emmanuel Navon y el Dr. Jonathan Spyer

Para completar su victoria sobre el eje de Irán de agresión, Israel necesita no solo a Estados Unidos, sino también a las principales potencias de Europa. Esas potencias tienen la oportunidad de cosechar los beneficios de la victoria de Israel y ser parte del “día después” cooperando con la Administración estadounidense entrante y cambiando la prédica por el realismo.

El 7 de octubre de 2023, Israel fue humillado, traumatizado y amenazado por el anillo de agresión yihadista de múltiples frentes de Irán. Hoy, Israel ha ganado la partida. El “Anillo de Fuego” iraní ha sido desmantelado, dejando a Irán a la defensiva. Tres de los proxies [representantes] de Irán –Hamás, Hezbollah y el régimen de Assad– han sido neutralizados o eliminados. Los hutíes en Yemen todavía pueden disparar misiles a Israel e interrumpir el transporte marítimo en el Mar Rojo, pero son vulnerables a los ataques aéreos de Israel. En cuanto al propio Irán, el hecho de que no haya infligido daños significativos en sus dos ataques masivos contra Israel (en abril y octubre de 2024) ha sido una fuente de humillación para la República Islámica. También lo fue el devastador contraataque de Israel el 26 de octubre.

La guerra que estalló el 7 de octubre fue, desde el principio, una guerra entre Irán e Israel. Israel aún no ha logrado la victoria total, pero la logrará. Nunca ha sido más factible o más probable la perspectiva de un ataque militar a gran escala contra la infraestructura nuclear de Irán. El desmoronamiento del Eje iraní y la Administración entrante de Trump han hecho que la “victoria total” haya pasado de ser un eslogan a una realidad palpable.

En esta guerra en curso, la cooperación entre Israel y las tres principales potencias de Europa (Gran Bretaña, Francia y Alemania) ha sido a la vez crucial y desigual. Esos tres países europeos también son conocidos como el “E3”, un foro informal de asuntos exteriores y de seguridad establecido en 2003, poco después de la invasión angloamericana de Irak, que se centró principalmente en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Esas negociaciones condujeron al JCPOA en 2015, pero ese acuerdo ya no es relevante. Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018, Irán se ha convertido desde entonces en una potencia en el umbral nuclear y la opción militar contra los sitios nucleares de Irán ya no es una amenaza vacía.

Por lo tanto, el E3 puede haber perdido parte de su razón de ser, pero la cooperación de Israel con los tres países más poderosos de Europa no. Alemania es el segundo mayor proveedor militar de Israel después de Estados Unidos, y ha comprado el sistema antimisiles “Arrow 3” de Israel. Gran Bretaña y Francia participaron activamente en la defensa aérea contra los dos ataques con misiles de Irán contra Israel. Las Armadas francesa y británica desempeñan un papel en la lucha contra la interrupción del comercio por parte de los hutíes en el Mar Rojo.

El hecho de que Israel y Europa se enfrenten, juntos, al Eje de agresión Rusia-Irán debería hacer que la asociación entre Israel y el E3 sea evidente. Debería serlo, pero no lo es. Alemania ha apoyado con admiración el derecho de Israel a defenderse y ha rechazado los llamados a limitar las exportaciones militares a Israel. Gran Bretaña y Francia no lo han hecho. El Gobierno británico ha restringido las exportaciones militares a Israel y el presidente Macron ha pedido un embargo militar. Ha intentado y fracasado dos veces en prohibir a las compañías israelíes participar en exhibiciones militares en París.

Mientras Israel emerge como una gran potencia en Medio Oriente, respaldada por una Administración estadounidense que lo apoyará durante los próximos cuatro años, es hora de que los países del E3 reconsideren su política en Medio Oriente, teniendo en cuenta que, aunque el Eje Rusia-Irán sufrió un serio revés, es poco probable que Rusia sea derrotada en Ucrania.

Rusia sufre de muchas debilidades. Tiene un PBI relativamente pequeño de 2 billones de dólares (apenas mayor que el de España, pero diez veces menor que el de China) y una población en disminución de 144 millones (alrededor del 40% de la población de Estados Unidos y una décima parte de la de China). Depende de los suministros iraníes y norcoreanos para luchar en Ucrania, y tuvo que abandonar a Assad. Pero su economía ha demostrado ser resistente a las sanciones. Su industria militar está funcionando a plena capacidad. Tiene una reserva casi infinita de tropas. Y tiene un enorme arsenal nuclear, que Putin ha amenazado con activar.

Cuando Rusia invadió y anexó Crimea en 2014, los miembros de la UE gastaban en promedio menos del 1,4% de su PBI en defensa. Tuvo que pasar otra década y la invasión rusa de Ucrania para que esa cifra alcanzara el 2%. Rusia, en cambio, gasta el 8% de su PBI en defensa (o, debería decir, en ataque). Si se ajusta el coste de pagar a las tropas, Rusia gasta más en sus fuerzas armadas que Gran Bretaña, Francia, Alemania y Polonia juntas. Polonia ya gasta el 4% de su PBI en defensa, y pretende aumentar esa suma al 4,7% en 2025. Pero ¿qué pasa con Alemania y Francia?

Alemania tiene una disposición constitucional que limita los déficit estructurales anuales al 0,35% del PBI. Francia, por el contrario, tiene un déficit presupuestario del 6% del PBI y la deuda nacional francesa probablemente alcanzará el 115% del PBI en 2025.

Ambos países han visto cómo sus gobiernos se desmoronaban este año. Alemania va a elecciones anticipadas en febrero, pero Francia no puede tener otras elecciones anticipadas hasta julio. Mientras tanto, no se puede formar una mayoría gobernante en la Asamblea Nacional. El gobierno británico es más estable, pero se enfrenta al descontento. El Partido Laborista, que está menos “descorbynizado” de lo que Keir Starmer nos quiere hacer creer, controla el 63% de la Cámara de los Comunes, pero apenas consiguió el 34% del voto popular.

Para completar la derrota de Irán y evitar el colapso de Ucrania, el E3 debería sustituir el formalismo legalista por el realismo político. Esto no significa que Europa deba abandonar sus principios. Pero sí significa que ha llegado el momento de darse cuenta de que los problemas complejos no se pueden gestionar, y mucho menos resolver, con eslóganes simplistas.

No habrá un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Ucrania no recuperará sus fronteras de 1991. Establecer un vigésimo segundo Estado árabe fallido y autocrático junto a Israel no traerá paz y estabilidad a Oriente Medio. La República Islámica puede ser derrotada, pero el imperio ruso sólo puede ser contenido.

Si los países del E3 quieren ser constructivos en Oriente Medio en los próximos cuatro años, deben cooperar con Estados Unidos e Israel en la guerra contra el Eje de agresión de Irán, y mantener a raya la influencia maligna de Qatar. En Europa, el E3 debe ayudar a contener a Rusia no sólo cooperando con Estados Unidos para alcanzar un compromiso sostenible con Putin, sino también aumentando significativamente los gastos europeos en defensa. Las dos cosas están relacionadas, porque la OTAN sólo puede contener a Rusia desde una posición de fuerza.

La cooperación entre Israel y Alemania es un buen ejemplo: los submarinos de fabricación alemana en Israel ayudan a disuadir a Irán, y los sistemas antimisiles de fabricación israelí ayudan a Alemania a disuadir a Rusia.

Por último, el E3 debe estar en la misma página en las Naciones Unidas. Esta organización ha sido secuestrada durante mucho tiempo por autocracias que abusan de la letra y el espíritu del derecho internacional contra el mundo libre. Las democracias hacen un flaco favor a sus propios valores al caer en las manos de esta farsa. Precisamente porque el mundo libre se ha convertido en minoría en la ONU, lo mínimo que puede hacer es mantenerse unido en las votaciones en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos. Esto debería empezar por los países del E3.

El año pasado trajo consigo importantes logros y victorias. Para lograr la victoria total, Israel necesita no sólo a Estados Unidos sino también a las principales potencias de Europa. Esas potencias tienen la oportunidad de cosechar los beneficios de la victoria de Israel y ser parte del “día después” cooperando con la Administración estadounidense entrante y cambiando la prédica por el realismo.

