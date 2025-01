El presidente de Israel: “No hay mayor obligación moral, humana y judía que regresar a nuestros hijos a casa”

El presidente de Israel, Isaac Herzog, celebró el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza acordado con la organización terrorista islámica palestina Hamás, que acogió con cautela, asegurando que es “uno de los mayores retos” jamás afrontados por el país.



“No nos hagamos ilusiones. Este acuerdo, cuando se firme, apruebe e implemente, traerá consigo momentos profundamente dolorosos, desafiantes, y angustiosos”, auguró.



Herzog comenzó su discurso asegurando que Israel atraviesa un momento crucial, y reconoció que el país “incumplió su deber” al no proteger a sus ciudadanos en los ataques de los terroristas gazatíes del 7 de octubre, en los que alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas.



“Tenemos la obligación de dar un paso adelante para corregir esto”, dijo el presidente, que apeló al primer ministro y a los negociadores a finalizar el acuerdo, así como al Gabinete de Seguridad, que se reunirá este viernes a las 11.00 horas, a aprobarlo definitivamente.



El presidente defendió el acuerdo como “el movimiento correcto”, después de que algunos de los ministros más radicales del Gobierno, como Itamar Ben Gvir o Bezalel Smotrich (de Seguridad Nacional y Finanzas), y sectores de la sociedad lo rechazaran frontalmente y se manifestaran a favor de intensificar las operaciones militares en el enclave costero.



Mientras Ben Gvir denunciaba el acuerdo como “terrible”, Smotrich, cuyo apoyo a la medida estaba en duda, aseguró poco después del anuncio que este es “malo y peligroso”.



“Es un paso importante. Es un paso necesario. No hay mayor obligación moral, humana, judía o israelí que traer de vuelta a nuestros hijos e hijas, ya sea para que se recuperen en casa o para que descansen”, dijo el presidente.



De los secuestrados, 94 continúan cautivos en la Franja de Gaza y las autoridades israelíes confirman que 34 están muertos, si bien la cifra puede ser mucho mayor.



“Nuestra nación tiene una herida abierta y sangrante que no podrá cicatrizar hasta que todos nuestros hermanos y hermanas regresen a su patria”, sentenció el presidente tras 467 días de guerra contra Hamás en Gaza.



En su discurso, Herzog lamentó la muerte de más de 400 soldados en combate dentro de la Franja, durante las operaciones terrestres contra el terrorismo islamista en Gaza que comenzaron a finales de octubre de 2023.



Eventualmente, el presidente agradeció la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto en las negociaciones, así como al presidente saliente de EE.UU., Joe Biden; y al entrante el próximo 20 de enero, Donald Trump, por sus papeles en ellas.



“Este será nuestro mejor momento, un momento de responsabilidad nacional, de cumplimiento de nuestro más alto deber como pueblo. A partir de ese momento, seguiremos reconstruyendo, curando, reparando y construyendo juntos nuestro hogar israelí común”, recalcó.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora